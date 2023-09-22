5 مشروبات صباحية تدعم صحة القلب

يعد الحفاظ على صحة القلب أمرًا بالغ الأهمية للصحة العامة، وإحدى طرق دعم صحة القلب هي اتباع عادات صباحية بسيطة، مثل تناول المشروبات المناسبة، والتى يمكن أن توفر مجموعة من الفوائد، بدءًا من خفض مستويات الكوليسترول في الدم إلى تعزيز الدورة الدموية بشكل أفضل وقلب صحى، وفقا لما نشره موقع onlymyhealth.

فيما يلي بعض المشروبات للحصول على قلب أكثر صحة:

1. ماء دافئ بالليمون

ابدأ يومك بكوب من الماء الدافئ بالليمون، الليمون غني بفيتامين C ومضادات الأكسدة، والذي يمكن أن يساعد في تقليل الالتهاب وخفض ضغط الدم. كما أنه يساعد في عملية الهضم وإزالة السموم، ودعم صحة القلب.

2. الشاي الأخضر

الشاي الأخضر مليء بمضادات الأكسدة المعروفة باسم الكاتيكين، والتي تم ربطها بتحسين صحة القلب. إن شرب كوب من الشاي الأخضر على معدة فارغة يمكن أن يساعد في تقليل مستويات الكوليسترول وتحسين وظيفة الأوعية الدموية.

3. عصير الشمندر

يعد عصير الشمندر مصدرًا قويًا للعناصر الغذائية، بما في ذلك النترات التي يمكنها توسيع الأوعية الدموية، مما يؤدي إلى تحسين تدفق الدم وانخفاض ضغط الدم. شرب عصير الشمندر في الصباح يمكن أن يفيد قلبك.

4. الكركم

يحتوي الكركم على الكركمين، وهو مركب قوي مضاد للالتهابات. خلط ملعقة صغيرة من الكركم مع الحليب الدافئ ينتج عنه مشروب مهدئ يعرف بالحليب الذهبي. يمكن أن يساعد في تقليل الالتهاب ودعم صحة القلب عند تناوله بانتظام.

5. عصير التوت البري

التوت البري غني بمضادات الأكسدة والبوليفينول التي يمكن أن تدعم صحة القلب عن طريق تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية. اختر عصير التوت البري غير المحلى لتجنب السكريات المضافة.