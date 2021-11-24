5 مشروبات منزلية تحارب اضطراب المعدة

اضطرابات المعدة تعد واحدة من أكثر المشاكل الصحية شيوعا، وتحدث لعدة أسباب، منها عسر الهضم والالتهابات وتراكم الغازات وحالات التسمم جراء تناول أطعمة غير صحية، وعادة ما تسبب آلاما خفيفة قد تستمر لساعات، وأحيانا لأيام.

وتقول مدونة “أمليور تا سانتي” (ameliore ta sante) الفرنسية في تقرير لها، إن الآلام المزمنة في المعدة تتطلب استشارة الطبيب لتحديد الأسباب والحصول على العلاج المناسب، بينما يمكن للعلاجات المنزلية أن تفي بالغرض إذا كانت المشكلة عارضة والآلام خفيفة، ومن هذه العلاجات:

1. الزنجبيل

يتميز الزنجبيل بخصائصه المضادة للالتهابات وفوائده في علاج مشاكل الجهاز الهضمي، وهو ما أثبتته دراسة أجرتها جامعة متروبوليتان المستقلة في المكسيك. وأفضل طريقة للحصول على الفوائد الكاملة للزنجبيل هي تناوله في شكل شاي أعشاب.

2. البابونج

يعتبر شاي البابونج علاجا جيدا لآلام المعدة، خاصة بعد تناول وجبة دسمة. ويعمل البابونج كمنشط للجهاز الهضمي، وذلك بفضل خصائصه المسكنة والمضادة للالتهابات، وهو ما أثبتته دراسة أجراها مركز فيكتوريا دي جيرون للأبحاث الطبية الحيوية في كوبا.

3. النعناع

وفقا لدراسة أجراها المعهد العالي للطب العسكري بمستشفى الدكتور لويس دياز سوتو في كوبا، يساعد النعناع على تحسين تدفق الصفراء وتخفيف آلام المعدة.

4. الصبار

وفقا لدراسة أجرتها جامعة “دي لا سيرينا” في تشيلي، يساعد الصبار في تحسين عملية الهضم ويقاوم الإمساك ويقلل من الالتهابات.

أفضل طريقة للاستفادة من فوائد الصبار هو استخلاص الهلام وصنع عصير، وتناوله باعتدال.

5. النعناع الفلفلي

تعتبر هذه العشبة خيارا جيدا لعلاج اضطرابات المعدة والآلام المصاحبة، فوفقا لدراسة أجراها المركز الكوبي لأبحاث وتطوير الأدوية، يساعد النعناع الفلفلي في تقليل الالتهابات، ويعمل كمطهر ومسكن لآلام المعدة.

ويعد شاي النعناع الخيار الأفضل، لكن يمكن أيضا دمج النبتة في وصفات مختلفة.