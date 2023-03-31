نمت شعبية حليب الكاجو في السنوات الأخيرة، متجاوزة منتجات الألبان التقليدية وغيرها من بدائل الألبان النباتية، يتم صنعه عن طريق مزج الكاجو المنقوع والمصفى بالماء للحصول على سائل كريمي ومغذي يشبه الحليب.

حليب الكاجو مليء بالفيتامينات والمعادن الأساسية التي تقدم العديد من الفوائد الصحية، إذا كنت لا تزال بحاجة إلى إضافة حليب المكسرات اللذيذ هذا إلى نظامك الغذائي اليومي، فإليك سبعة أسباب مقنعة وفقا لما نشره موقع “doctor.ndtv”.

7 أسباب لإضافة حليب الكاجو إلى نظامك الغذائي:

1. مصدر كبير للدهون الصحية

حليب الكاجو غني بالدهون الأحادية غير المشبعة والمتعددة والتي تعتبر دهون صحية، هذه الأنواع من الدهون مفيدة لجسمنا لأنها تساعد في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب، وخفض مستويات الكوليسترول السيئ، وتحسين وظائف الدماغ تساعد الدهون الصحية أيضًا في الحفاظ على بشرتك صحية ورطبة.

2. خالية من اللاكتوز

لا يستطيع الأشخاص الذين يعانون من عدم تحمل اللاكتوز هضم اللاكتوز، وهو سكر طبيعي موجود في حليب البقر، ينتج عن هذا الانتفاخ والغازات وآلام المعدة، حليب الكاجو خالي من اللاكتوز، مما يجعله بديلاً ممتازًا لأولئك الذين لا يستطيعون تناول منتجات الألبان.

3. مصدر غني بالفيتامينات والمعادن

حليب الكاجو مليء بالفيتامينات والمعادن الأساسية المفيدة لجسمنا، غني بالحديد والمغنيسيوم والفوسفور والبوتاسيوم والزنك، هذه العناصر الغذائية ضرورية لوظيفة الدماغ السليمة، وتقوية العظام، والحفاظ على نظام المناعة الصحي.

4. منخفض السعرات الحرارية والدهون

مقارنة بحليب البقر، فإن حليب الكاجو يحتوي على سعرات حرارية ودهون أقل، هذا يجعلها اختيارًا ممتازًا لمن يتبعون نظامًا غذائيًا قليل الدسم أو منخفض السعرات الحرارية، يحتوي حليب الكاجو أيضًا على كربوهيدرات أقل من حليب البقر، وهو مفيد للأفراد الذين يتطلعون إلى تقليل تناول السكر.

5. بديل رائع للحميات النباتية

كبديل للحليب النباتي، يعتبر حليب الكاجو خيارًا ممتازًا للنباتيين، يمكن استخدامه في العديد من الأطباق، بما في ذلك العصائر والمخبوزات وكبديل للكريمة في الوصفات التي تتطلب كريمة ثقيلة.

6. سهل الهضم

يسهل هضم حليب الكاجو بسبب قوامه الكريمي، هذا يجعلها خيارًا ممتازًا للأفراد الذين يعانون من مشاكل في الجهاز الهضمي، مثل متلازمة القولون العصبي (IBS) أو مرض كرون.

7. من السهل صنعه فى المنزل

من السهل نسبيًا صنع حليب الكاجو في المنزل باستخدام الخلاط أو معالج الطعام، يتيح لك ذلك التحكم الكامل في المكونات، مما يضمن عدم وجود سكريات مضافة أو مواد حافظة غير ضرورية.