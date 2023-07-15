6 فوائد لشرب ماء الورد قبل النوم

فوائد شرب ماء الورد قبل النوم متعدّدة، وذلك بفضل العناصر الغذائيّة والفيتامينات الموجودة فيه، حتّى أنّ البعض أطلق عليه اسم الصيدلية الضرورة لجسم الإنسان.

يُستخلص هذا الماء من بتلات الورود مع كمية من المياه المقطّرة، ومن المفضّل دائمًا استخدام ماء الورد الطبيعي والابتعاد عن ذلك الذي يُباع في الأسواق لأنّه يكون مخفف التركيز، ويمكن أن يُضاف إليه بعض المركبات الكيميائية أو الروائح الصناعية.

فيما يلي، أعدد لك فوائد شرب ماء الورد قبل النوم الصحية والجمالية.

فوائد شرب ماء الورد قبل النوم يوميًا

عدا عن أنّه من المواد الطبيعية الثمينة للصحة، فماء الورد يُقدّم الكثير من المنافع للبشرة أيضًا، ويعمل على تعزيز نعومتها ودعم نضارتها بالإضافة الى الخصائص العلاجية من الشوائب التي تظهر على بشرتك. أعددها لك كلّها فيما يلي:

العلاج من الأرق

يساهم ماء الورد في تحسين جودة النوم، وهو مناسب جدًّا للأشخاص الذين يُعانون من الأرق. فعند شرب كمية قليلة من ماء الورد قبل الخلود الى النوم، سيمنحك القدرة في الحصول على ساعات نوم كافية.

تخفيف التوتر والقلق

بالإضافة إلى رائحته العطرة، يمنح ماء الورد الدماغ القدرة على الإسترخاء، فإنّ شرب ماء الورد يعمل على الحدّ من التوتر والقلق خصوصًا خلال ساعات الليل.

تحسين هضم الطعام

بفضل وجود الكثير من العناصر الغذائيّة فيه، يساعد ماء الورد على هضم الأطعمة بشكلٍ صحي، كما يحدّ من عسر الهضم و علاج أمراض المعدة منها الإمساك والإسهال.

علاج الصداع

كثيرة هي المشروبات الطبيعية القادرة على علاج الصداع والأوجاع التي تشعرين بها، لذا فإنّ ماء الورد أيضًا يساهم في العلاج بطريقة طبيعية من الصداع.

ترطيب الجسم

من المعروف أنّ شرب كميات وافرة من المياه خلال اليوم ضروري، ومع شرب ماء الورد سيساعد ذلك على ترطيب الجسم أكثر بالأخص خلال فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة.

تعزيز جمال البشرة

مع فوائد شرب ماء الورد قبل النوم قدرته على منح الجسم على مركبات عمل الكولاجيناز والإيلاستاز، وبذلك ستتدفق نحو البشرة لتعزيز جمالها والحدّ من ظهور التجاعيد الرفيعة وبالتالي تأخير علامات الشيخوخة.