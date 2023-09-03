الأحد 18 صفر 1445 ﻫ - 3 سبتمبر 2023 |
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5 مكوّنات من المطبخ لوقف تساقط الشعر

منذ 5 دقائق
تساقط الشعر

تساقط الشعر

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يمكن أن يكون السبب وراء تساقط الشعر هو عدم اتباع نظام غذائي صحي مناسب يتضمن كمية كافية من البروتينات من مصادرها الطبيعية يوميًّا، إذ أظهرت إحدى الدراسات أن نقص البروتينات ربما يكون سببًا رئيسياً في تساقط الشعر، لكن يمكن أن يكون الحل بسيطًا وفي المتناول!

فقد أوصى الخبراء بتناول الأغذية التي يمكن أن تساعد على إيقاف تساقط الشعر، مثل السبانخ وبذور دوار الشمس والسلمون والشمندر والشوفان والفلفل الأحمر الحلو والبيض والعدس والدجاج والشعير.

وبحسب ما نشره موقع India Today، يمكن استخدام 5 مكونات متاحة في الكثير من المطابخ لتعزيز صحة الشعر:

1. زيت جوز الهند

ويعتبر زيت جوز الهند غنياً بالأحماض الدهنية، لذا يمكن أن يساعد على ترطيب الشعر وتقويته، مما يقلل من التقصف واحتمال تساقط الشعر.

2. البيض

كذلك البيض فهو غني بالبروتين والبيوتين والمواد المغذية الأساسية التي تدعم نمو الشعر وقوته. ويمكن أن يكون تطبيق قناع البيض موضعيًا مفيدًا أيضًا.

3. الصبار

فيما يحتوي جل الصبار على إنزيمات يمكن أن تعزز صحة فروة الرأس، مما يقلل من الحكة والتهيج، مما قد يساعد بشكل غير مباشر في منع تساقط الشعر.

4. البصل

أما عصير البصل فيعتقد أنه عند تطبيقه موضعياً على الرأس، يُعزز الدورة الدموية في بصيلات الشعر ويوفر الكبريت الذي يدعم نمو الشعر.

5. زيت الخروع

في حين يحتوي زيت الخروع على حمض الريسينوليك، الذي يتميز بخصائص مضادة للالتهابات وللبكتيريا، وبالتالي يمكن أن يساعد في الحفاظ على فروة رأس صحية ويقلل تساقط الشعر.

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