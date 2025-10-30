8 خرافات غذائية نصدّقها يومياً.. وخبراء يكشفون الحقيقة!

كشفت مجلة “هيلث” المتخصصة في الشؤون الصحية عن 8 خرافات شائعة تتعلق بعاداتنا الغذائية اليومية، استناداً إلى آراء عدد من خبراء التغذية. وأوضحت أخصائيتا التغذية سوزان فيشر وتشيلسي راي برجوا أن هذه الخرافات تخلق التباساً لدى كثير من الأشخاص حول مفهوم الغذاء المتوازن، وقد تؤثر سلباً على صحتهم وأهدافهم الغذائية.

فيما يلي أبرز هذه الخرافات وحقيقة كل منها:

1. تناول الطعام ليلاً يسبب زيادة الوزن

يؤكد الخبراء أن زيادة الوزن لا ترتبط بموعد الأكل، وإنما بكمية السعرات الحرارية المتناولة مقارنة بما يحرقه الجسم. كما أن الامتناع عن الأكل ليلاً قد يؤدي إلى الجوع الشديد صباحاً والإفراط في تناول الطعام.

2. الأطعمة الخالية من الغلوتين أكثر صحة

ليست كل المنتجات الخالية من الغلوتين صحية، فهي غالباً تحتوي على نفس نسب الدهون والسكريات والسعرات الموجودة في المنتجات العادية. ويُنصح بها فقط لمن يعانون حساسية الغلوتين أو مرض السيلياك.

3. تخطي الوجبات يساعد على فقدان الوزن

يحذّر الخبراء من تخطي الوجبات، لأن ذلك يبطئ عملية الأيض ويشجّع الجسم على تخزين الدهون. الأفضل تناول وجبات صغيرة ومتوازنة للحفاظ على الطاقة وتنظيم الشهية.

4. جميع الأطعمة المعالجة ضارة

ليس كل الطعام المُعالج غير صحي. فبعض الخيارات مثل الخضار المجمدة وزبدة الفول السوداني الخالية من الإضافات تُعد مفيدة وسريعة التحضير. فيما يجب فقط تجنب الأطعمة شديدة المعالجة.

5. الدهون تؤدي دائماً إلى زيادة الوزن

الدهون ليست كلها متساوية. فهناك دهون صحية ضرورية للجسم، مثل الموجودة في المكسرات والأفوكادو وزيت الزيتون، إذ تمنح الشعور بالشبع وتزوّد الجسم بالفيتامينات. أما الدهون غير الصحية في الأطعمة المقلية والوجبات السريعة فهي سبب الزيادة في الوزن عند الإفراط بها.

6. التخلص التام من السكر مفيد للصحة

رغم أن الإفراط في السكر مضر، إلا أن الجسم يحتاج إلى نسبة منه كمصدر للطاقة. لذلك ينصح الخبراء بتقليل السكريات المضافة والتركيز على المصادر الطبيعية كالフواكه والألبان والحبوب الكاملة.

7. الإكثار من البروتين يبني العضلات

البروتين مهم لبناء العضلات لكنه لا يكفي وحده. فممارسة التمارين الرياضية، خصوصاً تمارين المقاومة، هي العامل الأساسي في زيادة الكتلة العضلية.

8. يجب شرب 8 أكواب من الماء يومياً

هذا الرقم ليس قاعدة ثابتة، إذ تختلف حاجة الجسم للماء بحسب العمر، النشاط البدني، الحالة الصحية والطقس. كما تساهم الأطعمة الغنية بالماء كالخضار والفواكه في الترطيب. النصيحة الأهم: الاستماع لاحتياجات الجسم.

هذه التوضيحات تؤكد أهمية استقاء المعلومات الغذائية من مصادر موثوقة، وتجنّب الانسياق وراء الأفكار المغلوطة المنتشرة على منصات التواصل.