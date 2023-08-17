7 نصائح للتعامل مع الطفل صعب الإرضاء في الطعام

هل نفور طفلك من الأطعمة الصحية يسبب لك القلق؟ فيما يلي بعض الأساليب المضمونة لتحسين عادات الأكل لدى طفلك وصحته العامة.

بالنسبة للعديد من الوالدين، تبدو المعركة من أجل جعل أطفالهم يأكلون طعامًا صحيًا وكأنها صراع شاق. يبدو أن الأطفال لديهم نفور طبيعي من أي شيء أخضر أو مغذي.

ومع ذلك، تظهر الأبحاث أن سلوك الأكل الانتقائي هذا قد يكون في الواقع أكثر شيوعًا مما نعتقد، في حين أنه من السهل على الوالدين الشعور بالإحباط أو القلق عندما يرفض أطفالهم الخضار أو الفاكهة، فمن المهم أن نتذكر أن هذا السلوك طبيعي من الناحية التطورية وغالبًا ما يكون عابرًا.

من خلال تقديم مجموعة متنوعة من النكهات والقوام على الطبق وإشراك الأطفال في التخطيط للوجبات أو عمليات التحضير، يمكنك تنمية الإثارة حول الأكل الصحي منذ سن مبكرة، علاوة على ذلك، فإن غرس عادات الأكل الصحية في الطفل يمكن أن يساعد في نموه وتطوره.

ووفقاً لموقع”healthshots” إليكم أفضل الطرق لتشجيع الطفل على تناول نظام غذائي متوازن:

1 تنظيم أنماط الأكل للأطفال

للحفاظ على التغذية المثلى ومنع التقلبات المزاجية عند الأطفال، من الضروري إنشاء نظام غذائي منظم يتكون من ثلاث وجبات ووجبتين خفيفتين وتناول كمية كافية من السوائل كل ثلاث إلى أربع ساعات. من خلال التخطيط الاستباقي لفواصل التغذية المنتظمة هذه، يمكنك التأكد من أن النظام الغذائي لطفلك يظل متوازنًا مع تقليل ضجة الطفل.

2 تحضير وجبات متوازنة

لا تشعر بالضغط من أجل إعداد وجبات عشاء متقنة، ركز على تحقيق التوازن بدلاً من ذلك. قم بتضمين خيارات الحبوب الكاملة مثل الخبز والأرز والخضروات والبروتين مثل الجبن أو الفاصوليا.

3 الامتناع عن إصدار أحكام على سلوك أكل أطفالك

حاول الحفاظ على موقف محايد وتجنب الإدلاء بملاحظات حول أنواع وكميات الطعام التي يستهلكونها. تذكر أنك قد أديت دورك كوالد من خلال تقديم وجبات مغذية، والأمر متروك الآن لأطفالك ليقرروا ما يأكلونه. إذا كنت تفترض دور ديكتاتور الطعام من خلال توجيههم باستمرار لإنهاء الخضروات، فمن المحتمل أن تواجه معارضة من طفلك.

4 خذ الأمور ببطء عند إدخال أطعمة جديدة للأطفال

من الطبيعي أن ينفر الأطفال من النكهات غير المألوفة. ذكر أطفالك دائمًا أن براعم التذوق لديهم في بعض الأحيان تحتاج إلى وقت للتكيف قبل أن يقدروا مذاق بعض الأطعمة. إذا كنت تعتقد أن طفلك لا يتلقى العناصر الغذائية الكافية، ناقش الأمر مع طبيب الأطفال الخاص بك على الفور.

5 كن مبدعا بالإضافات

أضف الإثارة إلى الوجبات المغذية من خلال الإبداع في وضع الإضافات، سيكون الأطفال سعداء وسيشتركون بالتأكيد في تناول الأطعمة الصحية.

6 عزز مهارات أطفالك في الطهي

افعل ذلك من خلال إشراك أطفالك في عملية اختيار أو إعداد وجبات الطعام، وسيزداد اهتمامهم باستهلاك ما ساهموا به. اصطحبهم في رحلة إلى السوبر ماركت حيث يمكنهم اختيار منتجات لك. إذا كانوا في سن مناسبة، امنحهم الإذن بتقطيع الخضار ودمجها في السلطة. بهذه الطريقة، سوف يطورون اهتمامًا بالطهي وكذلك الأكل.

7 عاملهم بأطعمتهم المفضلة

يجب السماح لهم بتناول الأطعمة المفضلة لديهم مثل البيتزا أو البرغر أو البطاطس المقلية أو رقائق البطاطس أو الكعك من حين لآخر. احصل على مساعدة من خبير يمكنه إرشادك فيما يتعلق بكيفية مساعدة الأطفال على تطوير نهج إيجابي تجاه الأكل الصحي.

مع وضع هذه النصائح في الاعتبار، قد تتمكن من مساعدة طفلك على تطوير عادات غذائية جيدة. إذا كان طفلك لا يزال لا يأكل بشكل صحي، فاستشر طبيب الأطفال للتحقق مما إذا كانت هناك مشكلة أساسية.