7 علاجات منزلية هامة تفيدك في التغلب على آلام عرق النسا

التهاب عرق النسا يترافق مع آلام في أسفل الظهر تمتد إلى الفخذ وصولاً لأطراف القدمين

يعاني العديد من الأشخاص من آلام في أسفل الظهر تمتد إلى الفخذ وصولاً لأطراف القدمين، في حالة يصفها الأطباء بآلام عرق النسا.

ينشأ ألم عرق النسا عندما يضغط القرص المنفتق أو النتوءات العظمية في العمود الفقري أو تضيق في مسافات العمود الفقري (تضيُّق القناة الشوكية) على جزء من العصب، ويسبب هذا الإصابة بالالتهاب والشعور بالألم والشعور غالبًا ببعض الوخز في الساق المصابة.

ومن المعروف أن معظم الحالات يتم معالجتها بالعلاجات غير الجراحية في غضون أسابيع قليلة.

ووفقاً موقع “ويب طب”، تتمثل طرق تخفيف آلام عرق النسا المحتملة في ما يأتي:

1. تطبيق الكمادات الباردة أو الدافئة

من أسهل طرق تخفيف آلام عرق النسا هي استخدام الكمادات الباردة أو الدافئة على منطقة الألم.

لتطبيق الكمادات يتم لف قطع من الثلج في منشفة ووضعها على أسفل الظهر لمدة حوالي 15 دقيقة فهذا يقلل من الالتهابات والآلام، لكن عند الشعور بخدر في هذه المنطقة يجب التوقف عن تطبيق الثلج.

أما الكمادات الدافئة فتكون عن طريق وضع وسادة تسخين كهربائية أو زجاجة ماء دافئة بمنطقة أسفل الظهر لمدة 10 إلى 20 دقيقة، يساعد هذا في توسيع الأوعية الدموية وتدفق الدم، ويريح العضلات.

ويمكن التبديل بين الكمادات الباردة والدافئة، وتكرار هذا عدة مرّات خلال اليوم لحين الشعور بتحسن.

2. القيام بتمارين التمدد

إذا لم تقم بتمارين الإطالة بانتظام فسوف تصبح الأوتار ضيقة وغير مرنة مما يزيد من الآلام، لذا يُنصح بها لتهدئة الألم، كما تساعد تمارين التمدد في توسيع الأوعية الدموية بمنطقة الألم وتهدئتها.

يمكن ممارسة التمرين عن طريق الجلوس على حافة الكرسي مع تمديد أحد الساقين على الأرض، والبدء في الميل إلى الأمام مع إبقاء الكتفين والرأس في وضعية مستقيمة، يُنصح بالبقاء في هذه الوضعية لمدة 30 ثانية ثم العودة للخلف، ويكرر التمرين عدة مرّات.

3. التدليك بواسطة كرة التنس

خيار آخر من طرق تخفيف آلام عرق النسا هو تدليك المنطقة المصابة باستخدام كرة التنس، حيث يتم الاستلقاء على الأرض ووضع الكرة على منطقة الألم، ثم البدء في تحريك الجسم ببطء حتى لا تسقط الكرة.

يجب الاستمرار في التدليك بواسطة الكرة لبضع دقائق حتى تهدأ الآلام، ويمكن تكرار هذا بشكل يومي.

4. تمارين الاسترخاء

ينصح القيام بتمارين الاسترخاء والتي تشمل التنفس العميق، والتأمل، وممارسة اليوغا.

تساهم هذه التمارين في استرخاء العضلات، وتقليل الألم، كما أنها تخفف الشعور بالتوتر والقلق.

5. الحصول على الراحة

يتسبب الإجهاد الزائد في زيادة الشعور بالآلام وتفاقم الحالة، حيث يحتاج الجسم إلى الراحة وعدم القيام بمجهود شاق أو حمل أشياء ثقيلة.

لكن في المقابل لا يجب أن تستمر الراحة لفترة طويلة؛ لأن عدم الحركة يؤدي إلى تيبس المفاصل، وبالتالي زيادة الألم.

6. تناول مسكنات الألم

يمكنك تناول مسكنات الألم لتسكين الألم الناتج من عرق النسا، ولكن يجب الانتباه لضرورة الالتزام بالجرعة الآمنة المحددة وعدم تناول المسكنات لفترة طويلة بل يجب استشارة الطبيب في حال استمر الألم لفترة طويلة.

أعراض عرق النسا

يصاحب عرق النسا بعض الأعراض الأخرى غير الألم، وتشمل:

تنميل ووخز في الأطراف.

صعوبة الحركة والقيام بمجهود شاق أو ممارسة الرياضة.

آلام عند النوم أو الجلوس أو الوقوف لفترة طويلة.