6 أعراض هامة تدل على اضطراب الهرمونات عند المرأة!

عدم توازن الهرمونات من المشاكل الشائعة التي تصيب المرأة، والتي تؤثر على وظائف خلايا الجسم وأعضائه المختلفة

تعاني العديد من النساء من عدم انتظام في عمل الهرمونات داخل الجسم، الأمر الذي قد يؤدي لأعراض صحية جسمية ونفسية سلبية.

وتتأثر الهرمونات عند المرأة بعدة عوامل أبرزها الدورة الشهرية، أو الحمل، أو حتى عند الوصول إلى سن اليأس،

ووفقاً لموقع “ويب طب”، فإن أهم العلامات والأعراض الشائعة التي تعانيها المرأة عند خلل مستويات الهرمونات هي:

1. عدم انتظام الدورة الشهرية

بشكل عام تتراوح فترة الدورة الشهرية لدى النساء بين 21-35 يومًا، لكن في حال لاحظت أن الحيض غير منتظم، وهناك تخطي لبعض الدورات، فقد يعني ذلك أنك تعانين من عدم توازن الهرمونات.

هناك العديد من الأسباب التي من شأنها أن تؤدي إلى ذلك، من بينها الإصابة بمتلازمة المبيض متعدد الكيسات، أو الاقتراب من سن اليأس.

2. مشاكل في النوم

من أعراض عدم توازن الهرمونات عند المرأة التعرض لحدوث مشاكل واضطرابات في النوم.

فهرمون البروجسترون الذي يفرزه المبيض يساعد في النوم، بالتالي نقص مستوياته من شأنه أن يسبب مشاكل وصعوبة في النوم.

إلى جانب ذلك، يسبب انخفاض مستوى الأستروجين في الجسم إلى وجود هبات الحرارة والتعرق الليلي، وكلاهما يؤثران على جودة النوم بشكل سلبي.

3. ظهور حب الشباب

في حال لاحظت ظهور حب الشباب العنيد، والذي تواجهين صعوبة في علاجه، فقد يكون ذلك مؤشرًا أو عرضًا من أعراض عدم توازن الهرمونات عند المرأة.

حيث أن زيادة مستوى هرمون الأندروجين في الجسم من شأنه أن يسبب زيادة إفراز الزيوت في البشرة بالتالي ظهور الحب المستعصي.

4. مشاكل في الذاكرة

إلى جانب كل ما سبق من أعراض عدم توازن الهرمونات عند المرأة، فقد يسبب عدم اتزان الهرمونات أيضًا إلى وجود مشاكل في الذاكرة لدى المرأة.

السبب الرئيس وراء ذلك غير معروف بعد، إلا أنك قد تعانين من صعوبة في تذكر الأمور وضبابية في الذاكرة.

5. اضطرابات في الجهاز الهضمي

تؤثر مشكلة الهرمونات على الجهاز الهضمي ككل، وبالأخص في حال اختلال توازن كل من هرموني الأستروجين والبروجسترون.

في حال تغيير مستويات هذه الهرمونات، من الممكن ملاحظة المشاكل الهضمية الآتية:

الإسهال.

الإمساك.

ألم في المعدة.

الانتفاخ.

الغثيان.

هذه الأعراض قد تزداد أو تقل مع اقتراب موعد الحيض.

6. أعراض أخرى لعدم توازن الهرمونات

هناك مجموعة أخرى من أعراض عدم توازن الهرمونات عند المرأة والتي من شأنها أن تشير لوجود مشكلة في مستويات الهرمونات والتي تشمل ما يأتي:

التعب المستمر والشعور بالنعاس.

المزاجبة المتقلبة.

زيادة في الوزن.

الإصابة بالصداع.

جفاف في المهبل.

انخفاض الرغبة الجنسية عند المرأة.

تغييرات في الثدي.

نمو الشعر الزائد في أماكن غير مرغوب فيها.

هشاشة في العظام.

نزيف من المهبل في غير موعد الحيض.

تساقط شعر الرأس.

من المهم مراجعة الطبيب في حال ملاحظة هذه الأعراض، وذلك من أجل تلقي العلاج المناسب لحالتك.

علاج عدم توازن الهرمونات عند المرأة

يتم علاج أعراض عدم توازن الهرمونات عند المرأة من خلال إحدى الخيارات الآتية:

حبوب منع الحمل التي تحتوي على شكل من أشكال الأستروجين والبروجسترون لمحاولة تنظيم الدورة الشهرية.

الأستروجين المهبلي المتوفر على شكل مرهم للتخلص من جفاف المهبل المرتبط بالتغيرات في مستوى هرمون الأستروجين.

الأدوية البديلة للهرمونات للتقليل من الأعراض الشديدة المرتبطة بانقطاع الطمث.

الأدوية المضادة للأندروجين التي تساعد في علاج حب الشباب والحد من نمو الشعر الزائد.

الأدوية التي تساعد على تحفيز الإباضة لدى السيدات المصابات بتكيس المبايض ولديهن رغبة في الحمل.