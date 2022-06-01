6 أطعمة يجب تجنبها للأطفال الرضع والصغار المصابين بالإكزيما

يمكن أن تكون الأكزيما مشكلة محبطة وغير مريحة للتعامل معها، وقد يكون من الصعب بشكل خاص التحكم فيه عند الرضع والأطفال الصغار، حيث يمكن أن تساهم العديد من العوامل في شدة أعراض طفلك.

في بعض الحالات، يمكن أن يساعد إجراء تغييرات على النظام الغذائي لطفلك في تقليل الأعراض، كما أن التخلص من بعض الأطعمة من نظامه الغذائي قد يساعد في منع حدوث تفجر، وذلك حسب ما ذكره موقع “هيلث لاين”.

فيما يلي 6 أطعمة يجب تجنبها للأطفال الرضع والأطفال الصغار المصابين بالإكزيما.

النظام الغذائي والأكزيما:

تُعرف الأكزيما أيضاً باسم التهاب الجلد التأتبي، وهي حالة شائعة تتميز باحمرار الجلد والحكة والتهاب الجلد.

على الرغم من أن الإكزيما يمكن أن تصيب أي شخص، إلا أنها شائعة بشكل خاص بين الأطفال في الواقع، حوالي 60٪ من الحالات تظهر خلال العام الأول من العمر، ويمكن أن تؤدي العديد من العوامل إلى تفاقم نوبات الإكزيما، بما في ذلك الأطعمة.

تظهر الأبحاث أن بعض الأطعمة قد تسبب الإكزيما في 20-30٪ من حالات الأكزيما المتوسطة إلى الشديدة، بالإضافة إلى ذلك، من المرجح أن تؤدي الأطعمة إلى تفاقم الأعراض لدى الأطفال والرضع دون سن 5.

في حين أن الأطعمة لا تسبب الإكزيما بشكل مباشر، فإن إجراء تغييرات في النظام الغذائي يمكن أن يساعد في تقليل الأعراض، خاصة بالنسبة لأولئك الذين لديهم حساسية أو حساسية تجاه أطعمة معينة.

في الأطفال الذين يعانون من حساسية مؤكدة تجاه الطعام، قد يؤدي استبعاد الأطعمة المحفزة من النظام الغذائي إلى تحسين أعراض الإكزيما بشكل ملحوظ في غضون شهر إلى شهرين فقط.

ومع ذلك، ضع في اعتبارك أنه ليس من الضروري تجنب جميع الأطعمة المذكورة أدناه للمساعدة في إدارة الإكزيما لدى طفلك.

أظهرت الأبحاث أن استبعاد واحد أو أكثر من هذه الأطعمة من النظام الغذائي قد يحسن بشكل كبير أعراض الأكزيما لدى بعض الأطفال.

1. الألبان:

ليست حساسية حليب البقر هي الحساسية الغذائية الأكثر شيوعاً لدى الأطفال الصغار فحسب، بل إن منتجات الألبان مثل الحليب واللبن والجبن هي أيضاً مسببات شائعة للإكزيما.

وجدت إحدى الدراسات التي أجريت على 132 طفلاً يعانون من أكزيما ناجمة عن الطعام أن 39٪ من الأطفال طوروا رد فعل فورياً بعد تناول حليب البقر.

أفادت مراجعة عام 2019 أن الأطفال المصابين بالأكزيما كانوا أكثر عرضة للإصابة بحساسية من حليب البقر أو البيض أو الفول السوداني بست مرات في عمر 12 شهراً مقارنة بالأطفال غير المصابين بالأكزيما.

لحسن الحظ، هناك العديد من أنواع الألبان النباتية البسيطة المتاحة كبديل لحليب البقر، بما في ذلك حليب الصويا وحليب اللوز وحليب الكاجو.

ومع ذلك، تأكد من التحقق من قوائم المكونات بعناية، حيث أن بعض هذه المنتجات تحتوي على نسبة عالية من السعرات الحرارية والسكر المضاف.

2. الأسماك والمحار:

يشير مصطلح ” المحار ” إلى أي حيوان مائي له شكل خارجي يشبه الصدفة، بما في ذلك سرطان البحر والكركند والمحار وبلح البحر والقريدس، وفي الوقت نفسه تحتوي معظم أنواع الأسماك، بما في ذلك السلمون والتراوت والتونة والبلطي، على زعانف وقشور.

على الرغم من أن الأسماك والمحار ذات قيمة غذائية عالية ويمكن أن تكون مصادر كبيرة للبروتين وأحماض أوميجا 3 الدهنية، إلا أنها قد تؤدي أيضاً إلى تفاقم أعراض الأكزيما لدى العديد من الأطفال.

وذلك لأن الحساسية من الأسماك والمحار شائعة ويمكن أن تسبب مجموعة واسعة من الآثار الجانبية، بما في ذلك خلايا النحل والحكة والأكزيما.

في حين أن بعض الأطفال قد يكونون حساسين تجاه الأسماك ذات الزعانف أو المحار، فقد يعاني البعض الآخر من ردود فعل لأنواع معينة فقط، مثل القشريات “مثل القريدس وسرطان البحر” أو الرخويات “مثل المحار والمحار”.

يمكن لطبيب الأطفال أو اختصاصي التغذية المسجل أن يساعد في تحديد أنواع معينة من المأكولات البحرية التي قد تؤدي إلى ظهور أعراض لطفلك أو طفلك الصغير.

3.منتجات الصويا:

بالنسبة لأولئك الذين يعانون من حساسية الصويا، فإن تناول منتجات الصويا مثل حليب الصويا أو التوفو أو الإيدامامي يمكن أن يسبب استجابة مناعية، مما قد يؤدي إلى تفاعلات جلدية مثل الأكزيما.

بالمقارنة مع الحساسية تجاه مسببات الحساسية الغذائية الرئيسية الأخرى، فإن حساسية الصويا ليست شائعة.

على سبيل المثال، وجدت دراسة أجريت عام 2013 على 175 شخصاً مصابين بالأكزيما أن حوالي 30٪ لديهم رد فعل مناعي تجاه فول الصويا، ومع ذلك فإن حوالي 3٪ فقط من الأشخاص عانوا من أعراض، مثل الطفح الجلدي والحكة، بعد تناول الصويا.

إذا كان طفلك الرضيع أو الصغير يعاني من حساسية تجاه منتجات الصويا، فضع في اعتبارك أن العديد من الأطعمة المصنعة تحتوي على مكونات أساسها الصويا، وكلها قد تؤدي إلى تفاقم أعراض الأكزيما. الامثله تشمل:

صلصة الصويا

تماري

بروتين الصويا

بروتين نباتي مركب

4.البيض:

قد يعاني بعض الأطفال أو الأطفال الصغار من حساسية تجاه البروتينات الموجودة في بياض البيض أو صفار البيض، مما قد يؤدي إلى ظهور أعراض الأكزيما.

حساسية البيض هي واحدة من أكثر أنواع الحساسية الغذائية شيوعاً، حيث تصيب ما يقدر بنحو 1.3٪ من الأطفال دون سن الخامسة في الولايات المتحدة.

علاوة على ذلك، أفادت إحدى الدراسات أن الأطفال المصابين بالأكزيما تزيد احتمالية إصابتهم بحساسية البيض بحوالي 6 مرات بعمر 12 شهراً مقارنةً بالأطفال غير المصابين بالأكزيما، ومع ذلك فإن معظم حساسية البيض لدى الأطفال تتحلل في سن الخامسة تقريباً.

بالإضافة إلى ذلك، قد يتمكن بعض الرضع والأطفال الصغار الذين لديهم حساسية تجاه البيض من تحملها في بعض الأشكال، مثل البيض المخبوز.

5. شجرة الجوز:

يمكن أن تؤدي المكسرات إلى تفاقم الأكزيما لدى العديد من الأطفال الصغار المصابين بحساسية شجرة الجوز من أمثلة المكسرات:

لوز

الكاجو

عين الجمل

تعتبر حساسية الجوز شائعة جداً وقد تصيب ما يصل إلى 4.9٪ من الأطفال والبالغين.

لسوء الحظ ، يمكن أن تكون الحساسية من الجوز خطيرة للغاية، وتشير بعض الأبحاث إلى أن ردود الفعل الأكثر حدة تجاه المكسرات غالبًا ما ترتبط بالحالات الشديدة من الأكزيما والربو والحساسية الموسمية.

بالإضافة إلى تجنب المكسرات على وجه التحديد، قد يحتاج طفلك إلى تجنب الأطعمة التي تحتوي على المكسرات، بما في ذلك البيستو وزبدة الجوز ومنتجات جوز الهند وأنواع معينة من الحبوب أو البسكويت أو البسكويت أو الحلوى.

6. قمح أو جلوتين:

القمح هو نوع من الحبوب ومكون أساسي في العديد من الأطعمة ، مثل الخبز والمكرونة والسلع المخبوزة، الجلوتين هو بروتين محدد موجود في القمح والشعير والجاودار ويمنح العجين هيكله ومرونته.

بالنسبة لأولئك الذين يعانون من حساسية القمح، فإن تناول المنتجات التي تحتوي على القمح قد يؤدي إلى تفاقم الأكزيما ويمكن أن يسبب أيضاً أعراضاً أخرى، بما في ذلك خلايا النحل والربو ومشاكل الجهاز الهضمي.

يمكن أن تحدث الإكزيما والطفح الجلدي أيضاً بسبب الحساسية للجلوتين، وكذلك بسبب مرض الاضطرابات الهضمية، وهي حالة من أمراض المناعة الذاتية تؤدي إلى رد فعل مناعي عند تناول الأطعمة التي تحتوي على الجلوتين.

على الرغم من عدم توفر اختبار لتشخيص حساسية الجلوتين غير الاضطرابات الهضمية، يمكن لطبيب الأطفال استخدام اختبار الجلد أو الدم للمساعدة في تحديد ما إذا كان طفلك يعاني من مرض الاضطرابات الهضمية أو حساسية من القمح.