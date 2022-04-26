5 فوائد رائعة للزعفران على البشرة.. اليكم طريقة التحضير

الزعفران من أجمل وأغلى أنواع البهارات على وجه الأرض، وهو غني بالعناصر الغذائية الأساسية التي تعزز الصحة العامة، إذ يحتوي على الكالسيوم والبوتاسيوم والمغنيسيوم وفيتامين أ وفيتامين سي.

ورغم فوائد الزعفران الرائعة لمختلف أنواع البشرة، إلا أن البشرة الحساسة تحديداً تعد أكثر أنواع البشرة قدرة على الاستفادة من الزعفران، أما البشرة الدهنية مثلاً، فهذه قد تحتاج لمكونات أكثر قوة للحفاظ على صحتها وجمال مظهرها.

فوائد الزعفران للبشرة:

1- تبين أن الزعفران يرطب البشرة عند استخدامه كمستخلص في تركيبة كريم موضعي.

2- يعمل كعامل مضاد للشمس، حيث يمتص الأشعة فوق البنفسجية ويحمي البشرة من أضرار أشعة الشمس.

3- الكاروتينات النشطة، مثل الكروسيتين، لها خصائص مضادة للأكسدة ومضادة للألم.

4- ستساعد هذه الخصائص البشرة في الحفاظ على الصحة المثلى وتبدو شابة.

5- يمتلك الزعفران خصائص مضادة للالتهابات تساعد في تقليل تهيج الجلد والطفح الجلدي والتورم.

ويعد الزعفران أحد أنواع التوابل باهظة الثمن، والتي تتميز بالعديد من الفوائد للجسم والبشرة، لذلك تستعرض “بوابة أخبار اليوم” كيفية يمكنك استخدام الزعفران للحصول على بشرة خالية من العيوب، وهي كالآتي:

وصفة الزعفران وخشب الصندل

سوف تحتاجين:

– ملعقة كبيرة مسحوق خشب الصندل

– 2-3 خيوط زعفران

– 2 ملاعق صغيرة حليب

طريقة التحضير:

– اخلطي جميع المكونات معاً.

– ضعي المعجون على وجهك المغسول حديثاً، وزعي الخلطة بالتساوي على وجهك بالكامل.

– دلكيه وهو لا يزال رطباً في حركة دائرية ثم اتركيه يجف لمدة 20 دقيقة.

– اشطفيه عن طريق رش الماء على وجهك.