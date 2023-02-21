7 أطعمة ذات سعرات حرارية سلبية لانقاص الوزن

يدرك معظم الناس أنه عند محاولة إنقاص الوزن أو زيادته، يجب أن يأخذوا استهلاكهم من السعرات الحرارية في الاعتبار، السعرات الحرارية هي وحدة قياس للطاقة الموجودة في الطعام أو أنسجة الجسم، من أجل إنقاص الوزن، يُنصح عادةً بتناول سعرات حرارية أقل أو حرق المزيد من خلال التمرين، اكتسبت العديد من الأطعمة شعبية في أنظمة إنقاص الوزن لأنه يُزعم أنها “ذات سعرات حرارية سلبية”، وإليك بعض الأطعمة ذات السعرات الحرارية السلبية التي يمكنك إضافتها إلى نظامك الغذائي لإنقاص الوزن، وفقا لما نشره موقع ” ndtv”.

الأطعمة ذات السعرات الحرارية السلبية للتغلب على فقدان الوزن:

1. التوت

نصف كوب من التوت الملون بما في ذلك العنب البري والفراولة يحتوي عادة على 32 سعرة حرارية فقط، بسبب انخفاض مؤشر نسبة السكر في الدم ومحتواها العالي من البروتين، غالبًا ما يشار إليها على أنها أطعمة ذات سعرات حرارية سلبية، تساعد مضادات الأكسدة الموجودة فيه على حمايتنا من عدد من الأورام الخبيثة.

2. الفطر

كوب الفطر الواحد يحتوي على 15 سعرًا حراريًا فقط، فهي غنية بفيتامين د الذي يسهل هضم الكالسيوم إذا تم تناوله مع منتجات الألبان، كما أنها تحتوي على الكثير من فيتامينات ب التي ترفع المزاج وتوفر حيوية طويلة الأمد.

3. الجزر

100 جرام من الجزر تحتوي على 41 سعرة حرارية تقريبًا، كما أنها تحتوي على نسبة منخفضة من الكوليسترول والدهون المشبعة، مما قد يكون مفيدًا حقًا إذا كنت تتعامل مع مخاوف متعلقة بارتفاع ضغط الدم، يعد الجزر مصدرًا جيدًا للألياف الغذائية كما أنه يحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم والمنجنيز وفيتامين أ وفيتامين ج وفيتامين ك.

4. خيار

يحتوي الخيار على نسبة عالية من الماء وجميع الفيتامينات والمعادن الأساسية، إن المحتوى المائي العالي في الخيار يجعله مصدرًا ممتازًا للترطيب، تساعد أيضًا مرضى السكر والأشخاص الذين يعانون من متلازمة القولون العصبي من خلال توفير الألياف الغذائية، 100 جرام من الخيار تحتوي فقط على حوالي 15 سعرة حرارية.

5. الطماطم

تحتوي هذه الفاكهة اللذيذة على 19 سعرًا حراريًا فقط لكل 100 جرام، فهي مصدر كبير للبوتاسيوم وفيتامين ج والألياف الغذائية، أثبتت الطماطم أيضًا أنها مفيدة في تقليل مستويات الكوليسترول في الدم، فهي تحتوي على الليكوبين، وهو أحد مضادات الأكسدة التي تحمي البشرة من أضرار الأشعة فوق البنفسجية.

6. البروكلي

يحتوي البروكلي على 34 سعرة حرارية لكل 100 جرام، قد يحسن محتواه من فيتامين أ البصر بشكل أفضل، إن اتباع نظام غذائي غني بالكالسيوم والفوسفور وفيتامين K ضروري لنمو عظام قوية، يساعد حمض الفوليك والحديد الموجودان في البروكلي في تجنب فقر الدم، مادة الفلافونويد الموجودة في البروكلي والتي تسمى kaempferol لها تأثيرات مضادة للالتهابات. علاوة على ذلك، يحتوي البروكلي على ALA، وهو أمر مهم لنمو وتطور الدماغ.

7. التفاح

يحتوي التفاح على 50 سعرة حرارية لكل 100 جرام وهو غني بالألياف، يحتوي التفاح على الكثير من البكتين، وهو ألياف قابلة للذوبان تعزز فقدان الوزن وتطلق السكر تدريجيًا للمساعدة في التحكم في مستويات السكر في الدم في الجسم، يساعد محتوى ألياف التفاح في تخفيف الإمساك أيضًا.