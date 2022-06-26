8 أدوية لا يجب تناولها مع القهوة.. ابرزها أدوية فشل القلب

كشفت دراسة جديدة أجرتها مجموعة دولية من الباحثين، بقيادة الباحث الإيطالي في علم الغدد الصماء لويجي بارا، إلى أهمية مراعاة الفاصل الزمني بين تناول الأدوية واحتساء فنجان من القهوة وذلك “لتجنب التفاعل”.

وجاءت الدراسة أكثر تحديداً، بأن “القهوة تؤثر بشكل كبير في الامتصاص والتوزيع والتمثيل الغذائي وإفراز العديد من الأدوية”.

تقول بورفي باريخ دكتورة في الطب الباطني في ولاية بنسلفانيا، إن الكثير من المضاعفات قد تحدث من تناول الدواء مع القهوة.

وتضيف: “المسألة الرئيسية هي أن القهوة يمكن أن تضخم تأثيرات أو تؤثر في امتصاص بعض الأدوية الشائعة هذا بدوره يمكن أن يتعارض مع هدفك في الحصول على التأثير الكامل للدواء”.

وتوصلت الدراسة إلى أن هناك أدوية بعينها أكثر تأثراً باستهلاك القهوة..

أدوية الغدة الدرقية

أدوية الغدة الدرقية، على وجه الخصوص، يجب أن تؤخذ على معدة فارغة، ولا يتبعها أي شيء آخر لمدة نصف ساعة على الأقل هذا حتى يتمكن الجسم من امتصاص عقار الغدة الدرقية.

أدوية هشاشة العظام

إذا كنت تتناول القهوة مع دواء هشاشة العظام “فإنك تقلل الفعالية الكاملة للدواء.

الارتجاع المعدي المريئي

تعمل أدوية الارتجاع الحمضي بشكل أفضل عندما يتم تناولها أول شيء في الصباح، قبل تناول أي شيء آخر أو شربه ويجب الأخذ في الاعتبار احتواء القهوة على حمض، حيث سيؤدي ذلك إلى تفاقم المشكلة التي تتناول الدواء من أجلها.

تورم الساق

الكافيين بشكل عام يوقف الهرمون الذي يحفز للاحتفاظ بالماء، لذلك فهو مدر للبول هذا يعني أن الكافيين الموجود في القهوة يمكنه زيادة فعالية الأدوية المدرة للبول، مثل تلك المستخدمة في علاج تورم الساقين.

فشل القلب

أيضاً، نظراً لخصائص الكافيين المدرة للبول، يجب على المرضى الذين يتناولون أدوية قصور القلب أن ينتبهوا لشرب القهوة التي تحتوي على الكافيين.

ضغط الدم المرتفع

عندما يتم تناولها مع القهوة، قد تتسبب الأدوية المستخدمة لعلاج ارتفاع ضغط الدم أيضاً في الشعور بتأثير مدر للبول أكثر شدة.

أدوية نقص الانتباه

إذا كنت تتناول دواء من أجل تشخيص متعلق بفرط النشاط، أو الاندفاع، فإن الكافيين الموجود في القهوة يمكن أن “يرفع كل شيء”، ما يضعف احتمالية أن يستفيد جسمك من الدواء.

أدوية البرد

بعض أدوية البرد، منبهات فإذا كنت تأمل في الحصول على قيلولة في وقت لاحق من اليوم، ضع في اعتبارك أن شرب القهوة أثناء تناول بعض أدوية البرد قد يجعل من الصعب عليك الراحة.

كل هذا لا يعني أنه يجب عليك التخلي عن هذا المشروب المحبوب قد ترغب فقط في وضع فاصل زمني بين تناول الدواء والقهوة حتى لا يكون هناك أي تفاعل.