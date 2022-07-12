5 علاجات بسيطة لشفاء تقرحات الفم في المنزل

تقرحات الفم او ما يعرف بـ” فضلات المعدة”، هي من اكثر الأشياء المؤلمة التي تظهر على الانسان، في حين ان لا يمكن للفرد ان يمارس حياته بشكل طبيعي بسبب وجود بثور داخل الفم.

ويختلف سبب القرحة من شخص لآخر ولكن الأسباب الأكثر شيوعاً هي نقص الفيتامينات الأساسية والجفاف والحساسية لبعض المواد الغذائية التي لا تناسب واحداً جيداً.

وعلى الرغم من وجود العديد من المراهم والأدوية في السوق لتهدئتها، يمكن للمرء أن يجد العلاج الطبيعي للقرحة في مطبخه، وذلك حسب ما ذكره موقع “timesofindia”.

وهناك بعض العلاجات البسيطة لشفاء تقرحات الفم في وقت قصير منها:

الكركم

يمكن للكركم بسبب خصائصه الطبية، أن يشفي أي نوع من الجروح الداخلية في أي وقت من الأوقات، وهذه التوابل الهندية لديها القدرة على محاربة الالتهابات ويمكن أن تساعد أيضاً في تهدئة القرحة داخل الفم.

يتم ذلك من خلال خلط بعض الماء والكركم لعمل عجينة سميكة، وضع معجون الكركم على القرحة ثلاث مرات يومياً للحصول على أفضل النتائج.

خل التفاح

تعمل الخصائص المضادة للبكتيريا لخل التفاح على تسريع الشفاء وتساعد في محاربة الجراثيم الموجودة داخل الفم المسؤولة عن القرحة.

يتم ذلك من خلال خلط ملعقة كبيرة من خل التفاح في كوب صغير من الماء الفاتر، ثم امزج المحلول بشكل صحيح، خذ بعضه داخل الفم واشطفه، ثم كرر نفس الطريقة وبمجرد الانتهاء من المحلول، اشطف فمك بالماء العذب، والقيام بذلك كل صباح ومساء سيساعد في التئام القرحة بسرعة.

حليب جوز الهند

سيكون لحليب جوز الهند تأثير بارد ومهدئ على قرح الفم مما يساعدها على التهدئة، وتأكد من استخدام حليب جوز الهند المبرد لهذا الغرض.

تغرغر بحليب جوز الهند مرتين أو ثلاث مرات يومياً، فهذا سيجعل الألم الهائل للقرحة يختفي في وقت قصير، ويمكنك أيضاً ملء فمك بحليب جوز الهند وتدويره لمدة 5 دقائق تقريباً.

زيت جوز الهند

يحتوي جوز الهند على العديد من الخصائص العلاجية التي يمكن أن تساعد في مكافحة التهابات قرحة الفم، وتساعد الخصائص المضادة للميكروبات الموجودة داخل زيت جوز الهند في التخلص من القرحات بشكل طبيعي.

ويتم وضع زيت جوز الهند على القرحة قبل النوم كل ليلة يجعلها تتلاشى في وقت قصير، وهذا يعمل بطريقة أسرع وأفضل من المراهم المتوفرة في المتاجر الطبية، كما يخف الألم في كل مرة يطبقه على القرحة غير المرغوب فيها.

العسل

تساعد الخصائص الطبية والمضادة للميكروبات في العسل على التئام الجروح على الفور، وأن تناول بعض العسل في المطبخ مفيد دائماً، وأثناء إصلاح القرحة، يحمي العسل أيضاً المنطقة المحيطة ويمنع المنطقة من الإصابة.

ضع كمية جيدة من العسل على القرحة، نظراً لمذاقها الحلو هناك احتمالية أن ينتهي الأمر بتناولها مع اللعاب، لا داعي للقلق، استمر في تطبيقه كل ساعتين ويمكن للمرء أن يرى النتائج على الفور تقريباً.