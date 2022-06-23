5 عادات يومية تدمر صحة نظرك

ضعف النظر من الحالات الطبية الشائعة التى تصيب كثيرا من الأشخاص، وقد يكون ضعف البصر نتيجة للعادات وخيارات نمط الحياة، بجانب الظروف الصحية الموجودة مسبقًا لدى البعض، فكيف تتجنب تفاقم هذه المشكلة الصحية؟

يمكن أن يؤثر التقاء العوامل بما في ذلك العوامل الوراثية والعمر وبيئتك الشخصية على الرؤية، وبينما قد يصحح الناس رؤيتهم بمجرد الحصول على زوج من النظارات أو العدسات اللاصقة، فإنهم يميلون إلى تجاهل الخطوات الأخرى الضرورية للعناية ببصرهم.

ونظرًا لأن العالم محاط بالشاشات فمن السهل تطوير عادات سيئة قد تساهم في ضعف البصر، ووفقًا لتقرير منظمة الصحة العالمية يعاني 2.2 مليار شخص على الأقل في جميع أنحاء العالم من ضعف البصر القريب أو البعيد.

من بين الرقم السابق ذكره ما لا يقل عن مليار حالة كان يمكنها الوقاية من ضعف البصر بتغيير بعض العادات أو التوجه للمتابعة والعلاج.

وكشف الدكتور توشار جروفر، المدير الطبي في مركز Vision Eye في نيودلهي، عن 5 عادات يومية يجب على المرء كسرها للحفاظ على رؤية صحية لبقية حياته.

ونقل موقع hindustantimes عن المختص هذه العادات التي تشمل:

1- الاستخدام المفرط للهواتف الذكية

يمكن للهواتف الذكية إجهاد بصرك والتسبب في مشكلات الرؤية إذا كنت تستخدمها لساعات طويلة يومياً، خاصة إذا كنت تحاول قراءة نص صغير على شاشات هاتفك المحمول كثيراً.

تماماً مثل الهواتف الذكية، يمكن أن يؤدي التعرّض الطويل لشاشات الكمبيوتر المحمول إلى الإضرار بعينيك لأن الضوء المنبعث من هذه الشاشات يمكن أن يتسبب في جفاف العين والصداع وإجهاد العين، وقد يتسبب التعرّض المفرط للشاشات في تشوش الرؤية وعدم وضوحها.

2- التدخين

ي حين أن هناك العديد من الأسباب التي تدفعك للتوقف عن التدخين، بما في ذلك زيادة خطر الإصابة بسرطان الحلق وسرطان الرئة، فإنك تحتاج إلى التخلي عنه هذه العادة لأنها قد تحدث مشاكل في الرؤية أيضاً.

وتم ربط تدخين السجائر وأشكال التبغ الأخرى بحالات خطيرة مثل الضمور البقعي وإعتام عدسة العين الذي يمكن أن يؤدي إلى العمى.

3- عدم ارتداء النظارات الشمسية

تتعرض عينيك للأشعة فوق البنفسجية الضارة إذا كنت لا ترتدي النظارات الشمسية بانتظام أثناء الخروج من المنزل.

وتسبب هذه الأشعة الضارة مشاكل في الرؤية، وقد تقف وراء مشاكل أخرى في البصر مثل الضمور البقعي وسرطان العين.

وحتى إذا كنت ترتدي العدسات اللاصقة، يمكن أن تعمل النظارات الشمسية كحاجز بين عينيك والهواء الخارجي والذي قد يكون محملاً بالملوثات الضارة وهذا مهم لصحة العينين.

4- كثرة فرك العينين

تحتاج إلى تجنب إغراء فرك عينيك، والسبب أنه يمكن أن تتلف السطح الخارجي لعينيك مسببة الشعور بالوخز والحرقان، إضافة إلى نشر الأوساخ والبكتيريا في عينيك.

أيضا يمكن أن يتسبب فرك العين المتكرر في إضعاف القرنية، ما قد يؤدي إلى تدهور الرؤية بشكل لا رجعة فيه.

5- استخدام قطرات العين دون استشارة الطبيب

اعتاد الناس استخدام قطرات العين دون استشارة أطبائهم، لكن الإفراط في استخدام قطرات العين دون مناسبة طبية تستدعي ذلك يمكن أن يضر عينيك.