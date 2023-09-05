6 نصائح للحصول على صحة عقلية جيدة

هل تشعر بالإجهاد والإرهاق العقلي، فأنت بحاجة لتجنب وترك كل الأمور المسببة لشعورك بالطاقات السلبية التى تؤثر على صحتك بشكل ملحوظ، عن طريق القيام ببعض الحيل التي تساعد في الشعور بـ الطاقة الإيجابية، وأيضًا الحصول على عقل جيد ونشط، وذلك وفقًا للتقرير المنشور عبر موقع “today”، ومنها:

1- حدد يوم إجازتك من العمل وعليك القيام بأي نشاط، مع ضرورة القيام بالعديد من الحيل الجيدة التي تبث داخلك الطاقة الإيجابية، التي تساهم بشكل كبير في الحفاظ على صحتك النفسية.

2- قم بالالتزام بموعد إجازتك، إذا كنت تعتقد أنك ستميل إلى إلغاء يوم إجازتك والذهاب إلى العمل، فخطط لشيء لن ترغب في التخلي عنه، وقم بالتسجيل في ندوة، أو شراء تذاكر لحفل موسيقي أو حدث رياضي، أو حجز يوم في المنتجع الصحي أو التخطيط مع صديق.

3- قم بطرح سؤال لزملائك في العمل، عما يعتقدون أنهم سيحتاجون إليه عندما تكون بالخارج، حتى تتمكن من الاستعداد، بهذه الطريقة تحرر نفسك من القيود المرتبطة بالعمل.

4- التنزه والخروج يعد من الحيل الجيدة التي تعمل على تنشيط المخ، والتى تعمل على حصولك على طاقة إيجابية عالية، ولذا عليك التنزه مرة أو اثنين في الأسبوع، والهدف التخلص من أي طاقة سيئة.

5- ما الذي يجعلك تشعر بالتحسن؟.. بالنسبة لكثير من الناس، فإن أفضل الخيارات هى قضاء الوقت في الهواء الطلق والحركة والتواصل الاجتماعي.

6- قم بتحديد 8 خطوات لحياة ذات غرض وشغف وسهولة وخطط للأنشطة التي تجعلك أكثر سعادة.