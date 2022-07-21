عليك الحذر.. سبع تأثيرات قد تظهر على الجسم بسبب التهاب المفاصل

التهاب المفاصل يؤدي إلى العديد من التأثيرات السلبية على أعضاء الجسم المختلفة

يصنف الأطباء التهاب المفاصل على أنه اضطراب يؤدي إلى حدوث تورم وتهيج في مفاصل الجسم، وصعوبة في حركتها، وآلام شديدة تؤثر على حياة المريض.

على الرغم من أن التهاب المفاصل شائع لدى كبار السن، إلا أنه يمكن أن يصيب أيضاً الأطفال، والمراهقين، والبالغين الأصغر سناً، ويصيب النساء أكثر من الرجال كما يصيب أكثر الأشخاص الذين يعانون من السمنة.

ووفقاً لموقع “ويب طب”، فإن تأثير التهاب المفاصل على الجسم يظهر كما يلي:

ارتفاع درجة حرارة الجسم: والشعور بالإرهاق والضعف العام، والميل للكسل بسبب عدم القدرة على التحرك بسهولة.

الإصابة بفقر الدم: نتيجة الضعف وفقدان الشهية، وعدم الحصول على العناصر التي يحتاجها الجسم.

جفاف العين والفم: حيث يؤثر هذا المرض على الأنسجة التي تحتوي على الكولاجين، مثل العين.

الإصابة ببعض الأمراض الرئوية: مثل التليف الرئوي والإنصباب الجنبي (أي وجود كمية زائدة من السوائل في الرئتين).

مشكلات الأعصاب: أيضًا يؤثر التهاب المفصل على الأعصاب، ويحدث بعض الاضطرابات في الأطراف.

خلل في الجهاز الهضمي: وعدم قيام أجزائه بوظائفها جيدًا، ووجود اضطرابات في حركات الأمعاء بسبب الأدوية التي يتناولها المريض في علاج الالتهابات.

أمراض الكلى: فهناك بعض أنواع التهابات المفاصل التي تؤثر على الكلى، مثل مرض التهاب المفاصل الروماتويدي.

عوامل تزيد من تأثير التهاب المفاصل على الجسم

يمكن أن تساعد بعض العوامل في زيادة تأثير التهاب المفاصل على الجسم عامةً، وهي كالآتي:

تقدم العمر: لأن الجسم يصبح أكثر ضعفًا ويتأثر بأي مشكلة صحية صغيرة.

التدخين: أحد أبرز العادات الخاطئة التي تسبب حدوث التهاب المفاصل، وكذلك الأمراض الأخرى المرتبطة به.

زيادة الوزن: تؤدي زيادة الوزن إلى الضغط على المفاصل، وعلى كافة أجزاء الجسم مما يزيد من فرص حدوث المشكلات الصحية الأخرى.

كيفية الحد من مضاعفات التهابات المفاصل

من خلال بعض الطرق الوقائية يمكن تفادي تأثير التهاب المفاصل على الجسم، وتشمل:

الالتزام بالعلاج الذي يصفه الطبيب: والذي يقلل فرص حدوث المضاعفات، كما يجب المتابعة الدورية مع الطبيب للطمأنة على الصحة بشكل عام.

اللجوء للطبيب في حالة ظهور أي أعراض جانبية: فعند الشعور بأي مشكلة صحية من التي ذكرناها سابقًا يجب زيارة الطبيب لمعرفة سبب هذه المشكلة ومعرفة الطرق العلاجية لها.

ممارسة التمارين الرياضية وفقًا لتعليمات الطبيب: والتي تساعد في الحفاظ على الصحة وتقوية العضلات، وعدم تأثير هذه الالتهابات على بقية أجزاء الجسم.

الحفاظ على الوزن من الزيادة: لأن زيادة الوزن هي بداية لكثير من الأمراض الأخرى المرتبطة بالتهابات المفاصل، كما أن الوزن الزائد يسبب المزيد من الضغط على المفاصل، ويمكن أن يعيق الحركة في المستقبل.

تناول الأغذية الصحية: حيث تساعد الأنظمة الغذائية التي تحتوي على الحبوب الكاملة والخضروات والفاكهة مع تقليل الدهون والسكريات في تقليل الأعراض المرتبطة بالتهابات المفاصل.

الحصول على الراحة: وعدم إجهاد الجسم بشكل كبير لأن بعد الإصابة بالتهابات المفصل لا يكون الجسم في حالته الطبيعية، ويجب الحصول على قسط كافِ من النوم لا يقل عن 7 ساعات يوميًا.