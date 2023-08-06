6 علامات تشير إلى أن الحرارة الشديدة تؤثر على صحتك العقلية!

عادةً ما يرتبط الاضطراب العاطفي الموسمي بأمسيات أكثر قتامة وبرودة الشتاء؛ لكن الصيف أيضًا يمكن أن يسبب نفس أعراض الاكتئاب لبعض الناس.

ووفقاً لتقرير نشره موقع “cnbc” فالحرارة الشديدة تؤثر على مستويات الراحة الأساسية، خاصة عندما تتجاوز درجات الحرارة 80 درجة، كما تقول سمريتي جوشي، أخصائية علم النفس الإكلينيكي المرخص وكبيرة الأطباء النفسيين في Wysa – تطبيق للصحة العقلية.

تضيف جوشي: “هناك شعور كبير بالعجز وفقدان السيطرة بسبب التغيرات المناخية وتغير المناخ الذي يحدث على مستوى العالم والذي يمكن أن يثير الكثير من القلق”.

6 علامات تشير إلى أنك تعاني من اضطراب عاطفي موسمي صيفي

زيادة التوتر

اضطرابات النوم، بما في ذلك الأرق

الشعور بالتعب

التهيج

إحباط أكثر من المعتاد

عدم القدرة على التركيز.

تقول جوشي: “يمكن أن تؤدي الحرارة إلى ضربة شمس وجفاف يمكن أن يكون لهما أيضًا تأثير على الصحة العقلية. كما يمكن أن يؤدي ذلك أيضًا إلى الكثير من التوتر والقلق”.

وتضيف أنه عندما يرتفع الطقس في الصيف، “تحدث المزيد من حالات الغضب على الطرق”، وقد يلجأ الناس إلى آليات التأقلم غير الصحية مثل تعاطي المخدرات، وشرب المزيد من الكحول، والإفراط في تناول الأطعمة غير الصحية، بما في ذلك الآيس كريم، أو عدم تناول ما يكفي من الطعام.

إلى جانب ذلك، تلاحظ أن بعض المجموعات المعرضة أكثر لخطر الإصابة بضربة الشمس في درجات الحرارة الشديدة هم الحوامل والأفراد الأكبر سنًا، حيث أنه من المرجح أنهم يبقون داخل منازلهم في الأيام الحارة، وهذا ما يمكن أن يجعلهم يشعرون بالوحدة.

إليكم 10 طرق للتغلب على الاضطراب العاطفي الموسمي في الصيف

هذه بعض التوصيات من جوشي لمحاربة أعراض الاضطراب العاطفي الموسمي التي يمكن أن تؤثر عليك خلال الصيف:

حافظ على رطوبتك

تجنب التعرض المفرط للحرارة إذا استطعت

خذ فترات راحة قصيرة إذا كنت تعمل في الهواء الطلق

استخدم المراوح أو التيار المتردد للتبريد

تواصل مع أحبائك كل فترة

تجنب الإفراط في مشاهدة أخبار المناخ المثيرة للقلق، وخاصة المعلومات المضللة

انخرط في هوايات تبعث على الاسترخاء عاطفيًا لا تستنزف جسديًا

خذ وقفات داخل منزلك؛ يمكن أن يجعلك المجهود المفرط حتى في منزلك المكيف تشعر بالحرارة

تناول وجبات مغذية

تواصل مع أخصائي الصحة العقلية إذا لاحظت وجود تغييرات في صحتك العقلية.