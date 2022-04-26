7 أطعمة تعزز طاقة الجسم في الايام الاخيرة من رمضان

يواجه العديد من الأشخاص خلال العشر الاواخر من شهر رمضان، بازدياد الشعور بالتعب و الإرهاق، وقد يؤثر نقص الطاقة على أنشطتك اليومية ويجعلك أقل إنتاجية.

وتلعب نوع وكمية الطعام الذي تتناوله أدواراً أساسية في تحديد مستويات الطاقة لديك خلال اليوم، ورغم أن جميع الأطعمة تمنحك الطاقة، إلا أن بعض الأطعمة تحتوي على عناصر مغذية يمكن أن تساعد في زيادة مستويات الطاقة لديك والحفاظ على انتباهك وتركيزك على مدار اليوم.

وهناك العديد من الأطعمة التي تساعد على تعزيز طاقة الجسم خلال ساعات الصيام، ومن بينها:

1- الموز

فهو مصدر ممتاز للكربوهيدرات المعقدة والبوتاسيوم وفيتامين B6، وكلها يمكن أن تساعد في تعزيز مستويات الطاقة لديك.

2- الأسماك الدهنية

توفر لك حصة السلمون أو التونة الكمية اليومية الموصى بها من أحماض أوميجا 3 الدهنية وفيتامين ب 12، ثبت أن الأحماض الدهنية أوميجا 3 تقلل الالتهاب وهو سبب شائع للإرهاق.

3- الأرز البني

يحتوي نصف كوب على 50 جراماً من الأرز البني على جرامين من الألياف ويوفر جزءاً كبيراً من المدخول اليومي الموصى به من المنغنيز، وهو معدن يساعد الإنزيمات على تكسير الكربوهيدرات والبروتينات لتوليد الطاقة.

4- البطاطا الحلوة

تعد البطاطا الحلوة مصدراً مغذياً للطاقة للذين يبحثون عن دفعة إضافية، ويمكن أن تحوي حصة كوب واحد 100 جرام من البطاطا الحلوة على ما يصل إلى 25 جراماً من الكربوهيدرات المعقدة، و3.1 جراماً من الألياف، و25% من الكمية الموصى بها يومياً من للمنغنيز، و564% من الكمية الموصى بها يومياً من فيتامين A.

يفضل ألياف البطاطا الحلوة ومحتوى الكربوهيدرات المعقدة، يهضمها جسمك ببطء، ما يوفر لك إمداداً ثابتاً بالطاقة.

5- القهوة

القهوة من المشروبات الغنية بالكافيين، والذي يمكن أن ينتقل بسرعة من مجرى الدم إلى عقلك ويمنع نشاط الأدينوزين، وهو ناقل عصبي يهدئ الجهاز العصبي المركزي، ونتيجة لذلك يزداد إنتاج الأدرينالين – وهو هرمون يحفز الجسم والدماغ، ولا ينصح بتناول أكثر من 400 ملليجرام من الكافيين، أو حوالي 4 أكواب من القهوة يومياً.

6- البيض

البيض من الأطعمة المليئة بالطاقة التي يمكن أن تساعد في تغذية يومك، فهو طعام مليء بالبروتين ويمنحك مصدراً ثابتاً من الطاقة، بالإضافة إلى ذلك، يعتبر الليوسين أكثر الأحماض الأمينية وفرة في البيض، ومن المعروف أنه يحفز إنتاج الطاقة بعدة طرق.

7- الماء

يمكن أن يمنحك شرب الماء دفعة من الطاقة ويساعد في محاربة الشعور بالتعب، ويمكنك تجنب الجفاف عن طريق شرب الماء حتى لو لم تكن عطشان، حاول شرب الماء بانتظام طوال اليوم.