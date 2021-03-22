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5 نصائح للحفاظ على كبد سليم

22 - مارس - 2021
الكبد

الكبد

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يحتوي جسم الإنسان على مصنع متكامل للتخلص من السموم اسمه الكبد، لذلك يجب الحرص على تناول خضروات ونباتات معينة مع تقليل السكريات للمحافظة لى صحة الكبد .

ولمساعدة الكبد على القيام بوظائفه اليومية لا بد من معرفة العادات الحياتية التي تعوقه عن القيام بوظائفه على أكمل وجه، وفقًا لموقع “أكتيف بيت” الأمريكي.

1- الإكثار من القهوة

لا يحبذ خبراء التغذية شرب القهوة بكثرة لعدة أسباب، أهمها: الإضرار بخلايا الكبد، وفقًا لدراسة أجريت على الفئران.

وأثبتت الدراسة أن الإكثار من شرب القهوة سبب أضرارًا لصحة الكبد، خاصةً عند مزجه بأدوية تتضمن باراسيتامول.

2- الإكثار من الملح

رغم أن الملح يضيف مذاقًا جيدًا لوجبات الطعام، لكنه يضر بصحة الكبد، إذ ارتبطت الحميات الغذائية التي تعتمد على تناول الملح بكثرة بأضرار في آلية عمل الكبد.

وفقًا لمدونة “أخبار الطب”، يمكن تحسين عمل الكبد والوقاية من احتمالية الإصابة بأمراض من خلال التحكم في نسبة تناول الملح.

3- الاهتمام بفيتامين A

يعمل فيتامين أيه كمضاد للأكسدة، ويؤثر بشكل حيوي على نمو الإنسان وسلامة جهازه المناعي والتناسلي.

ووفقًا لموقع “كلينك مايو” فإن الإكثار من فيتامين إيه قد يسبب ضررًا مثل نقصانه، إذ أن تناول مكملات غذائية تحتوي على جرعة زائدة من فيتامين إيه يوميًا لمدة أعوام قد تسبب أضرارًا جسيمة لصحة الكبد.

4- مكملات غذائية عشبية

ذكر الموقع أن المكملات العشبية التي ازدادت شعبيتها في أمريكا مؤخرًا قد تؤدي لتدمير الكبد وتسممه.

ومن ضمن هذه المكملات العشبية: “ألو فيرا وإيفيدرا وكوهوش أسود”.

5- الإكثار من السكر

لو كنت من عشاق السكريات؛ فعليك الانتباه لنسبة السكريات التي تدخل جسدك لأنها تتحول إلى دهون وبالتالي تعوق عمل الكبد بصورة جيدة.

وينصح الأطباء بعدم تناول الأطعمة التي تحتوي على جرعات سكر كبيرة، لأنها تزيد من الوزن وتضر بصحة الكبد.

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