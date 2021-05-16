5 فوائد مدهشة للعنب… لن تستغنى عنه

العنب أحد الفواكه المشهورة منذ القدم في منطقة الشرق الأوسط، ولطالما اشتهر باستخدامه في صناعة النبيذ لدى الرومان والإغريق والمصريين القدماء.

لا شيء يضاهي أن تتناول عنقودا من العنب في فصل الصيف، أو كوبا من عصير العنب في الجو الحار لتشعر بمزيد من الرطوبة والانتعاش.

تتضمن هذه الفاكهة الشهية العديد من العناصر الغذائية الأساسية اللازمة لعمل الجسم بشكل صحي وسليم، من حيث الفيتامينات، فإن العنب غني بفيتامينات “A”، “D”، “K” وكذلك “B6″ و”B12” بالإضافة إلى ذلك، فهو مصدرا جيدا للحديد والكالسيوم والمغنيسيوم، وذلك وفقا لتقرير نشره موقع “فوود” الهندي.

ويحتوي العنب أيضا على مادة الأنثوسيانين، والتي هي إحدى مضادات الأكسدة المعروفة بخصائصها الوقائية للقلب، كما أنه مخزن للكاروتينات وفيتامين “C” الذي يساعد على تعزيز صحة العيون وكذلك المناعة.

وذكر التقرير أبرز الأسباب التي تدفعك لتضمين العنب في نظامك الغذائي، وتشمل ما يلي:

أولا: العنب مليء بمضادات الأكسدة التي تلعب دورا مهما في حماية الخلايا وتقوية مناعة الجسم، والوقاية من بعض مخاطر الإصابة بالسرطان.

ثانيا: يمتاز العنب أيضا بخصائص مضادة للالتهابات والتي من المعروف أنها تمنع مشاكل القلب وتضمن الأداء الأمثل للشرايين.

ثالثا: يلعب العنب أيضا دورا مهما في تنظيم ضغط الدم، وذلك لكونه مصدرا غنيا بالبوتاسيوم، والذي يعمل على تعديل ضغط الدم وموازنة مستوياته.

رابعا: أفاد أطباء وخبراء التغذية أيضا أن العنب ضروريا لصحة العين، فهو يساعد في حماية شبكية العين من خلال خفض مستويات البروتينات الالتهابية ورفع مستويات البروتينات الواقية في شبكية العين.

خامسا: العنب مفيد أيضا للصحة العقلية إذ يعمل على تعزيز المزاج الجيد والقضاء على التوتر والقلق.

ووجدت دراسة سابقة أيضا أن تناول العنب يوميا قد يساعد في تقليل آلام الركبة، خاصة تلك الناتجة عن التهاب المفاصل.