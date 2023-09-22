6 طرق للتخلص من الطاقة السلبية في منزلك

يشعر البعض بالضيق والاكتئاب فجأة دون سبب، فضلا عن الغضب والتوتر وصعوبات في عدم التركيز واضطراب النوم، قد تكون هذه الأشياء بسبب الطاقة السلبية المنتشرة في مساحة معيشتك، ويمكن اكتشاف الطاقة السلبية في منزلك والتخلص منها.

ويستعرض هذا التقرير بعض علامات الطاقة السلبية في المنزل وكيفية إعادة الحيوية والبهجة والسلام في السطور التالية:

المساحات المزدحمة:

الأوساخ والفوضى والأشياء المتراكمة غير المرغوب فيها مثل الملابس القديمة التي لا يمكن ارتداؤها أو الصحف القديمة أو أي شيء لم نعد نستخدمه يمكن أن تساعد في حبس الطاقة السلبية، نحن نمرر طاقتنا إلى الأشياء التي نمتلكها ونستخدمها، وتبقى طاقتنا في هذه الأشياء، هذا النوع من الطاقة المخزنة يمكن أن يؤثر علينا بشكل مختلف ويسبب اضطرابات جسدية وعقلية وروحية.

التخلص من الفوضى هو الحل للمساحة المزدحمة التي تؤدي إلى تشوش الأفكار، لذا تخلص من الأشياء التي لم تعد تخدمك، قم بالتنظيف والتنظيم بانتظام للتخلص من الطاقة السلبية.

الأجسام المكسورة:

الأشياء المكسورة تحتوي على طاقة سلبية لأنها لم تعد مفيدة. لذا، اترك العناصر المكسورة وتعلم كيفية العيش بدونها أو شراء أشياء جديدة. وإذا كان من الممكن إصلاحها قم بالصيانة لها.

الأماكن الراكدة:

الأماكن المظلمة والراكدة هي أرض خصبة للطاقة السلبية، يميل الهواء الداخلي إلى الاحتفاظ ببعض الطاقة السلبية، لذا، فإن السماح للهواء النقي بالدخول سيؤدي إلى تنظيف الهواء الراكد بالداخل، وتعتبر تهوية أماكن المعيشة أمرًا حيويًا للرفاهية الجسدية والروحية، لذلك افتح النوافذ والأبواب للسماح لأشعة الشمس والهواء النقي بالدخول وللسماح للطاقة السلبية بالهروب.

الأثاث المغبر:

مع مرور الوقت، قد يبدو الأثاث متربًا، متسخًا، باهتًا ومهترئًا بسبب البقع والروائح الكريهة، هذه كلها دلائل على أن الأثاث يمتص الطاقة السلبية من السكان.

التنظيف الدوري هو الطريقة الوحيدة لإعادة الأثاث إلى مجده الأصلي والتخلص من طاقته السيئة.

أعد ترتيب أثاثك بطريقة تجعل منزلك ملهمًا ومغذيًا وروحانيًا قدر الإمكان مع تسهيل التنقل فيه. املأ مساحتك بالأشياء التي تجلب لك السعادة لترفع الطاقة الإيجابية، يمكن أن تساعد البلورات والزيوت الأساسية والأجراس أيضًا في التخلص من الطاقة السلبية في المنزل.

الروائح الكريهة:

تعتبر الرائحة الكريهة الدائمة داخل المنزل لعدة أيام أو أسابيع في كل مرة علامة على الطاقة السلبية.

يمكن أن يساعد تهوية المنزل وتنظيفه جيدًا في التخلص من الروائح الكريهة، في بعض الأحيان قد لا تكون هذه الطرق كافية للقضاء على الرائحة الكريهة بشكل كامل. لذلك، فإن حرق المريمية والشموع المعطرة ونشر الزيوت الأساسية مثل الأوكالبتوس والنعناع والبرتقال وعشب الليمون والخزامى أو استخدام رذاذ الهواء قد يساعد في جلب الطاقة الإيجابية إلى منزلك.

التخلص من الأرق

تعتبر عدم القدرة على النوم أو عدم الشعور بالراحة بعد النوم علامة كلاسيكية على الطاقة السلبية في المنزل. قم بإزالة أي شيء يثير التحفيز الزائد عن الأنظار عندما تستريح في السرير، يُعتقد أن المرايا والتلفزيون في غرفة النوم لهما دلالات سلبية، قم بإزالتها إن أمكن، أو احتفظ بها تحت الأغطية عند عدم استخدامها. يساعد تهوية الفراش على إزالة أي طاقة سلبية كانت راكدة فيه.