6 نصائح لحماية شعرك من التساقط بسبب كورونا

كشفت شركة متخصصة في بيانات الشبكة العنكبوتية عن أن معدل سؤال “غوغل” عن تساقط الشعر ارتفع في زمن كورونا. فما العلاقة بين الفيروس وهذه الظاهرة؟ وكيف يمكنك الحفاظ على صحة شعرك واستعادة المتساقط منه؟ وما أبرز التبعات الصحية التي قد ترافق “كوفيد طويل الأمد” (long covid)؟

فقد ذكرت شركة “سبيت” (Spate) المتخصصة في البيانات على الإنترنت أن معدل البحث عن “تساقط الشعر” ارتفع على محرك بحث غوغل بمعدل 8% خلال 12 شهرا الماضية. ورغم أن الشركة استندت إلى بيانات من الولايات المتحدة، لكن يبدو أن هذه الظاهرة عالمية، كما نقل موقع دويتشه فيله عن مجلة “جي كيو” (GQ) التي تعنى بالرجال.

أحد الأسباب المحتملة لتلك الزيادة قد تكون جائحة كورونا، لكن كيف؟

التفسير قد يكون في تأثيرات الجائحة على صحة البشر، وحتى ممن لم يصب بالفيروس.

وأحد أشكال تساقط الشعر المؤقت ينتج عن تزايد الضغط النفسي والحمى وأمراض أخرى، وفي كثير من الحالات تزول النتيجة (تساقط الشعر) عند زوال السبب، بيد أن ترك الأمر من دون علاج قد يؤدي إلى مشاكل مزمنة.

الثابت أن الجائحة أدت إلى قلة الحركة وتغير عادات الطعام والشراب مما أثر على صحة الشعر. وفي المقابل، عانى المصابون بالفيروس من تساقط الشعر بسبب تبعات الإصابة؛ كالضغط النفسي والالتهابات الناتجة عن الفيروس.

ما الحل؟

فيما يلي بعض النصائح التي تساعد في الحفاظ على صحة شعرك واستعادته في زمن جائحة كورونا:

1-التغذية الصحية.

2-استعمال الشامبو المناسب.

3-الإكثار من الحركة.

4-تقليل السكر.

5-تقليل التوتر النفسي وتنفيسه أولاً بأول.

6-في النهاية، قد تكون زيارة طبيب متخصص في الأمراض الجلدية مفيدة لاستشارته في أي خطوات علاجية أخرى.