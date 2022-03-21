ما هو الحلتيت وما هي أبرز منافعه الصحيّة؟

الحِلْتِيت ويُسمّى أيضاً بالوُشَّق أو الأُشَّق أو عِلْك الكَلَخ أو صَمْغ الأَنْجُدَان، هو صمغٌ يُفرَز من جذور نبتة الكَلَخ أو الحِلتيت واسمها العلمي Ferula Assa-Foetida، وتحمل هذه النبتة ثماراً بيضوية وعناقيد من الأزهار الخضراء الباهتة أو المُصفرّة، وقد يصِل ارتفاعها إلى مترَين كحدٍ أعلى، كما تتميّز كافّة أجزائها برائحةٍ كريهة، وتبدأ عملية استخراج الحِلتيت من الأشجار قبل فترة الإزهار مباشرةً، وتستمرّ مدة 3 أشهر منذ إحداث أول شقّ في النبتة.

ويعتبر الحلتيت جزءاً لا غنى عنه في المطبخ الهندي، يتم طحنه إلى مسحوق ويستخدم كتوابل لإضافة نكهة لذيذة للطعام أو كعلاج لبعض الحالات المرضية، نظراً لخصائصه الطبية.

فما هي أبرز فوائد الحلتيت؟

تخفيف أعراض مشاكل المعدة

يتميز الحلتيت بخصائصه المضادّة للتشنج والانتفاخ، مما يساعد في تخفيف الأعراض المرتبطة بمشاكل المعدة. ويعتبر الحلتيت دواءً قديماً لهذه الحالات، بما في ذلك الغازات والانتفاخ ومتلازمة القولون العصبي والديدان المعوية. يمكنك إضافة الحلتيت إلى الأطعمة الخاصة بك للتخلص من الانتفاخ المصاحب للأطعمة الدسمة.

تخفيف اضطرابات الجهاز التنفسي

يساهم الحلتيت في التخفيف من اضطرابات الجهاز التنفسي، مثل: الربو، والتهاب الشعب الهوائية، والسعال الديكي. ونتيجة لتأثيراته القوية في طرد البلغم، فإنه يساعد في تخفيف احتقان الصدر. كل ما عليك القيام به هو تحضير عجينة باستخدام الحلتيت والماء ووضعها على صدرك، ويمكنك خلطه مع مسحوق الزنجبيل الجاف وبعض العسل.

المساعدة على تخفيف الضغط

يساعد الحلتيت في خفض مستويات ضغط الدم، حيث إنه يحتوي على مركّب الكومارين الذي يحسّن من تدفق الدم، وبالتالي منع تكوين الجلطات.

تقليل آلام الدورة الشهرية

تعتبر فترة الدورة الشهرية لدى بعض النساء كابوساً حقيقياً؛ في المقابل يساعد الحلتيت في التخفيف من آلامها وتشنجات أسفل البطن والظهر، كما يعزّز من إفراز هرمون البروجستيرون.

تخفيف ألم الرأس

يتميز الحلتيت بخصائص مضادّة للالتهابات التي تقلل التهاب الأوعية الدموية في الرأس، وهذا بدوره يخفّف من الصداع. كما يمكن لخصائصه المضادّة للفيروسات أن تعالج الإنفلونزا.

زيادة الأكسجين في أنسجة الوجه

يمتلك الحلتيت خصائص مضادّة للالتهابات تعمل على الحدّ من ظهور حب الشباب، في حين أن خصائصه المضادّة للبكتيريا تمنع نمو البثور والطفح الجلدي. كل ما عليكِ القيام به هو إضافة الحلتيت إلى ماء الورد ومزج المكونات وتطبيقها على منطقة البثور.

يساعد الحلتيت على زيادة الأكسجين داخل أنسجة الوجه التي تعطي بشرتكِ وهجاً مشعّاً، خاصة أن خصائص الترطيب في الحلتيت ممتازة للبشرة الجافة، حيث يقلّل من بهتان وتصبّغ الجلد بشكل ملحوظ. كما أن الخصائص المضادّة لعلامات الشيخوخة في الحلتيت تجعله خياراً مثالياً لاستخدامه كمكوّن رئيسي لأقنعة الوجه التي تحارب التجاعيد.

تقوية النظر

يساعد تناول الحلتيت على تقوية العيون والحفاظ على صحة البصر، معالجة تورّم العينين لاحتوائه على مضادات البكتيريا، كما يساعد على علاج الرمد والتخلص من السوائل التى تتجمّع داخل العين، الوقاية من الإصابة ببياض العين والتخلص من تورّم الجفون.