5 نصائح لفقدان الوزن خلال النوم

أكدت العديد من الدراسات أن الإنسان يحتاج ما بين سبع وثماني ساعات من النوم يوميا، وهناك بعض النصائح من الممكن أن تساعد في التمتع بجودة نوم أفضل.

لا يقل مقدار النوم الذي يحصل عليه الشخص أهمية عن ممارسة الرياضة وعما يأكله في الحفاظ على صحته ورشاقته.

وإذا لم يحصل الشخص على النوم اللازم الذي يحتاجه جسمه، فسوف يبحث العقل عن الطاقة في مكان آخر، مثل الأطعمة عالية السعرات الحرارية والسكريات.

وهناك نوعان من الهرمونات التي تتحكم في الشهية، أحدهما يعرف بهرمون الجوع (الجريلين)، والآخر هرمون الشبع (اللبتين)، وهما موجودان لموازنة الشهية الشديدة، لكن قلة النوم تجعلهما غير متوازنين.

ولذلك، يستعرض التقرير التالي بعض الأسباب التي تجعل النوم مهماً لفقدان الدهون، وفقاً لموقع “برايت سايد” الأمريكي..

1- قلة النوم قد تزيد من الشهية ومن فرص الإصابة بالسمنة

تلعب الهرمونات دوراً مهماً في تنظيم الشهية والنوم، وهذا هو السبب في أن الشخص عندما ينام أقل، تعطل هرموناته.

وهذا بدوره يمكن أن يجعله يرغب في تناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من السعرات الحرارية، حتى لو كان قد تناول وجبة قبل ساعة واحدة.

ولحل هذه المشكلة، ينصح بالنوم في غرفة مظلمة، لأن النوم في الضوء، يزيد احتمالية صعوبة الغفو بسهولة وزيادة خطر الإصابة بالسمنة.

كما ينصح بالذهاب إلى الفراش مبكراً، لأن الذهاب إلى الفراش متأخراً، يمكن أن يؤدي إلى تناول سعرات حرارية أكثر ومن ثم زيادة الوزن.

2- النوم المبكر يمنع تناول الوجبات الخفيفة في وقت متأخر من الليل

يؤدي تناول الوجبات الخفيفة في وقت متأخر من الليل إلى استمرار عملية التمثيل الغذائي لدينا عندما يجب أن تكون معطلة، مما يؤدي إلى تخزين السعرات الحرارية على شكل دهون، وقد لا يساعدنا أيضاً على الحصول على نوم جيد ليلاً.

ولذلك ينصح بتناول العشاء قبل ساعتين من النوم، وتناول ما يكفي من الطعام طوال اليوم لمنع الرغبة الشديدة في تناول الطعام ليلاً.

وفي حالة الشعور بالجوع بعد العشاء، فلا يجب تناول الأطعمة السكرية، واستبدالها ببعض الفاكهة أو الزبادي قليل الدسم أو بعض الجزر.

3- النوم يعزز النشاط البدني

من أجل الحصول على الطاقة لممارسة الرياضة، يجب أن تكون مرتاحاً تماماً، وعندما تكون مستريحاً، يطور الجسم هرمون النمو، مما يجعل عضلات الجسم تنمو.

عادة ما يتم تنشيط هرمون النمو أثناء النوم، وإذا كنت تفتقر إلى النوم، يتم قمعه، مما يؤدي إلى تقليل فرصة حرق الدهون.

كما أنه من الخطير للغاية ممارسة الرياضة عندما نكون متعبين، خاصة عند رفع الأثقال، لأنه في حالة الإصابة، يساعد هرمون النمو في تسريع عملية الشفاء.

ولهذا السبب من المهم الحصول على قسط كامل من الراحة من خلال النوم.

4- النوم يقلل الرغبة في تناول السكر

الأرق والرغبة الشديدة في تناول الطعام هما في الواقع عدوان، وذلك لأن قلة النوم تساهم في اختلال توازن الهرمونات المنظمة للشهية التي تسبب زيادة الوزن.

ولذلك ينصح بالنوم من أجل الطاقة بدلاً من تناول السكر للحصول على الطاقة..

5- النوم لفترة أطول يساعد على تجنب زيادة الوزن

النوم لفترة قصيرة، مثل 6-7 ساعات في الليلة، مرتبط بزيادة الوزن، وبشكل أكثر تحديداً، قد يؤدي إلى زيادة منطقة الخصر وزيادة دهون البطن.

ولا يحدث هذا فقط عند البالغين، ولكن أيضاً عند الأطفال، خاصة في سنوات الطفولة المتوسطة (6-8 أعوام)، ولهذا، ينصح بالحصول على 7-9 ساعات من النوم كل ليلة.