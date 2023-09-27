6 أسباب صحية تدفعك إلى حب الطماطم "الطازجة والمعلبة"

تعد الطماطم واحدة من أكثر أنواع المنتجات استخدامًا، صحيح أنه يشار إليها غالبًا بالخضروات، ولكنها من الناحية الفنية تعتبر فاكهة.

تظهر الطماطم في كل المأكولات تقريبًا حول العالم. ولا عجب في ذلك، فالطماطم الناضجة طازجة ولذيذة حيث تتكون من 95% ماء!، حلوة ولاذعة قليلاً، مما يضفي الحيوية على أي وجبة. سواء تم تناولها طازجة أو مطبوخة، من سوق المزارعين أو خارج العلبة، فإن الطماطم ذات مذاق لذيذ ويمكن أن تتحول إلى أي شيء تقريبًا.

تعتبر الطماطم أيضًا مغذية للغاية، فهي تدعم القلب، وضغط الدم، وإدارة الكوليسترول، والجلد، والجهاز المناعي، والرؤية، وصحة الأمعاء – والقائمة تطول. إليكم أهم فوائد الطماطم الصحية، بالإضافة إلى نصائح حول كيفية دمج الطماطم في وجباتك.

1 توفر الطماطم ثروة من مضادات الأكسدة

الطماطم مليئة بمضادات الأكسدة المختلفة، بما في ذلك اللايكوبين، وبيتا كاروتين، واللوتين، وحمض الكلوروجينيك، والنارينجين، كما تقول أوبري ريد، اختصاصي تغذية مسجل ومالك Aubrey Redd Nutrition.

ويوضح أمانديب كالسي، اختصاصي تغذية مسجل في كاليفورنيا: “تساعد مضادات الأكسدة في إصلاح الأضرار الناجمة عن الإجهاد التأكسدي في أجسامنا”. يمكن لمجموعة من الأشياء أن تسبب هذا الإجهاد التأكسدي، بدءًا من التلوث وحتى الأشعة فوق البنفسجية، لذلك من المستحيل تجنبه. وهذا سبب آخر يجعل من فكرة إدراج الخضار والفواكه ذات الألوان الفاتحة و/أو الأغمق في نظامك الغذائي فكرة جيدة. يقول كالسي إن هذه الأطعمة تميل إلى احتوائها على عدد أكبر من مضادات الأكسدة.

اللايكوبين هو أحد مضادات الأكسدة التي تعطي الطماطم لونها الأحمر المميز. وفقا لريد وكالسي، فقد وجدت الدراسات أن وجود المزيد من اللايكوبين في الجسم يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب وحتى بعض أنواع السرطان.

ومضاد الأكسدة التالي هو البيتا كاروتين، الذي يتحول إلى فيتامين أ داخل الجسم. يقول كالسي إن فيتامين أ مهم لصحة العين والجهاز المناعي. كما أنه يلعب دورًا في منع تحلل الكولاجين وتعزيز إنتاج الكولاجين في بشرتنا.

ويضيف: “هناك دراسة تظهر أنه عندما تناول المشاركون مزيجًا من معجون الطماطم وزيت الزيتون لمدة 10 أسابيع، شهدوا زيادة بنسبة 40٪ في الحماية ضد حروق الشمس”. وهذا بفضل البيتا كاروتين الموجود في الطماطم!

وأخيرًا، تحتوي الطماطم أيضًا على اللوتين، الذي يساعد على منع الضمور البقعي المرتبط بالعمر، وحمض الكلوروجينيك، الذي يساعد على خفض ضغط الدم، والنارينجينين الموجود في قشر الطماطم، مما يساعد على تقليل الالتهاب، كما تقول ريد.

2 الطماطم تحتوي على نسبة عالية جدًا من فيتامين C

يمكن أن توفر لك الطماطم 25٪ من القيمة اليومية الموصى بها (DV) من فيتامين C، حيث توفر 13.7 ملليجرام من C لكل 100 جرام. يساعد فيتامين C، وهو أحد مضادات الأكسدة الأخرى، على بناء الخلايا المناعية ويدعم نمو الأنسجة والشفاء. كما أن تجديد مضادات الأكسدة الأخرى في الجسم، مثل فيتامين E، يعتمد أيضًا على فيتامين C.

بالنسبة للنباتيين الذين قد لا يحصلون على الحديد من الأطعمة الحيوانية، فإن فيتامين C مهم بشكل خاص، لأنه يساعد الجسم على امتصاص الحديد من الأطعمة النباتية بسهولة أكبر.

3 حبات من الطماطم توفر الألياف القابلة للذوبان والألياف غير القابلة للذوبان

يجب على النساء البالغات الأصحاء تناول 25 جرامًا من الألياف يوميًا (38 جرامًا للرجال). توفر حبة الطماطم المتوسطة 1.5 جرامًا من الألياف، المكونة من ألياف غير قابلة للذوبان وقابلة للذوبان، وكلاهما ضروري ومفيد لعملية الهضم.

يوضح كالسي أن الألياف غير القابلة للذوبان تجذب الماء إلى البراز لتليينه وتسمح بمروره بسلاسة خارج الجسم. وهو مفيد بشكل خاص إذا كان لديك مشاكل مع الإمساك.

تقول ريد إن الألياف القابلة للذوبان تعتبر رائعة لإدراجها في نظامك الغذائي إذا كنت تراقب مستويات الجلوكوز (السكر) في الدم، لأنها تبطئ عملية الهضم وامتصاص الكربوهيدرات، وبالتالي لا ترتفع مستويات السكر في الدم بسرعة كبيرة، وهكذا تشعر بالشبع لفترة أطول بعد تناول الطعام. توضح ريد: “تعمل الألياف القابلة للذوبان أيضًا كمواد حيوية في أمعائنا. البريبايوتك هي الأطعمة التي ستغذي بكتيريا الأمعاء الصحية”.

4 الطماطم مصدر جيد للبوتاسيوم

تقول ريد: “الطماطم هي واحدة من عناصر الإنتاج التي تحتوي على أعلى كمية من البوتاسيوم مع 290 ملغ من هذا المعدن الأساسي في حبة طماطم متوسطة الحجم”. وتقول إن البوتاسيوم يلعب دورًا في ضمان احتفاظ الجسم بكمية الماء التي يحتاجها لترطيبه جيدًا (وهو إلكتروليت)، ويساعد أيضًا في التحكم الصحي في ضغط الدم. يوضح كالسي أن وجود البوتاسيوم في الدم يتسبب في قيام الكلى بخفض مستويات الصوديوم في مجرى الدم، مما يؤدي بدوره إلى خفض ضغط الدم.

لكن لاحظ: تناول الكثير من البوتاسيوم يمكن أن يؤثر سلبًا عليك إذا كنت تعاني من مرض في الكلى أو تتناول أدوية تؤثر على قدرة جسمك على التعامل مع البوتاسيوم. تحدث مع طبيبك حول كمية البوتاسيوم التي يمكنك الحصول عليها يوميًا إذا لم تكن متأكدًا. .

5 تحتوي الطماطم على فيتامين K لصحة الدم والعظام

تحتوي الطماطم المتوسطة على ما يقرب من 15% من القيمة اليومية الموصى بها من فيتامين K. وفقًا لريد وكالسي، فإن فيتامين K له دور في تكوين وتنشيط البروتينات التي تشارك في تخثر الدم وتقوية العظام.

6 الطماطم تحتوي على حمض الفوليك، وهو فيتامين B المهم

يقول ريد وكالسي إن حمض الفوليك، المعروف أيضًا باسم فيتامين B9، يدعم نمو الأنسجة الطبيعية ووظيفة الخلايا. بالنسبة للحوامل، يساعد حمض الفوليك أيضًا على منع عيوب الأنبوب العصبي لدى الجنين النامي أثناء الحمل، مما يجعل من المهم بشكل خاص بالنسبة للحوامل الحصول على ما يكفي منه.

الفوائد الصحية للطماطم المطبوخة مقابل الطماطم الطازجة

هل ستحصل على تغذية أقل من الطماطم إذا أكلتها مطبوخة فقط؟ لا على الإطلاق. في الواقع، وفقًا لكالسي، “هناك تركيز أعلى من اللايكوبين في الطماطم عندما يتم طهيها”. لذا تفضل واستخدم الطماطم المعلبة، أو الطماطم المطهية، أو صلصات المعكرونة المبنية على الطماطم.

والشيء الآخر الذي يجب ملاحظته: حاول، قدر الإمكان، تناول الطماطم مع مصدر صحي للدهون، مثل زيت الزيتون أو الأفوكادو. يقول كالسي: “إنه في الواقع يزيد من امتصاص جسمك للليكوبين أربع مرات”. هذه هي علامتك للاستمتاع بسلطة الكابريزي أو بعض صلصة الطماطم والأفوكادو!