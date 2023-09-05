7 علامات غير متوقعة على احتمال الإصابة بالسكري

يحدث مرض السكرى عندما يهاجم الجهاز المناعي في الجسم الخلايا التي تنتج الأنسولين ويدمرها.

لذا إذا كنت مصابًا بمرض السكري، فمن الضروري التشخيص المبكر للمرض، والانتباه للأعراض التحذيرية، لتلقى العلاج المناسب قبل أن تتطور الحالة.

وأشار الطبيب البريطاني راج أرورا، الممارس العام، إلى بعض علامات مرض السكري التي يجب الحذر منها، وتشمل زيادة عدد مرات التبول خاصة في الليل، وزيادة العطش، وفقدان الوزن دون مبرر، والشعور بالجوع أكثر من المعتاد، وفقا لصحيفة “إكسبريس” البريطانية.

وتابع: “التعب، وبطء التئام الجروح، وخدر أو وخز في اليدين أو القدمين من العلامات المبكرة للمرض”.

ولكن هناك 7 علامات “أقل شهرة” على النحو التالي:

زيادة الالتهابات الفطرية / المسالك البولية.

تقلب المزاج.

تغييرات في الجلد.

نفس يشبه رائحة الفاكهة.

عدم وضوح الرؤية (اعتلال الشبكية السكري).

الضعف الجنسي لدى الرجال.

أمراض اللثة وضعف صحة الفم.