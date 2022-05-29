6 أسباب لآلام القولون العصبي

متلازمة القولون العصبي مشكلة يعاني منها الملايين من الأشخاص، وتصيب مختلف الفئات بما في ذلك الأطفال، فما هي الأعراض المميزة لهذه الحالة الصحية؟.

متلازمة القولون العصبي (IBS) هي مجموعة من الأعراض التي تحدث بشكل متزامن، بما في ذلك الألم المتكرر في البطن والتغيرات في حركات الأمعاء، والتي قد تكون الإسهال أو الإمساك أو كليهما.

أيضا قد تعاني من متلازمة القولون العصبي دون أي علامات واضحة للضرر أو المرض في الجهاز الهضمي.

أسباب القولون العصبي

تحدثت هيئة الدواء المصرية عن متلازمة القولون العصبي، موضحة أهم الأسباب التي تميز هذه الحالة المرضية.

ومرفقا بهشتاق “#سؤال_ودواء”، عددت الهيئة المصرية أبرز أسباب الإصابة بالقولون العصبي: كالتالي:

– القلق والتوتر والضغط العصبي.

-عدم الانتظام بتناول الوجبات والالتزام بـ3 وجبات يومية

– الإفراط في تناول الطعام

– تناول الطعام على طعام آخر

– النوم المباشر بعد تناول الوجبات

– ممارسة الرياضة بعد تناول الطعام

أعراض القولون العصبي

أوضحت هيئة الدواء المصرية مجموعة من العلامات المميزة لآلام القولون العصبي، وهي:

– ألم أسفل البطن.

– اضطرابات في حركة الأمعاء وتشمل تناوبا بين الإسهال والإمساك.

– شعور بالمغص وألم شديد بالمعدة عند تناول الطعام.

– الانتفاخات والغازات.

– الشعور بألم في المعدة والأمعاء.

– وجود مرارة في الفم.