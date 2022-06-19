6 مشاكل جلدية تتطلّب تدخّلًا طبيًا عاجلًا

غالبًا ما يرسل جلدنا إشارات مهمة أشبه بـ”الخطوط الحمراء” التي تستدعي تدخلًا طبيا وعناية فورية قبل أن تسبب مشاكل صحية خطيرة.

ويقول خبراء صحة الجلد إنه حتى إذا كنت تراقب بجدية تغيير الشامات وغيرها من العلامات المحتملة لسرطان الجلد، فلا يجب أن تتجاهل التغييرات التي من غير المرجح أن تكون سرطانية لكنها قد تسبب مشاكل لا تقل خطورة عن الأورام.

في بعض الأحيان، تكون هذه التغييرات علامات تحذيرية لمشاكل أخرى محتملة، وفي حالات أخرى تكون حالات قابلة للعلاج تميل إلى التفاقم إذا لم تفعل شيئًا.

استعرض موقع AARP، وهي منظمة طبية خيرية، مجموعة من التغييرات في الجلد التي تعد بمثابة علامات تحذيرية يجب الانتباه إليها، وتشمل:

1- الجلد الجاف جدا

البشرة الجافة ليست قاتلة لكنها قد تجعلك عرضة لمشاكل أكثر خطورة، بما في ذلك التهابات الجلد خاصة مع التقدم في العمر، حيث تنتج الغدد الموجودة في بشرتنا كمية أقل من الزيت ما يجعلها أكثر جفافاً.

يقول الدكتور جوزيف جوريزو، أستاذ الأمراض الجلدية في كلية الطب بجامعة ويك فورست بولاية نورث كارولينا: “يقدر أن ثلث الأشخاص معرضون بشكل خاص للجفاف لأن لديهم مستويات منخفضة من البروتين الحاجز الموجود في الطبقة الخارجية (الجلد)”.

وغالبا يلاحظ أن هؤلاء الأشخاص ذلك حقًا عندما يتجاوزون 55 عامًا، حيث يميل الجفاف إلى أن يكون أسوأ في الشتاء بفضل الهواء الداخلي الجاف، لكن الأشخاص الأكثر ضعفًا يعانون من مشاكل في الصيف أيضًا لأن بشرتهم لديها قدرة منخفضة على تحمل الحرارة، وفقا للمختص.

وأضاف: “الاستحمام بالماء الساخن وغسل اليدين المتكرر والصابون القاسي والكلور في حمامات السباحة يمكن أن يجفف الجلد أكثر”.

لذا من الضروري وضع مرطب يومي يحتوي على أحماض سيراميد الدهنية، ويكون ذلك مباشرة بعد الاستحمام.

2- حكة وتشقق في الجلد

يقول Jorizzo إن البشرة التي لا تكون جافة فقط ولكنها حكة أو متقشرة أو متشققة أو ملتهبة أو متهيجة تتطلب مستوى أعلى من الاهتمام.

ورغم أن العديد من الأشخاص الذين يعانون من تهيج أكثر اعتدالًا سيشعرون بالراحة من كريم الهيدروكورتيزون الذي لا يستلزم وصفة طبية، فإن المشاكل الأكثر خطورة واستمرارًا تحتاج إلى عناية طبية وتشخيص مناسب.

وذكر أستاذ الأمراض الجلدية أن أحد التشخيصات الشائعة هي الإكزيما، وهو اضطراب يصاب فيه الجلد بالالتهاب والاحمرار والحكة، موضحا أنه على الرغم من أن الكثير من الناس يعتقدون أن الإكزيما من أمراض الطفولة إلا أنها شائعة أيضًا في السنوات اللاحقة كمضاعفات للبشرة الجافة والتالفة.

3- كدمات مستمرة

اصطدام ذراعك والحصول على كدمة تختفي في غضون أيام قليلة ليس مدعاة للقلق، وصحيح أن الكدمات أكثر شيوعًا مع تقدمنا في العمر وتصبح بشرتنا أكثر هشاشة، لكن الكدمات المستمرة والسهلة تشير أحيانًا إلى وجود مشكلة في تخثر الدم.

تقول شاري ليبنر، دكتوراه في الطب وأستاذ مشارك في طب الأمراض الجلدية السريرية في كلية طب وايل كورنيل في مدينة نيويورك، إن الأمر يستحق زيارة أحد مقدمي الرعاية الصحية لمعرفة السبب، ويمكن أن تشمل قائمة المشتبه بهم مميعات الدم وأنواع معينة من سرطانات الدم.

وتضيف: “تريد استخدام شيء سميك قدر الإمكان وأنصح بالبحث عن منتج لا يقطر من راحة اليد المقلوبة”.

4- نتوءات حب الشباب

البالغون يصابون بحب الشباب، خاصة النساء اللواتي يعانين من التغيرات الهرمونية لانقطاع الطمث، وهي إنها حالة قابلة للعلاج في أي عمر.

لكن العديد من البالغين الذين يعتقدون أنهم مصابون بحب الشباب لديهم في الواقع حالة أخرى تسمى الوردية، كما يشير جوريزو.

تظهر العد الوردي عادة على شكل أوعية دموية مرئية ونتوءات حمراء مليئة بالصديد على الأنف والوجنتين، وقد يعاني الأشخاص المصابون بالوردية أيضًا من “عيون شجاعة”.

السمة المميزة للحالة هي احمرار الوجه الذي يحدث عندما “يشعر الدماغ بأنك دافئ جدًا”، كما يقول Jorizzo.

ويمكن أن تشمل العوامل المحفزة المشروبات الساخنة والكحول والأطعمة الغنية بالتوابل والاستحمام بمياه ساخنة والتمارين الرياضية والعواطف القوية.

وعلى الرغم من عدم وجود علاج للوردية ، يمكن للناس تعلم كيفية التعامل معه وتقليل الأعراض.

5- الطفح الجلدي على قدمك

يجب أن يجذب أي طفح جلدي غير مبرر انتباهك خاصةً إذا كان منتشرًا أو مصحوبًا بالحمى أو الألم.

ردود الفعل التحسسية والالتهابات من الأسباب الشائعة، لكن قد يكون من السهل تجاهل الطفح الجلدي على قدميك أو تجاهله حتى يتسبب في حدوث مشكلة.

مشكلة واحدة كبيرة هي الطفح الجلدي على قدمك. إنها عدوى فطرية يمكن أن تسبب بقعًا متهيجة، وغالبًا ما تبدأ بين أصابع القدم، وإذا تُركت دون علاج ، يمكن أن تنتشر العدوى إلى أظافر القدم التي يصعب علاجها.

ويقول جوريزو إن العدوى يمكن أن تسبب تقرحات مفتوحة، وهي خطيرة بشكل خاص لدى مرضى السكري.

كما يحذر من أن العدوى التي تبدأ كمصدر إزعاج بسيط يمكن أن تتتالي إلى بتر القدم، وكلما تم علاج عدوى القدم أو القدم في وقت مبكر كان ذلك أفضل.

6- بقع مسطحة وداكنة على جميع بشرتك

البقع المسطحة أو البقع التي تتكاثر على يديك أو ظهرك أو صدرك أو في أي مكان آخر من شبه المؤكد أنها ليست سرطانًا جلديًا.

قد تعرفها على أنها تقدم العمر أو بقع في الكبد، لكن أطباء الجلد يسمونها النمش الشمسي، وعادة ما تكون سمراء أو بنية اللون وهي أكثر شيوعًا عند الأشخاص ذوي البشرة الفاتحة.

تقول ليبنر: “إذا كان لديك الكثير منها فإن بشرتك تخبرك بشيء مهم، إنها علامة على تعرضك للكثير لأشعة الشمس المتراكمة على مر السنين، وهذا يساهم في شيخوخة الجلد وخطر الجلد سرطان”.

إن الوقت لم يفت أبدًا لتقليل خطر الإصابة بالتجاعيد المبكرة وسرطان الجلد والمزيد من البقع العمرية باستخدام واقي الشمس والبحث عن الظل وارتداء الملابس والقبعات التي تغطي بشرتك.