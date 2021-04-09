6 مخاطر صحية لأكل البطاطا

انخفضت شعبية البطاطا، في السنوات الأخيرة، بسبب الاهتمام بالأطعمة منخفضة الكربوهيدرات، ومع ذلك، فإن الألياف والفيتامينات والمعادن والمواد الكيميائية النباتية التي توفرها يمكن أن تساعد في درء الأمراض وإفادة صحة الإنسان.

لكن، نبات البطاطا، الذي ينتمي إلى جانب الطماطم والباذنجان، إلى عائلة الباذنجانيات، والتي يعتبر بعض هذه النباتات ساما، كان يُعتقد سابقًا أن البطاطا غير صالحة للأكل، وفيما يلي بعض المخاطر الصحية لتناول البطاطا، بحسب موقع Medical News Today الطبي.

1. مادة السولانين

من المحتمل أن تحتوي البطاطا التي تنبت أو تتلون باللون الأخضر على مادة السولانين، وهو مركب سام؛ وُجد أنه يسبب مشاكل في الدورة الدموية والجهاز التنفسي، بالإضافة إلى الصداع وتشنجات العضلات والإسهال.

عندما تصبح البطاطا صلبة أو عند تكون “عيون” على سطحها الخارجي، يكفي إزالة كل هذه البراعم، لكن، إذا انكمشت حبات البطاطا أو أصبح لونها أخضر، فلا ينبغي أن تؤكل.

2. مادة الأكريلاميد

أظهرت الدراسات أن البطاطا، عند طهيها فوق 120 درجة مئوية، تنتج مادة كيميائية تعرف باسم الأكريلاميد.

يوجد هذا المركب في البلاستيك والمواد اللاصقة والأصباغ ودخان السجائر، وقد تم ربطه بتطور العديد من السرطانات، إذ أن مادة الأكريلاميد لها خصائص سامة للأعصاب، وقد يكون لها تأثير سلبي على الجينات والصحة الإنجابية.

من المحتمل أن تحتوي رقائق البطاطا والبطاطا المقلية ومنتجات البطاطا المصنعة على نسبة عالية من مادة الأكريلاميد والدهون والصوديوم.

3. داء السكري والسمنة

تحتوي البطاطا، حتى لو كانت عادية، على مستويات عالية من الكربوهيدرات البسيطة، الأمر الذي لا يعتبر مفيدًا للأشخاص الذين يعانون من مرض السكري أو السمنة عند تناولها بإفراط.

مثل جميع الأطعمة، يجب تناول البطاطا باعتدال وكمصدر للكربوهيدرات، مثل الأرز أو المعكرونة، بدلاً من تناولها كخضروات، كما يجب تناول أنواع الخضار غير النشوية مع البطاطا من أجل تناول متوازن.

4. حاصرات بيتا

تعتبر حاصرات بيتا نوعا من الأدوية التي توصف عادة لأمراض القلب، ويمكن أن تسبب زيادة في مستويات البوتاسيوم بالدم.

لذلك يجب تناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم مثل البطاطا باعتدال عند تناول حاصرات بيتا.

5. البوتاسيوم

يمكن أن تشكل المستويات العالية من البوتاسيوم في الجسم خطرًا كبيرا على أولئك الذين يعانون من تلف الكلى أو الكلى التي لا تعمل بكامل طاقتها، وقد تكون الكلى التالفة غير قادرة على تصفية البوتاسيوم الزائد من الدم، وهذا يمكن أن يكون قاتلاً.

6. الأسمدة

تحتوي البطاطا المزروعة في تربة شديدة الإخصاب على مستويات عالية من التلوث بالمعادن الثقيلة.