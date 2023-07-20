5 فواكه صيفية تقلل من ألم المفاصل

بالرغم من الطقس الحار إلا أن البعض يشتكي من ألم المفاصل، لذا يقدم لك «هن» في السطور التالية 5 فواكه صيفية قد تخفف من ألم المفاصل، وذلك بسبب قدرتها في العمل كمضاد حيوي طبيعي مثل العنب، الذي يتميز بقدرته على تقليل الالتهابات، كذلك البطيخ الذي يدخل ضمن العلاجات الطبيعية لألم المفاصل وذلك بحسب موقع«Every day health» البريطاني.

فواكه صيفية تخفف من ألم المفاصل

1- العنب

يعتبر العنب من الفواكه الغنية بمضادات الأكسدة وخاصًة البوليفينول، ويعتبر مضاد قوي للأكسدة؛ لذلك يخفض من مستويات الالتهابات ويقلل ألم المفاصل المزعج، يحتوي أيضًا العنب الأحمر والأسود على مواد مثل ريسفيراترول، هي أحد مضادات الأكسدة التي تقلل من مستويات الالتهابات.

2-البطيخ

أما البطيخ فهو من أشهر الفواكه الصيفيىة الغنية بالعناصر الغذائية التي تساعد في تقليل الألم وتخفيف حدة الأعراض، نظرًا لأن تلك المواد هي مضادات أكسدة تحارب مستويات الالتهابات المرتفعة،

وبحسب حديث الدكتورة مروة محمود، أخصائية التغذية، خلال تصريحات لـ«هُن»، قالت إن فوائد تناول البطيخ خلال فصل الصيف عديدة، إذ يمكن أن يساعد على الحماية من الجفاف، كونه يحتوي على نسبة كبيرة من المياه، بخلاف قدرته على الحفاظ على صحة القلب، فهو يحتوي على مضادات الأكسدة.

3-المشمش

أما المشمش فيتميز باحتوائه على نسبة كبيرة من مضادات الأكسدة، إلى جانب كونه غنيًا بالعديد من البوليفينول مثل الأنثوسيانين، وهي مضادات أكسدة تعطي اللون البرتقالي للقشرة، إضافًة إلى أنواع مختلفة من أحماض الفينول التي تقلل من الالتهاب، ما يخفف من حدة الألم.

4-الخوخ

يعتبر الخوخ من الفواكه الغنية بمضادات الأكسدة، التي تقلل من مستويات الالتهابات المرتفعة، حيث يوفر للجسم الكاروتينات من خلال إدخال 6% من فيتامين أ يوميًا، إلى جانب توفير 15% من الاحتياجات الغذائية اليومية من فيتامين سي، إلى جانب الفسفور والحديد والنحاس والزنك، جميع هذه العناصر ضرورية لصحة العظام ومقاومة الالتهابات.

5-الأناناس

أما الأناناس فهو الاخر مصدرًا كبيرًا لفيتامين سي، إذ يوفر 88 % من المدخول اليومي الغذائي من هذا الفيتامين، فضلًا عن احتواء الأناناس على إنزيم البروتياز والبروميلين، جميع هذه العناصر الغذائية هي تقوي من الجهاز المناعي وتهاجم ارتفاع مستويات الالتهابات، يوصي الأطباء بتناول الأناناس لتحسين صحة المفاصل.