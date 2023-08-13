5 نصائح "هامة" لحماية البشرة خلال الصيف

يمكن أن تؤدي الحرارة الحارقة والأشعة فوق البنفسجية الضارة وزيادة الرطوبة إلى مشاكل جلدية مختلفة إذا لم نتوخى العناية المناسبة.

ووفقاً لموقع “futurity” تقدم مارا وينشتاين فيليز، أخصائية الأمراض الجلدية بجامعة روتشستر للطب، وخبيرة في الحفاظ على صحة البشرة وإشراقها وحمايتها هذه النصائح للعناية بالبشرة في الصيف:

1 ابق في حالة رطوبة

يعتبر الترطيب مفتاحًا ليس فقط للصحة العامة ولكن أيضًا للحفاظ على بشرة جميلة. قد تتسبب البشرة المصابة بالجفاف في ظهور بشرتك جافة وباهتة ومتقشرة. ستبدأ حتى في ملاحظة وجود الخطوط الدقيقة والتجاعيد.

في الصيف، تفقد أجسامنا كمية أكبر من الماء من خلال التعرق، مما يجعل من الضروري البقاء رطبًا طوال اليوم. يساعد شرب كمية كافية من الماء على التخلص من السموم، ويحافظ على بشرتك ممتلئة ويمنعها من الجفاف والقشور. لا تنس أن تحمل معك زجاجة ماء. وإذا أصبح الماء العادي مملًا، أضف شرائح الخيار أو الليمون أو أوراق النعناع للحصول على لمسة منعشة.

من المهم أيضًا ترطيب بشرتك موضعيًا باستخدام منتجات العناية بالبشرة التي تحتوي على مكونات مثل حمض الهيالورونيك.

2 استخدم واقي الشمس

إن واقي الشمس أمر لا بد منه لروتين العناية بالبشرة في الصيف. حيث يمكن للأشعة فوق البنفسجية الضارة أن تلحق الضرر ببشرتك، وتتسبب في حروق الشمس، والشيخوخة المبكرة، وزيادة خطر الإصابة بسرطان الجلد. استخدم دائمًا واقيًا من الشمس واسع الطيف مع عامل حماية من الشمس 30 أو أعلى وقم بتطبيقه بسخاء على جميع المناطق المكشوفة من بشرتك.

نصيحة : اختر واقيًا من الشمس يحتوي على مكونات معدنية مثل ثاني أكسيد التيتانيوم وأكسيد الزنك. تجلس هذه المركبات الطبيعية على سطح الجلد وتحرف أشعة الشمس بحيث لا تخترق الأشعة فوق البنفسجية الجلد. بالإضافة إلى ذلك، تعكس المكونات النشطة أشعة UVA و UVB وتكون فعالة على الفور بعد التطبيق.

إذا كنت عرضة لفرط التصبغ، فاختر واقي من الشمس ذو أساس معدني. تعتبر أكاسيد الحديد مكونًا رئيسيًا في واقيات الشمس الملونة، وهي معروفة بحجب الضوء المرئي/ الضوء الأزرق، مما قد يساهم في إنتاج الصباغ على الجلد.

3 أعد وضع حاجب الشمس دائمًا

تذكر إعادة وضع واقي الشمس كل ساعتين، خاصة إذا كنت تسبح أو تتعرق. يمكنك أيضًا تجربة البودرة أو SPF 30+ إذا كنت لا ترغب في الاستمرار في وضع التركيبة السائلة.

يجب عليك استخدام واقي الشمس حتى في الأيام الملبدة بالغيوم. على الرغم من أن السحب يمكن أن تغطي أشعة الشمس، إلا أنها لا تستطيع إيقاف الأشعة فوق البنفسجية. وبينما لا تستطيع الأشعة فوق البنفسجية المتوسطة اختراق الزجاج، فإن الأشعة فوق البنفسجية الطويلة يمكنها ذلك. كما يؤدي التعرض لأشعة UVA إلى تدهور الكولاجين ويمكن أن يسرع من ظهور علامات الشيخوخة.

لذلك، لا تزال الحماية ضرورية حتى في الداخل أو عند الجلوس في السيارة للحفاظ على بشرة شابة وناعمة وصحية.

4 مضادات الأكسدة

مضادات الأكسدة عبارة عن أبطال خارقون لبشرتك، خاصة خلال فصل الصيف. يمكن أن تسبب الشمس جزيئات غير مستقرة، تسمى الجذور الحرة، لتدمير خلايا الجلد. لكن الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة مثل التوت والحمضيات والخضراوات الورقية والشاي الأخضر يمكن أن تعمل على استقرار تلك الجذور الحرة، بحيث لا تتلف خلايا بشرتك.

تعمل مضادات الأكسدة أيضًا على تعزيز إنتاج الكولاجين، مما يحافظ على بشرتك شابة ومتوهجة.

فكر في استخدام منتجات العناية بالبشرة التي تحتوي على مضادات الأكسدة مثل فيتامين C وفيتامين E ومستخلصات الشاي الأخضر لتعزيز دفاع بشرتك ضد الأضرار البيئية.

5 العناية بعد التعرض للشمس

دلل بشرتك بعناية ما بعد الشمس بعد يوم من المرح في الشمس. خذ حمامًا باردًا لتهدئة بشرتك وإزالة العرق أو بقايا واقي الشمس.

أتبعي ذلك باستخدام مرطب ومهدئ لتجديد الرطوبة المفقودة. إذا أصبت بحروق الشمس، ضع جل الصبار لتهدئة المناطق المصابة. وتجنب العبث بالجلد المتقشر والابتعاد عن مصادر الحرارة مثل الاستحمام بالماء الساخن لمنع المزيد من التهيج.

لحماية بشرتك في المستقبل، يعد ارتداء الملابس الواقية والبحث عن الظل خلال ساعات الذروة من الشمس من الاستراتيجيات الذكية أيضًا.