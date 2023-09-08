7 فوائد صحيّة مذهلة.. ماذا يحدث إذا تناولنا الزبيب يوميًا؟

يُعدّ الزبيب بمذاقه الحلو الطبيعي، أحد المكونات التي تُستخدم في المنازل لأغراض عدّة لتزيين الطعام أو كوجبة خفيفة ولذيذة ومفيدة في الوقت نفسه.

والزبيب عبارة عن عنب يتم تجفيفه في الشمس أو في مجفف الطعام. ويستخدم مثلًا كطبقة علوية للسلطة، وفي الزبادي كوجبات خفيفة، وفي الجرانولا أو الحبوب. كما أنه يستخدم في خبز الكعك اللذيذ والخبز والكيك، ويعدّ غنيًا بالألياف والفيتامينات والمعادن ويوفر طاقة هائلة أيضًا، بحسب ما رود في موقع the quint.

الزبيب حلو بشكل طبيعي ويحتوي على نسبة عالية من السكر والسعرات الحرارية ولكن يمكن للمرء الاستمتاع بفوائده إذا تم تناوله باعتدال. كما يمكن أن يساعد الزبيب على الهضم، ويعزز مستويات الحديد، ويحافظ على قوة العظام. حيث يحتوي نصف كوب من الزبيب على حوالي 217 سعرة حرارية و47 غرامًا من السكر.

ماذا يحدث إذا تناولنا الزبيب يوميا؟

1. يساعد على زيادة الوزن

هناك أشخاص يتطلعون إلى زيادة الوزن بطريقة صحية ومن الممكن تحقيق ذلك بشكل شامل، وذلك بفضل الزبيب. يمكن أن يساعد الزبيب في زيادة الوزن لأنه غني بالفركتوز والجلوكوز، ويمنحك الكثير من الطاقة. كما أنه يساعدك على زيادة الوزن من دون زيادة الكوليسترول السيئ في النظام.

2. يقلل من خطر الإصابة بالسرطان

يحتوي الزبيب على مادة الكاتيكين التي توفر فوائد مضادة للسرطان. تحتوي الكاتيكين على مركبات البوليفينول التي تمتلك مركبات مضادة للأكسدة وتساعد في الوقاية من السرطان.

3. يعزز النوم بشكل أفضل

قلة النوم الهادئ يمكن أن تدمر صحتك العقلية والجسدية، وقد وجد أن الزبيب مفيد لعلاج الأرق وحل مشكلات النوم لديك. يعتبر الزبيب أيضًا مصدرًا غنيًا بالحديد المغذي الأساسي، وكما نعلم جميعًا، يعد الحديد معدنًا حيويًا لا يزيد من إنتاج الهيموجلوبين فحسب، بل يحسن أيضًا عملية التمثيل الغذائي، ويحمل الأكسجين، ويقوي المناعة، ويضمن نومًا أفضل.

4. يحسن المناعة

أصبحت المناعة ذات أهمية قصوى في حياة كل شخص، والزبيب مناسب تمامًا لأنه يحتوي على عناصر غذائية أساسية مثل الفيتامينات والمعادن بالإضافة إلى مركبات أخرى، مثل مضادات الأكسدة والبوليفينول التي تساعد على محاربة الجذور الحرة في نظامنا، وتحقيق الاستقرار لها ومنعهم من التسبب في تلف خلايانا. يتمتع الزبيب أيضًا بخصائص مضادة للبكتيريا والفيروسات والفطريات، مما يساعد على تقليل خطر الإصابة بالعدوى المختلفة.

5. يقوي العظام

الزبيب غني بالعنصر المعدني الرئيسي لعظامنا، وهو الكالسيوم. يساعد وجود البورون في الزبيب أيضًا عن طريق المساعدة في امتصاص أجسامنا للكالسيوم كما تساعد في الحفاظ على الأداء السليم للهيكل العظمي ومنع هشاشة العظام.

6. يحسن الرؤية

يحتوي الزبيب على مضادات الأكسدة الأساسية التي تساهم في صحة العين. كما أنه يحتوي على مادة البوليفينول التي تمنع أضرار الجذور الحرة. ويحتوي الزبيب أيضًا على فيتامين أ، الذي يساعد على تحسين الرؤية ويمنحك بصرًا حيويًا. كما أنه يؤخر أو يمنع مشاكل العين المرتبطة بالعمر مثل إعتام عدسة العين.

7. يحافظ على صحة القلب

الزبيب مناسب للقلب ويساعد في خفض ضغط الدم. ويساعد على التوازن والحفاظ على نسبة الصوديوم في الجسم ويمنع انقباض الأوعية الدموية. كما أن تناول الزبيب يومياً يساعد على تحسين مستويات الكوليسترول ويعزز نسبة الكولسترول الجيد ويساعد في معالجة مشاكل القلب والأوعية الدموية.