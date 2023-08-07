5 مضاعفات خطيرة لارتفاع نسبة الكوليسترول في الجسم

الكوليسترول هو مركب دهني طبيعي يوجد في أجساد الكائنات الحية، بما في ذلك الإنسان. يعد الكوليسترول جزءًا أساسيًا من عمل الجسم، حيث يلعب دورًا حيويًا في العديد من الوظائف الحيوية. يتم تصنيع الكوليسترول في الكبد، ويمكن أن يتم تداوله في الجسم عبر الدم.

وعلى الرغم من أن الكوليسترول ضروري للجسم، إلا أنه يكون هناك اهتمام كبير بمستوياته في الدم، لأن ارتفاع مستوى الكوليسترول يمكن أن يكون له آثار صحية خطيرة. عندما تكون نسبة الكوليسترول في الدم مرتفعة، قد يسبب تراكم للكوليسترول في جدران الشرايين، مما يؤدي إلى تصلب الشرايين وتضيقها، مما يزيد من احتمالية حدوث مشاكل صحية خطيرة مثل أمراض القلب والأوعية الدموية والجلطات الدماغية.

يوجد نوعين رئيسيين من الكوليسترول الذي ينقل في الدم:

الكوليسترول الضار (LDL): يعرف أيضًا باسم الكوليسترول اللويحي المنخفض الكثافة. عندما تكون نسبة الكوليسترول السيء مرتفعة، يزيد من خطر تراكم الدهون في جدران الشرايين وتكون الرواسب الدهنية، وهذا يعتبر عاملًا رئيسيًا لأمراض القلب والأوعية الدموية.

الكوليسترول الجيد (HDL): يعرف أيضًا باسم الكوليسترول اللويحي المرتفع الكثافة. يعمل الكوليسترول الجيد على إزالة الكوليسترول الزائد من جدران الشرايين وينقله إلى الكبد للتخلص منه، مما يحمي القلب ويساهم في الحد من تكون الرواسب الدهنية.

يعتبر الحفاظ على توازن مستوى الكوليسترول في الجسم أمرًا هامًا للحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية، ويمكن تحقيق ذلك من خلال تبني نمط حياة صحي واتباع نظام غذائي متوازن وممارسة النشاط البدني بانتظام. كما يُنصح بمراجعة الطبيب لفحص مستوى الكوليسترول بشكل دوري والتشاور حول الإجراءات اللازمة للحفاظ على صحة قلبك وجسمك بشكل عام.

مضاعفات ارتفاع كوليسترول الدم في الجسم

ارتفاع مستوى الكوليسترول في الدم يمكن أن يؤدي إلى العديد من المضاعفات الصحية الخطيرة. إليك بعض المضاعفات الشائعة التي يمكن أن تحدث نتيجة ارتفاع كوليسترول الدم:

أمراض القلب والأوعية الدموية: ارتفاع مستوى الكوليسترول يزيد من تكوُّن ترسبات دهنية على جدران الشرايين، وهذا يؤدي إلى تضييق الشرايين وتصلبها، مما يعيق تدفق الدم بحرية إلى القلب. هذا الوضع يزيد من خطر حدوث أمراض القلب والجلطات القلبية.

السكتة الدماغية: عندما تحدث ترسبات دهنية في الشرايين التي تغذي الدماغ وتحدّ من تدفق الدم، يمكن أن تنشأ جلطات دموية تسبب السكتة الدماغية وتؤثر على وظائف الدماغ.

ارتفاع ضغط الدم: قد يؤدي ارتفاع مستوى الكوليسترول إلى تصلُّب الشرايين والتهيج الداخلي، مما يؤدي في النهاية إلى زيادة ضغط الدم، وهو عامل خطورة لأمراض القلب والأوعية الدموية.

أمراض الشرايين التاجية: يمكن أن تتراكم الرواسب الدهنية في الشرايين التاجية التي تغذي عضلة القلب، مما يمكن أن يؤدي إلى أمراض الشرايين التاجية ونقص التروية الدموية للقلب.

أمراض الكبد: عندما يكون مستوى الكوليسترول مرتفعاً بشكل مستمر، يمكن أن يتراكم في خلايا الكبد ويؤدي إلى أمراض الكبد الدهني غير الكحولي.