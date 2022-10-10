6 أطعمة تساعد أطفالك على التركيز

كشف خبراء جامعة هارفارد الأمريكية أن اتباع نظام غذائي مغذ في مرحلة الطفولة يعد أمرًا أساسيًّا لتعزيز صحة الطفل على المدى الطويل، ويمكن أن تؤثر الأطعمة التي يتناولونها على إدراكهم ومزاجهم ومهاراتهم الحركية وتطورهم اللغوي، وفى هذا التقرير حدد الخبراء أفضل أطعمة للدماغ تساعد على تركيز الأطفال، بحسب موقع ” cnbc”.

والأطعمة الغنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية وحمض الفوليك والحديد واليود والزنك والكولين والفيتامينات A و B12 و D تدعم وظائف الدماغ والسلوك والتعلم، كما يعد تجنب الأطعمة المصنعة التي تحتوي على سكريات مضافة أمرًا أساسيًا أيضًا.

6 أطعمة للدماغ ستساعد أطفالك على البقاء في حالة من التركيز

1. العصائر الطبيعية

العصائر طريقة لذيذة لدمج الكثير من العناصر الغذائية في النظام الغذائي لطفلك وحتى إخفاء الأطعمة التي قد يقاومها عادةً مثل: إضافة الحليب للفواكه.

للحصول على أفضل عصير فائق الجودة، أضف الخضروات الورقية الغنية بحمض الفوليك والغنية بالألياف مثل السبانخ أو اللفت، جنبًا إلى جنب مع بذور الشيا للحصول على أحماض أوميجا 3 الدهنية النباتية والألياف والبروتين ثم أضف ثمرة أفوكادو للحصول على دهون صحية، متبوعة بالتوت الأزرق الغني بمضادات الأكسدة.

ويمكن أن تؤدي إضافة الزبادي العادي غير المحلى إلى زيادة قوام العصير الكريمي ومستويات البروتين والبروبيوتيك الصحي المعوي الذي يعزز الحالة المزاجية.

2. الخضروات المشوية

يعد تناول مجموعة متنوعة من الخضروات الملونة أمرًا مهمًا للغاية للحصول على ما يكفي من الألياف والمغذيات النباتية، بالإضافة إلى تغذية كل من صحة الأمعاء والصحة العقلية.

تضيف المقلاة الهوائية ملمسًا مقرمشًا للطعام بدون قلي عميق، استخدمه لصنع أصابع “فرايز” كوسة أو جزر أو فاصوليا خضراء ثم ضع فوق الخضار رشة من الفلفل الأسود والكركم أو إكليل الجبل أو الزعتر أو البقدونس أو الزعتر لإضافة النكهة.

3. الحمص والبقوليات

البقوليات هي مصادر نباتية صحية للحديد والزنك والبروتين والألياف، وتفيد نمو الدماغ.

يُعد الحمص المصنوع منزليًا طريقة متعددة الاستخدامات لدمج البقوليات في نظام طفلك الغذائي يمكن تقديمه بعدة طرق، مثل الغمس مع شرائح الجزر أو الكرفس المقطّع إلى شرائح رفيعة أو البازلاء.

4. سمك السلمون

يمكن أن يؤدي تقديم طفلك للأسماك في سن مبكرة إلى زيادة احتمالية الاستمتاع به وتناول البروتينات قليلة الدسم والغنية بالفيتامينات لبقية حياته.

سمك السلمون طري ومعتدل بما يكفي للأطفال الصغار، وهو أيضًا مصدر جيد لفيتامين ب 12 وأوميجا 3، اللذين يعززان نمو الدماغ الصحي والحالات المزاجية الجيدة.

5. البيض

البيض الكامل مصدر ممتاز لفيتامينات A و D و B12 التي تعزز الدماغ، إلى جانب الكولين، يعتبر الكولين مهمًا بشكل خاص للأطفال الصغار، حيث ثبت أنه يحسن نمو الدماغ والذاكرة طويلة المدى.

وجدت إحدى الدراسات أن البيض المرعى يمكن أن يحتوي على ضعف كمية فيتامين “هـ” وتقريباً ثلاثة أضعاف كمية أوميجا 3 الموجودة في البيض.

6. كرات اللحم

قم بإدخال بعض الألياف النباتية القوية والخضروات المغذية في نظام طفلك الغذائي من خلال كرات اللحم، استخدم بذور الكتان لربط المكونات للحصول على أوميجا 3 المضافة لكرات اللحم.