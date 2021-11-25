7 فوائد عجيبة لاستعمال الصمغ العربي.. عليك التعرف عليها

يعرف الصمغ العربي أو (Sengalia Senegal) بانه نتاج شجرة السنط أو الطلح، الموجودة بكثرة في المناطق الإستوائية والمتواجدة بشكل خاص في السودان التي تعد أكبر دولة منتجة له، وتشتهر بصمغ يعرف باسم الهشاب.

ويتكون الصمغ العربي من خليط من السكريات المتعددة والبروتينات، حيث يحوي مجموعة متعددة من السكريات المميزة مثل؛ ارابينوز (Arabinose) وريبوز، ومجموعة من الأحماض و الأملاح والمعادن والإنزيمات.

وبحسب ما نقل موقع “ويب طيب”، فقد اشتهر الصمغ العربي باستخداماته العديدة خاصة في طب الأعشاب والعلاجات التقليدية منذ القدم، وعادة ما يستخدم صمغ الطلح لتعديل بعض الخصائص الفيزيائية للأطعمة مثل الملمس، او إطالة عمر المنتج، ومن أهم فوائد الصمغ العربي واستخداماته الآتي:

1- تأثير الصمغ العربي على مستويات الكولسترول

صدرت عدة دراسات في هذا الشأن:

وجدت بعض الدراسات بأن لتناول الصمغ العربي تأثير على مستويات الكولسترول في الجسم، فهو يساعد في نزولها، إلا أن هذه الدراسات لا تعد كافية.

في دراسة تمت من قبل الهيئة الأوروبية لسلامة الأغذية (EFSA)، وجد أن لا علاقة تربط بين تناول الصمغ العربي وانخفاض مستويات الكولسترول في الدم.

في دراسة سريرية على مرضى يعانون من كولسترول مرتفع ولمدة تراوحت بين 4-12 أسبوع، لم يكن للصمغ تأثير على الكولسترول، إلا أنه كان مصدر عالي للألياف القابلة للذوبان التي تساهم في خفض الكولسترول.

2- أمراض اللثة وصحة الفم

بينت العديد من التجارب أن للصمغ تأثير على صحة الفم والأسنان من خلال تقوية اللثة ومكافحة أمراضها، ومنع نمو البكتيريا الضارة الموجودة بالفم، ومنع تشكل طبقة البلاك.

وفي دراسة سريرية درست تأثير مضغ العلكة المصنوعة من الصمغ العربي ولمدة سبع أيام، اتضح أنه:

عزز من صحة اللثة والفم.

كافح تشكل البلاك.

خاصة إذا ما قارنناه بالعلكة العادية.

3- مصدر عالي للألياف

يشتهر الصمغ العربي بكونه مصدر عالي للألياف الغذائية إذ أن 90% من مكوناته هو عبارة عن ألياف قابلة للذوبان في الماء، مما:

يعزز من عمل الجهاز الهضمي.

يساهم في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والشرايين.

4- تعزيز صحة الجهاز الهضمي

طالما أن الصمغ العربي مصدر عالي للألياف الغذائية فهذا يجعله:

علاج فعال ضد الأمساك.

يساعد في التخفيف من أعراض القولون العصبي(IBS).

يعزز عمل الأمعاء والجهاز الهضمي، ويشكل غذاء مناسب لبكتيريا الأمعاء المفيدة.

5- تنظيم مستويات السكر لدى مريض السكري

وجد بأن تناول مريض السكري للصمغ يساهم في تنظيم مستويات السكر في الدم، على الرغم من أن الأدلة من التجارب السريرية على ذلك ليست عديدة، إلا أن محتواه العالي بالألياف هو ما يساهم في تنظيم مستويات السكر في الدم.

6- علاج نزلات البرد وآلام الحلق

وجد بأن الصمغ العربي:

يساهم في تخفيف التهيج في الأغشية المخاطية.

يقلل من أعراض أمراض البرد (Common cold)، والإنفلونزا.

يساهم في علاج التهابات الحلق والسعال وتسريع شفاء تقرحات الفم والجروح.

7- نزول الوزن

كون الصمغ العربي هو مصدر عالي للألياف الغذائية فهذه ميزة تجعل له دور في عملية نزول الوزن وخسارته، إذ أن الألياف تساعد على امتلاء المعدة وزيادة الإحساس بالشبع وبالتالي تقليل كمية الطعام المتناولة.

كما أن للصمغ العربي مجموعة من الاستخدامات التي اشتهر فيها منذ القدم وخاصة لدى المصريين القدامى، وأهمها:

علاج الجروح والحروق.

علاج مشاكل الجهاز الهضمي.

نزلات البرد والسعال.

مرض السيلان.

الجذام.

وبالإضافة للسابق تطورت استخداماته الحديثة إلى كل من:

يستخدم في مجال الصيدلة وصناعة الأدوية والحبوب.

يستخدم كمادة مستحلبة في العديد من الصناعات.

يستخدم في شفاء الجروح.

يمنع نمو البكتيريا.

يساهم في تعزيز صحة الفم والأسنان ومنع نمو البكتيريا وترسب طبقات البلاك فيها.​

التفاعلات الجانبية والجرعات المسموحة

إلى الآن لم يسجل أي توثيق رسمي بخصوص سلامة استخدام الصمغ العربي من عدمها، ولم تتوافر معلومات كافية حول تفاعلاته، ولا توجد أبحاث كافية حول سلامة استخدامه وآثاره الجانبية خاصة على الحامل والمرضعة .

إلا أن بعض ردود الفعل السلبية التي سجلت جاءت كما يلي:

حساسية قد يسببها نوع الصمغ (Acacia gum).

مشاكل في الجهاز التنفسي.

أمراض جلدية.

تلف في الكلى والكبد.

رفع مستويات الكولسترول في الجسم.