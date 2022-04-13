5 مشروبات تحسّن الهضم في رمضان

يعاني البعض من مشاكل في الهضم خلال شهر رمضان بسبب تناول كميات كبيرة من الطعام في وقت ضيق، إضافة إلى تجاهل أهمية الألياف.

ويتسبب السلوك الخاطئ في تناول الطعام في زيادة وزن البعض وظهور مشاكل قوية في المعدة والجهاز الهضمي، قد تجعلك تقضي الشر الفضيل في معاناة.

واستعرض موقع “NDTV” الأمريكي مشروبات تعزز عمل الجهاز الهضمي وتساهم في فقدان دهون المعدة العنيدة.

1- عصير الأناناس

يحتوي عصير الأناناس على البروميلين، الذي يساعد في الهضم ويقلل الالتهاب.

وعلاوة على ذلك، يمكن لعصير الأناناس أن يخفف من أعراض التهاب القولون، وهي حالة التهاب للأمعاء تتميز بالانتفاخ والجفاف.

ويمكن إضافة القرفة لهذا المشروب لأنه يساعد في قمع الشهية ويقلل من نسبة السكر في الدم.

2- الشاي الأخضر والنعناع

يعمل الكافيين الموجود في الشاي الأخضر كمنشط ثبت أنه يساعد في حرق الدهون وتحسين أداء التمارين في دراسات مختلفة.

والشاي الأخضر مليء بمضادات الأكسدة التي تساعد على إنقاص الوزن، كذلك يلعب النعناع دوراً في إنقاص الوزن ويحفز إنزيمات الجهاز الهضمي.

3- بذور الريحان والماء

البذور لها نكهة خفيفة من الريحان ويمكن إضافتها بسهولة إلى أي مشروب لنكهة منعشة.

وبذور الريحان غنية بفوائد أحماض أوميجا 3 الدهنية وفيتامينات A وB وE وK والكالسيوم والفوسفور والمغنيسيوم والحديد.

ويمكن للمشروب أن يبقيك ممتلئاً لفترة أطول من الوقت كما يعزز أيضاً عملية التمثيل الغذائي ويحفز عملية حرق الدهون، مما يجعلك تفقد الوزن بشكل أسرع.

4- القهوة بالشوكولاتة الداكنة

تزيد القهوة بشكل فعال من نشاط التمثيل الغذائي وتعزز مستوى الطاقة في الجسم، كما تحتوي على عنصر يسمى حمض الكلوروجينيك المعروف بتسريع فقدان الوزن.

وأثبتت الأبحاث أن الشوكولاتة الداكنة تسبب الشعور بالشبع وتساهم في حرق الدهون.

5- مشروب الزنجبيل والليمون

يعمل مشروب الليمون والزنجبيل كمطهر للمعدة، حيث يعالج الزنجبيل اضطرابات الأمعاء ويسرع حركة الطعام عبر الجهاز الهضمي ويقلل الانتفاخات، أما الليمون؛ فهو غني بفيتامين سي مما يبطئ هضم النشويات ويمنحك شعوراً بالامتلاء والشبع.