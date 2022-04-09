5 فوائد مذهلة إن توقفت عن تناول السكر لمدة أسبوع.. تعرف عليها

يحذر أخصائيو التغذية من خطورة الإفراط في تناول كميات كبيرة من السكر، وما لذلك من آثار سلبية على الصحة. بيد أن الاستغناء عن تناول السكر يُعتبر أمرا صعبا للكثيرين بسبب دخوله في نظامنا الغذائي بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

ووفقاً لموقع “ويب طب”، فإن أهم الأمور التي يمكن ملاحظتها عند الامتناع عن السكر لمدة أسبوع:

1. الصداع والرغبة في تناول السكر

قد يشعر الإنسان بالصداع جراء التوقف عن استهلاك السكر خصوصًا في الأسبوع الأول، إذ يرتبط ذلك الأمر باعتماد الجسم على السكر في الحصول على الطاقة والرغبة بتعويض النقص في استهلاك السكر.

2. اضطرابات في النوم

يُصاب العديد من الأشخاص باضطرابات في النوم جراء الانقطاع عن تناول السكر، إذ قد يسبب ذلك الأرق أو الاستيقاظ ليلًا أثناء النوم لعدّة مرات.

3. نقص في الطاقة

يشعر الإنسان بنقص في الطاقة في الأسبوع الأول من الانقطاع عن تناول السكر، ويعزى ذلك الأمر لاعتماد الجسم على حرق السكر السريع من أجل إنتاج الطاقة ولكن لا يستمر هذا الأمر طويلًا بل سرعان ما يكتسب الإنسان الطاقة مجددًا عند الاستمرار في قطع السكر.

ما هي فوائد الانقطاع عن السكر؟

هناك العديد من الفوائد للانقطاع عن السكر والتي يمكن ملاحظتها خلال تطبيق ذلك لمدة أسبوع واحد، إليك أهم الفوائد:

1. تنظيم الوزن

يساعد قطع السكر على نزول الوزن وتنظيمه، إذ يعني ذلك الأمر بأنه يمكن المحافظة على الوزن أثناء فترة الانقطاع دون أي زيادة.

2. تنظيم استهلاك السكريات

إن الانقطاع عن استهلاك السكر يساعد المرء على إدراك كمية السكريات وعدد المرات التي كان يتناول بها الأطعمة الغنية بالسكر، الأمر الذي يساعد الشخص على تنظيم استهلاك السكريات بعد ذلك.

3. الانتباه للأطعمة التي تحتوي على السكر

تساعد فترة الانقطاع عن السكر على تنظيم حياة الإنسان بشكل يجعله ينتبه للأطعمة التي تحتوي على السكر بعد ذلك، إذ تكون معظم السكريات المضافة خفية وغير ظاهرة في العديد من الأحيان.

4. انتظام في مستوى السكر في الدم

إن الانقطاع عن تناول السكر لمدة أسبوع يساعد على تنظيم مستوى السكر في الدم بشكل كبير، الأمر الذي يعدّ هام لمرضى السكري.

5. تقليل فرص الإصابة بأمراض القلب والشرايين

قد لا يساهم الانقطاع عن استهلاك السكر لمدة أسبوع فقط في تقليل فرص الإصابة بأمراض القلب والشرايين، ولكنه يساعد على زيادة وعي الإنسان بكيفية استهلاك السكر بعد ذلك الذي يجنبه الإصابة بالعديد من الأمراض القلبية في المستقبل.

فيما يأتي أهم النصائح التي يمكن اتباعها من أجل الامتناع عن السكر لمدة أسبوع:

تجنب أنواع البسكويت الغنية بالسكريات.

إضافة قطع من الفواكه الطازجة كبديل عن السكر.

تجنب الشطائر التي تحتوي على المربّى أو الشوكولاتة والاستعاضة عنها بشطائر تحتوي على البروتين.

تجنب الوجبات المحضرة بالصلصات، إذ غالبًا ما تحتوي هذه الوجبات على كمية عالية من السكر.

تناول الطعام داخل المنزل وتقليل استهلاك الطعام المحضّر مسبقًا.

تناول الفشار والمكسرات أو الفاكهة كوجبة خفيفة عوضًا عن الشوكولاتة والحلويات.

الامتناع عن شرب العصائر التي يحتوي غالبها على كميات سكر مضافة عالية.

تحضير العصائر المحضرة من الفاكهة الطبيعية داخل المنزل عوضًا عن استهلاكها خارجه.

تناول حلويات صحية خالية من السكر أو تناول الفاكهة مع اللبن كنوع من أنواع الحلويات الصحية.

قراءة مكونات المنتجات التي تقوم بشرائها وقراءة ما تحتوي عليه من سكر.