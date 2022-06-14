5 فواكه تحتاج لإضافتها إلى العصير لتخفيف الوزن.. ابرزها التفاح

تحتوي الفاكهة على السكر الطبيعي، لذلك إذا أضفت الكثير من الفاكهة عالية السكر إلى العصير الخاص بك، فلا يزال بإمكانك زيادة نسبة الجلوكوز في الدم.

يمكن أن تكون عصائر الفاكهة مفيدة للأشخاص الذين يأملون في إنقاص الوزن، وهذا هو السبب في أن العديد من أخصائيو التغذية في مجلس المراجعة الطبية، يقدمون تحذيرات عندما ينظر عملاؤهم إلى العصائر لمساعدتهم على النحافة، وذلك حسب ما ذكره موقع “eatthis”.

ومن الأفضل استخدام عصائر البروتين كبديل للوجبات، بدلاً من الوجبات الخفيفة، لأن هدفك النهائي هو تحقيق عجز في السعرات الحرارية بنهاية اليوم، ولكن كبديل للوجبات، يجب أن تحتوي العصائر على سعرات حرارية أقل من الوجبات التي تحل محلها.

وتقول جولي أبتون، المؤسس المشارك لـ” Appetite for Health Consulting”، هي واحدة من اختصاصيي التغذية المسجلين في مجلس إدارتنا الذين يتجنبون العصائر لفقدان الوزن: “بتناول السعرات الحرارية الخاصة بك، بدلاً من شربها”.

يتفق أخصائيو التغذية المسجلون تامي لاكاتوس شاميس، و RDN، و CDN، و Lyssie Lakatos، و RDN، و CDN، والمعروفين باسم The Nutrition Twins، على أن الفاكهة الكاملة تتفوق على تلك المخلوطة في العصائر.

ويحذرون من أن الإفراط في تناول عصير مع الكثير من الفاكهة يمكن أن يحول مشروبك الصحي إلى قنبلة من السعرات الحرارية.

ويقولون: “إن شرب السعرات الحرارية ليس مرضياً كما هو الحال عند تناول الطعام الحقيقي، وينتهي بك الأمر بتناول المزيد من السعرات الحرارية في وقت لاحق من اليوم”.

طالما كنت حريصاً على المكونات التي تدخل في عصيرك، وحجم الجزء الذي تستهلكه، فلا يزال من الممكن أن تكون العصائر القائمة على الفاكهة جزءاً من استراتيجية فعالة لفقدان الوزن.

ومن المهم تتبع عدد السعرات الحرارية التي تساهم بها مكوناتك، تحقيقاً لهذه الغاية، من المفيد تجنب الموز والأفوكادو عاليي السعرات الحرارية وتفضيل الفواكه منخفضة السعرات وقليلة السكر التي تحتوي على نسبة عالية من الماء لتوفير حلاوة بدون حمولة كبيرة من السعرات الحرارية.

التفاح:

التفاحة هي وجبة خفيفة مثالية، فهي غنية بالألياف، مما يجعل من التفاح غذاء “منخفض السكريات”، ويرمز “GI” إلى مؤشر نسبة السكر في الدم، وهو مقياس من 0 إلى 100 يوضح مقدار الطعام الذي سيرفع نسبة السكر في الدم خلال ساعتين من تناوله.

وعند مؤشر جلايسيمي 36، يكون التفاح منخفضاً جداً ويعد تناول تفاحة كاملة هو أفضل طريقة لجني فوائدها في إنقاص الوزن، حيث تحتوي التفاحة الحمراء اللذيذة على حوالي 62 سعرة حرارية و 12 جراماً من السكر الطبيعي.

توت:

يحتوي العنب البري على مضادات أكسدة أكثر من أي فاكهة مشهورة أخرى.

قال علماء وزارة الزراعة الأمريكية إن مادة تسمى بتيروستيلبين تشبه الريسفيراترول في العنب، وقد ثبت أنها تحفز خلايا الكبد للمساعدة في تكسير الدهون والكوليسترول، ويعد كوب واحد من العنب البري يحتوي فقط على 64 سعرة حرارية و 9.3 جرام من السكريات وكيلة مليئة بالعناصر الغذائية، بما في ذلك الألياف.

أن مادة الأنثوسيانين الذي يعطي التوت الأزرق لونه الأزرق الغامق عبارة عن مواد كيميائية نباتية قوية مرتبطة بتحسين الوزن وتقليل خطر الإصابة بالنوع الثاني من مرض السكري وأمراض القلب، وفقاً لمجلة Advances in Nutrition .

الشمام:

يحتوي الشمام الناضج والعصير على ما يقرب من 90٪ ماء وغني بالألياف الغذائية، مما يجعله فاكهة مثالية لمشروب سموذي إنقاص الوزن طالما أنك لا تحمّل المخفوق بوظائف إضافية ذات سعرات حرارية عالية، ويحتوي كوب واحد من الكنتالوب على 12.6 جراماً من السكريات و 60 سعراً حرارياً، وهو ليس كثيراً بالنسبة لجميع العناصر الغذائية، بما في ذلك بيتا كاروتين وحمض الفوليك وفيتامين سي والبوتاسيوم الذي تحصل عليه.

يعتبر الكرز فاكهة رائعة لإنقاص الوزن لأنه ليس فقط منخفض السعرات الحرارية والسكر (نصف كوب يحتوي فقط على 48 سعرة حرارية و 10 جرامات من السكر) ، ولكنه غني بمركبات مضادة للأكسدة تسمى الأنثوسيانين التي تقاوم الحر، وتعتبر الجذور التي تساهم في الأمراض الالتهابية المزمنة المختلفة المتعلقة بالسمنة.

وجدت مراجعة للفوائد الصحية للكرز في مجلة Nutrients أن استهلاك الكرز يقلل من وجع العضلات الناجم عن التمارين الرياضية وفقدان القوة وضغط الدم والتهاب المفاصل، ويحسن النوم، ويقلل من البروتين الدهني منخفض الكثافة للغاية، وهو أسوأ أنواع الكوليسترول الضار والدهون الثلاثية.

فاكهة الكيوي:

يعتبر الكيوي مصدراً جيداً للألياف، حيث يوفر ما لا يقل عن 3 جرامات من الألياف الغذائية لكل حصة، والتي يمكن أن تساعد في تقليل تأثير سكر الفاكهة على نسبة السكر في الدم، ولكن لا تقشر الفاكهة، تم العثور على معظم الألياف في الجلد البني.

تشير الدراسات الصغيرة إلى أن الاستهلاك المنتظم لفاكهة الكيوي يمكن أن يقلل من كتلة الدهون في الجسم ويخفض ضغط الدم، وتحتوي حصة الكيوي على 64 سعرة حرارية و 9 جرامات من السكريات.