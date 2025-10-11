6 طرق لتتخلص من تأثير الكافيين السلبي

القهوة بالنسبة للكثيرين ليست مجرد مشروب صباحي، بل طقس يومي يمنحهم بداية منتعشة ليوم طويل، لكن ما يبدو جرعة من النشاط يمكن أن يتحول أحيانا إلى مصدر توترٍ داخلي وارتجاف مزعج في القلب إذا تجاوزت الحد المسموح من الكافيين، خاصة اذا كنت ممن يتناولون القهوة والشاى والقهوة سريعة الذوبان بأنواعها خلال يومك.

يعد الكافيين منبها قويا للجهاز العصبي المركزي، وله القدرة على رفع التركيز وتحسين المزاج، لكنه في الوقت نفسه قد يُحدث اضطرابا في توازن الجسم عند الإفراط في تناوله.

ومع أن الجسم يحتاج وقتًا للتخلّص منه طبيعيًا، إلا أن هناك خطوات بسيطة وفعّالة يمكن أن تساعد على تخفيف الأعراض وتهدئة الجهاز العصبي حتى يعود إلى حالته الطبيعية.

1. ابدأ بالتنفس قبل أي شيء

عندما يزداد معدل الكافيين في الدم، يرتفع الأدرينالين ويبدأ الجسم في الدخول بحالة “استنفار” تشبه القلق. في هذه اللحظة، التنفس البطيء والعميق هو السلاح الأول.

اجلس بهدوء، خذ شهيقًا عميقًا عبر الأنف لخمس ثوانٍ، ثم ازفر ببطء من الفم. كرر هذه العملية لعشر دقائق.

يساعد هذا النمط من التنفس على إعادة تنشيط الجهاز العصبي الباراسمبثاوي، المسئول عن تهدئة الجسم وتنظيم ضربات القلب.

2. الماء… العلاج الأبسط

الكافيين يعمل كمدرّ للبول، مما يعني أن جسمك يفقد السوائل بسرعة. هذا الجفاف الخفيف يمكن أن يفاقم الشعور بالدوخة والقلق.

اشرب كوبًا كبيرًا من الماء كل نصف ساعة لمدة ساعتين، فذلك يسرّع من طرح الكافيين عبر الكلى، ويعيد توازن السوائل إلى الجسم.

3. تناول وجبة صغيرة متوازنة

لا تحاول معاقبة نفسك بالصيام بعد جرعة كافيين عالية. على العكس، تناول وجبة خفيفة تحتوي على مزيج من البروتين والدهون الصحية والألياف.

مثال: شريحة توست أسمر مع زبدة الفول السوداني، أو حبة موز مع القليل من المكسرات.

هذا النوع من الطعام يساعد على تثبيت مستوى السكر في الدم، ويمنع تقلب المزاج والرجفة الناتجة عن التحفيز الزائد.

4. اعتمد على المغنيسيوم والبوتاسيوم

عندما تشعر بانقباض العضلات أو بعدم انتظام ضربات القلب، فذلك غالبًا بسبب نقص المغنيسيوم أو البوتاسيوم، اللذين يُستنزفان بفعل الكافيين.

أضف إلى طبقك السبانخ، أو الأفوكادو، أو الأرز البني، أو الموز. هذه الأطعمة تُهدئ الجهاز العصبي وتساعد عضلاتك على الاسترخاء، كما تعيد التوازن الكهربائي في القلب.

5. تحرّك بخفة ولا تجهد نفسك

قد يبدو التمرين فكرة جيدة لحرق الكافيين، لكن الجهد الزائد سيزيد معدل ضربات القلب ويضاعف القلق.

اختر نشاطًا بسيطًا مثل المشي البطيء في الهواء الطلق أو تمارين التمدد الخفيفة. الحركة المعتدلة تحسّن الدورة الدموية وتساعد الكبد على استقلاب الكافيين بشكل أسرع.

6. تجنّب المنبهات الأخرى

قد تميل لتناول قطعة شوكولاتة أو كوب شاي لتهدئة نفسك، لكن هذه الأطعمة تحتوي على كافيين إضافي.

ابتعد أيضًا عن السجائر والمشروبات الغازية والمنشطات العشبية. الهدف هو تقليل التحفيز العصبي وليس مضاعفته.

اختر بدلاً من ذلك مشروبًا دافئًا خاليًا من الكافيين مثل البابونج أو الماء بالليمون.

متى تقلق وتطلب المساعدة؟

إذا شعرتَ بخفقانٍ قوي في القلب، أو ارتعاش عضلي مستمر، أو دوارٍ حاد، أو ضيق في التنفس، فهذه علامات على تسمم الكافيين — وهي حالة تستدعي مراجعة طبية فورية.في حالات نادرة جدًا، قد يؤدي الإفراط الشديد في الكافيين إلى نوبات تشنجية أو اضطراب في عمل الكلى أو حتى السكتة القلبية.

عادةً ما يحتاج الجسم من خمس إلى سبع ساعات للتخلص من نصف كمية الكافيين التي دخلت مجرى الدم. أما اختفاء الأعراض تمامًا فيعتمد على العمر، ووظائف الكبد، ومستوى اللياقة، وحتى العوامل الهرمونية مثل الحمل أو تناول حبوب منع الحمل، والتي قد تطيل زمن استقلاب الكافيين.