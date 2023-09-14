5 فواكه وخضروات ضرورية للطاقة الطبيعية.. عزز بها يومك

من خلال إعلانات اللوحات الإعلانية ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي التي تعرض الرياضيين المحترفين المفضلين لديك، جعلت شركات المشروبات المعززة للطاقة الأمر يبدو أن منتجاتها هي المصدر الوحيد للانتقاء خلال النهار.

ولكن هناك معززات طاقة بديلة لا تأتي مع حوادث صعبة بعد التعزيز ولا تسبب الإدمان مثل العديد من مصادر الكافيين.

العديد من الفواكه والخضروات هي مصادر كبيرة للطاقة الطبيعية. قد تكون قادرين على مساعدتك عندما تشعر أن جفونك بها أوزان وأن يوم العمل يتحرك بوتيرة الكسلان.

ووفقاً لموقع “deseret”، فيما يلي قائمة ببعض من أفضل الفواكه والخضروات التي يجب تناولها عند الحاجة إلى انتعاش:

1 الموز

يعتبر الموز من أفضل الفاكهة لتعزيز الطاقة. وفقًا لـ Everyday Health: “تقدم الموزة المتوسطة لكمة ثنائية مقابل واحد في تجديد مستويات السكر والبوتاسيوم للوقود ووظيفة العضلات”.

وجدت دراسة أن راكبي الدراجات الذين أعطوا الموز يعانون من مشاكل التهابية أقل من أولئك الذين تناولوا مشروبات محلاة.

وقالت الدراسة: “يحتوي الموز على مزيج فريد من السكريات والمغذيات والمركبات النشطة بيولوجيًا مثل الفينوليك والأمينات الحيوية المنشأ والكاروتينويدات”، مؤكدة أنك تحصل على فوائد صحية إضافية من الموز مقارنة بالمشروبات السكرية التي توفر فقط دفعة من الطاقة.

2 الخضر الورقية

الخضر مثل الملفوف والسبانخ واللفت غنية بالعناصر الغذائية المعززة للطاقة. حيث تلعب هذه العناصر الغذائية دورًا في إنتاج الطاقة على المستوى الخلوي.

بالنسبة لأولئك الذين يعانون من فقر الدم أو انخفاض الحديد، يمكن أن يحارب تناول الخضر التعب الذي يأتي مع نقص الحديد. إن تناول الخضار الورقية الخضراء مثل اللفت والخس والسبانخ التي تحتوي على نسبة عالية من الحديد قد يصحح النقص الذي يسبب نقص الطاقة. هذه الخضر غنية أيضًا بالكالسيوم والمغنيسيوم والبوتاسيوم وفيتامينات A و C و E و K، مليئة بحمض الفوليك والألياف ومضادات الأكسدة، والتي تفيد الجسم بشكل كبير.

3 التفاح

تفاحة في اليوم تبقي الطبيب بعيدًا، لكن هل تمنحك الطاقة أيضًا؟ إنها غنية بالألياف، مما يساعد السكريات التي تحدث بشكل طبيعي على الهضم ببطء للحصول على طاقة مستدامة. حيث توفر تفاحة متوسطة (182 جرامًا) 95 سعرة حرارية و 4 جرامات من الألياف. على عكس الكافيين، فإن الطاقة من الألياف لا تسبب اصطدامًا مؤلمًا بعد ساعات قليلة من استهلاكه.

4 الأفوكادو

الأفوكادو هو طعام شائع غني بالدهون الصحية ومصدر طويل الأمد للطاقة. وفقًا للأكاديمية الوطنية للطب الرياضي، فإن الدهون الموجودة في الأفوكادو “توفر ركيزة طاقة يمكن استخدامها لتحسين الأداء ؛ توفر الدهون الصحية تسعة سعرات حرارية لاستخدام الطاقة لكل جرام، بينما توفر البروتينات والكربوهيدرات أربع سعرات حرارية فقط”.

بالنسبة للرياضيين ذوي المنافسة العالية، توصي الأكاديمية الوطنية للطب الرياضي بما يصل إلى اثنين من الأفوكادو يوميًا لتغذية ذروة الطاقة.

5 التوت

يوفر التوت مثل الفراولة والتوت الأسود الطاقة من خلال مزيج من السكريات الطبيعية والألياف. كما أنها توفر مجموعة متنوعة من العناصر الغذائية الأساسية ومضادات الأكسدة.

مثل التفاح، توفر الفراولة السكر الطبيعي، والذي يمكن لجسمك تحويله بسرعة إلى طاقة. مرة أخرى، يعني محتوى الفراولة من الألياف أن الطاقة التي توفرها مستدامة. إن 100 جرام من الفراولة توفر ما يقرب من 5 جرامات من السكر الطبيعي بسعر 32 سعرة حرارية فقط.