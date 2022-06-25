7 حقائق يجب معرفتها قبل تركيب التقويم الشفاف على أسنانك

الابتسامة المبهرة والجميلة يمكن أن تكسب القلوب وتمنحك الثقة، لكن يعاني الكثير من أسنان ملتوية أو غير مستوية لذا أصبحت التقويمات الشفافة طريقة الانتقال بدلاً من المشابك المعدنية التقليدية، وفى السطور القادمة سنوضح المزيد من المعلومات حول التقويم الشفاف ، وفقا لما نشره موقع ” healthshots”.

قد لا تحب العديد من النساء ارتداء الأقواس المعدنية لتصحيح الأسنان البارزة أو غير المستوية. بصرف النظر عن المظهر غير الجذاب في بعض الأحيان ، يمكنهم أيضًا فرض العديد من القيود الغذائية على من يرتدونها. تعتبر التقويمات الشفافة بديلاً.

استخدام التقويم الشفاف:

يمكن للنساء اللواتي لديهن أسنان ملتوية ، أو فجوات بينها ، أو فراغات قلع أو عدد قليل من المفقودين ، وما إلى ذلك أن يخضعن للعلاج المصفف، فهى مصنوعة من مادة البولي يوريثين غير مرئية وهذا يجعل من الصعب معرفة أنك ترتديها.

كيف تعمل؟

المصففات عبارة عن صواني شفافة مكونة من مادة خاصة تُستخدم لتقويم الأسنان المشابهة لتقويم الأسنان، تستخدم المحاذاة قوى معتدلة وثابتة لتحريك الأسنان إلى وضعها الصحيح دون الحاجة إلى ارتداء الأسلاك المعدنية والأقواس.

هل مصففات الشفافة مصنوعة حسب الحجم؟

هذه المصففات مصنوعة خصيصًا لكل شفاط بعد المسح الرقمي، وأفضل جزء هو أنه لا يوجد حد للعمر يمكنك القيام بذلك حتى لو كان عمرك فوق 40 سنة.

ما هي المدة التي يستغرقها علاج المحاذاة؟

قد لا تستغرق معالجة المصففات الشفافة وقتًا طويلاً أيضًا ، اعتمادًا على نوع حالتك ، توجد علاجات تقويم أقصر أيضًا، يمكن أن يكون لكل مجموعة وقت ارتداء من سبعة إلى أربعة عشر يومًا، هناك إصدارات علاجية أخرى مع فترة علاج ممتدة من عدة أسابيع إلى شهور، خلال فترة العلاج ، قد تضطر إلى زيارة أخصائي تقويم الأسنان بشكل متقطع لإجراء فحوصات روتينية.

مستوى الراحة

المصففات الشفافة هي الطريقة الأكثر راحة لعلاج الحالات الشديدة مثل العضات المتصالبة والعضات المفتوحة والنفاثات الزائدة وما إلى ذلك، يمكن أن يؤدي ارتداء سلسلة من التقويمات خلال فترة محددة إلى تصحيح المشكلات.

قابل للتعديل بسهولة

نظرًا لأنه يتعين عليك ارتداء أدوات التقويم لأكثر من 20 ساعة يوميًا ، فقد تم تصميم هذه التقويمات الشفافة لتوفير أقصى درجات الراحة، من السهل تعديلها ولا تسبب أي إزعاج لأسنانك أو لسانك أو لثتك ، كما أنها قوية ومرنة للتآكل طويل الأمد.

سهل الإزالة

تسمح لك التقويمات الشفافة بمواصلة عملك اليومي دون أي عوائق على الإطلاق، يمكن إزالتها بسهولة بالغة ، يمكنك إخراجها أثناء الوجبات وتناول الطعام والشراب ما تريده أو تشتهيه، القاعدة الأكثر أهمية هنا هي عليك إزالة أدوات التقويم قبل تناول أي شيء وشربه باستثناء الماء، بعد إزالتها ، تذكر تخزين أدوات التقويم بشكل صحيح حتى لا تتلف.