7 أطعمة مضادة للالتهابات يجب إضافتها إلى نظامك الغذائي

خلافًا للاعتقاد الشائع، فإن تعرض الجسم للالتهاب ليس سيئًا تمامًا، فاستجابة الجسم الطبيعية للإصابات يمكن أن يساعد في محاربة العدوى وتعزيز الشفاء، ولكن عندما يكون لديك التهاب شديد أو تقاوم التهابًا مزمنًا، تبدأ هنا مواجهة المشكلة،حيث يمكن أن يؤدي الالتهاب إلى مجموعة كبيرة من الاضطرابات مثل الربو والسرطان والسكري وتصلب الشرايين والسمنة وأمراض القلب والأوعية الدموية وأمراض المناعة الذاتية والمزيد.

إلا أن النظام الغذائي الغني بالأطعمة المضادة للالتهابات يمكن أن يساعد في تعزيز الوزن الصحي وكذلك الوقاية من المشكلات الصحية المزمنة ومكافحتها. إذا كنت تبحث عن بعض الأطعمة الصحية لتناول وجبة خفيفة، فابحث عن هذه الأطعمة السبعة المضادة للالتهابات.

1- التوت البري

يعد التوت البري طعام منخفض السعرات الحرارية ومليء بالفيتامينات ومضادات الأكسدة التي تسمى الفلافونويد التي تعمل على مكافحة الالتهاب. إضافة إلى ذلك، فإنه يحتوي على الألياف وفيتامين C وفيتامين K والمنغنيز. يمكنك تجربة إضافة حفنة منه إلى دقيق الشوفان أو الزبادي في الصباح.

2- الخضار الورقية

تعتبر الخضار الورقية مثل اللفت والجرجير والسبانخ مليئة بالألياف والمغذيات النباتية والفيتامينات. كما أنها تحتوي على مركب يسمى كيرسيتين، والذي وجد أن له تأثيرات مشابهة لعقار مضاد للالتهابات. إذا كنت تبحث عن إضافة المزيد من الخضروات إلى نظامك الغذائي، فاستبدل الساندويتش بالسلطة، أو أضف حفنة منها إلى عصيرك، أو أضف سلطة جانبية إلى وجباتك.

3- اللوز

إن اللوز غني بالألياف والبروتين والدهون مما يجعله وجبة خفيفة رائعة. بالإضافة إلى ذلك، يعتبر اللوز مصدرًا كبيرًا لمضادات الأكسدة، ويحتوي على كمية عالية من فيتامين E، كما أنه يحتوي على الكثير من المغنيسيوم، والذي يمكن أن ينظم التعبير الجيني المسبّب للالتهابات. ضع حفنة من اللوز في حقيبتك وتناوله باستمرار.

4- زيت الزيتون

زيت الزيتون هو زيت رائع مضاد للالتهابات يمكن استخدامه في الطهي. حيث يحتوي زيت الزيتون على مضادات الأكسدة، وخاصة الأوليوكانثال، والتي وجد أنها تعمل مثل الإيبوبروفين. بالإضافة إلى ذلك، فإن زيت الزيتون غني بالدهون الصحية وغير المشبعة ويحتوي على أحماض أوميغا 6 وأوميغا 3 الدهنية.

5- سمك السلمون

يعد السلمون غذاء آخر غني بأحماض أوميغا 3 الدهنية التي تعتبر ضرورية لصحة الدماغ وقد ثبت أنها مفيدة في محاربة العديد من الحالات الصحية. تساعد الأحماض الدهنية أيضًا في مكافحة الالتهاب. ارمِ بعض سمك السلمون على الشواية أو اشترِ بعض سمك السلمون المقدد لجني الفوائد منها.

6- الأفوكادو

الأفوكادو ليس فقط لذيذًا، ولكنه أيضًا مليء بالدهون الأحادية غير المشبعة، مثل الدهون الصحية. تساعد هذه الدهون الصحية في تعزيز صحة الدماغ والطاقة وتساعد في مكافحة الالتهابات. بالإضافة إلى ذلك، يحتوي الأفوكادو على فيتامين K وفيتامين C وفيتامين E والمنغنيز والسيلينيوم والزنك. استمتع بها ببساطة، أضفها إلى سندويشات التاكو، أو أضفها إلى عصيرك.

7- الثوم

في حين أنك قد لا ترغب في تناول وجبة خفيفة من الثوم، إلا أنه غني بالفوائد الصحية وهو محسن للنكهة الرائعة للعديد من الوجبات. حيث يعتبر الثوم مضاد طبيعي للالتهابات ومضاد للفطريات ومضاد للفيروسات.