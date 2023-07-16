5 فئات ممنوعة من تناول الشاي باللبن

يعتبر الشاي باللبن من المشروبات التي يعشق كثير من الأشخاص تناولها، وذلك لمذاقه المميز، واحتوائها على عديد من الفوائد الصحية الضرورية للجسم.

لكن هل تعلم أن هناك فئات ممنوعة من تناوله، لأنه يسبب بعض المضاعفات الصحية لهم، وفقا لما ورد في موقع “the health”.

– مرضى اضطرابات الجهاز الهضمي

نظرا لأن الشاي غني بمادة الكافيين التي تسبب الإصابة بالانتفاخ، وتعطيل عمل الجهاز الهضمى، والشعور بآلام المعدة، لذا يجب على هؤلاء المرضى تجنب استهلاكه.

مرضى الضغط المرتفع

يرتبط شرب كثير من الشاي باللبن مرتبط بالتسبب في اختلال توازن ضغط الدم، وبالتالي يجب على الشخص الذي يعاني بالفعل من ارتفاع ضغط الدم الحد من استهلاكه أو تناوله بكميات قليلة.

– الأشخاص الذين يعانون من الأرق

يحتوي الشاي بالحليب على مادة الكافيين التي يمكن أن تعطل دورة نومك وتسبب الأرق، لذلك، عليك تجنب استهلاكه إذا كنت تعاني من الأرق، لأنه يسبب تفاقم أعراضه.

– مرضى الإمساك المزمن

بسبب احتواء الشاي على كمية وفيرة من مادة الثيوفيلين، التي تسبب جفاف الجسم، وزيادة مخاطر الإصابة بالإمساك المزمن.

– الأشخاص اللذين يعانون من حساسية اللاكتوز

ينصح أيضا هؤلاء المرضى بتجنب تناول هذا المشروب للأشخاص الذين يعانون من حساسية اللاكتوز، لأن السكر الموجود في الحليب، يسبب مضاعفات صحية.