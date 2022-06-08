8 أطعمة يمكن تناولها بأمان.. رغم أنها منتهية الصلاحية

يوجد العديد من الأطعمة يتم اكتشاف انها منتهية الصلاحية والكثير منا يشعر بتأنيب الضمير انها قد انتهت، بينما كان يحتفظ بها داخل خزانة المطبخ، أو لأنه لم ينتبه لتاريخ الانتهاء، أم ربما لقضاء الوقت الطويل خارج المنزل، مما لم يعطه الوقت الكافي لتناولها أثناء وقت الصلاحية.

والكثير منا يجهل أن هناك بعض الأطعمة التي يمكن أن تستهلك حتى بعد انتهاء تاريخ صلاحيتها المدون عليها وهذه الأطعمة لا تشمل جميع أنواع اللحوم والأسماك.

وبحسبما ذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، ان القائمة قد تشمل بعض الأنواع التي تبقى صالحة للاستهلاك لعدة أعوام ومنها:

1- الأطعمة المعلبة

معظم الأطعمة المعلبة تصلح للاستهلاك بعد انتهاء تاريخ صلاحيتها، بشرط أن تكون مخزنة بشكل سليم في مكان جيد التهوية بعيداً عن الإضاءة المباشرة، وكذلك تكون العبوة سليمة لم تتعرض لأي تلف خارجي. فتحت هذه الظروف تبقى الأطعمة المعلبة صالحة للاستهلاك لمدة قد تصل إلى 4 سنوات.

2-البسكويت والمقرمشات

البسكويت والمقرمشات تكون أفضل عندما تؤكل بمجرد شرائها، حيث إنها قد تفقد بعض “القرمشة”، إلا أن ذلك لا يعني أنها تظل صالحة للاستهلاك لأسابيع بعد فتحها.

ولاستعادة “القرمشة” الخاصة بالبسكويت والمقرمشات، يمكن وضعها على فوط ورقية، ثم توضع في فرن الميكروويف لحوالي 40 ثانية، ثم نتركها لبضع دقائق، بعدها سنجد أنها استعادت “القرمشة” اللذيذة.

3-المكرونة

المكرونة المجففة، عادة ما تمتد صلاحيتها لمدة طويلة، إلا أن تلك الصلاحية قد تمتد أكثر إذا ما تم الاحتفاظ بها في مكان جاف جيد التهوية، ويفضل داخل إناء محكم الغلق.

وبهذه الطريقة يمكن الاحتفاظ بالمكرونة لمدة طويلة بعد انتهاء تاريخ صلاحيتها المدون على العبوة لمدة قد تصل إلى 3 سنوات.

4-الخضراوات المجمدة

درجات الحرارة داخل الفريزر عادة ما تحافظ على صلاحية الخضراوات المجمدة لمدة طويلة جداً، فتناول الخضراوات المجمدة التي احتفظت بها داخل الفريزر لمدة طويلة ليس منه أي ضرر، بالرغم من أن ملمس الخضراوات قد يختلف، لكن لا ضرر من ذلك.

5-الخبز

بالنسبة لمختلف أنواع الخبز ، فإن تاريخ الصلاحية يطبق في حال أنك أبقيت على المخبوزات على طاولة المطبخ، وإذا تعرضت تلك المخبوزات لدرجات حرارة مرتفعة فإن “العفن” سيبدأ بالظهور على القشرة الخارجية لتلك المخبوزات بعد بضعة أيام.

أما في حال الاحتفاظ بالمخبوزات داخل البراد (الثلاجة) أو الفريزر (المجمد)، فإن ذلك سيضمن بقاء تلك المخبوزات لوقت أطول بكثير من تاريخ الصلاحية المدون عليها.

6-المخللات والمربى

المخللات يتم إعدادها عن طريق إضافة ملح الطعام والخل، مما يجعل بيئتها حمضية، وذلك يمنع أي بكتيريا من التكون عليها فالمخللات صالحة للاستهلاك لأكثر من سنتين بعد انتهاء تاريخ الصلاحية المدون على العبوات، شريطة أن تكون العبوة محكمة الغلق ويحتفظ بها داخل (الثلاجة).

وهذه النظرية تطبق على مختلف أنواع المربى أيضاً.

7-الزبادي

إذا لم يتم فتح العبوة، فإنك تستطيع استخدام الزبادي لمدة أسبوعين بعد انتهاء تاريخ الصلاحية المدون على العبوة وفي جميع الأحوال، إذا ما انبعثت أية رائحة من العبوة، فذلك يعني أن العبوة تالفة ولا يجب استهلاكها في هذه الحالة.