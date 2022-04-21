8 فوائد صحية لـ"البطيخ".. خيارك الأول في رمضان

ينتظر الكثير من الأشخاص حلول موسم البطيخ، إذ يعد من فاكهة محببة للكبار والصغار والأساسية في فصلي الربيع والصيف.

وبالإضافة إلى مذاقه الشهي، يحتوي البطيخ على الكثير من العناصر الغذائية، بما في ذلك مضادات الأكسدة والفيتامينات A وC، التي تساعد على الحفاظ على رطوبة الجسم في الأيام العادية عامة وفي شهر رمضان خاصة، يستعرضها التقرير التالي، وفقاً لموقع “healthline”.

ترطيب الجسم

البقاء رطباً أمراً مهما لجسم الإنسان للعمل بشكل صحيح. ويعد تنظيم درجة حرارة الجسم وإيصال المغذيات إلى الخلايا جزءا من العمليات الجسدية التي تعتمد على الترطيب الكافي.

ويساعد تناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الماء على تزويد الجسم بالماء الذي يحتاجه ليعمل بشكل صحيح.

ويحتوي البطيخ على 92٪ ماء، مما يجعله خياراً رائعاً لتناول الماء يومياً عاماً، وفي شهر رمضان الفضيل خاصة.

علاوة على ذلك، نظراً لاحتوائه على نسبة عالية من الماء، فإن البطيخ يحتوي على كمية منخفضة من السعرات الحرارية .

ويساعد تناول الأطعمة ذات الكثافة المنخفضة من السعرات الحرارية، مثل البطيخ، في إدارة الوزن عن طريق الحفاظ على شعورك بالشبع لفترة أطول، لذلك ينصح بتناوله في وجبة السحور.

مضاد للسرطان

العديد من المركبات النباتية الموجودة في البطيخ، بما في ذلك الليكوبين والكوكوربيتاسين E، لها تأثيرات محتملة مضادة للسرطان.

وقد يرتبط تناول اللايكوبين بانخفاض خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان، مثل سرطان البروستاتا والقولون والمستقيم.

ويعتقد أن اللايكوبين يعمل عن طريق خفض مستويات الدم من عامل النمو الشبيه بالأنسولين (IGF)، وهو هرمون يعزز انقسام الخلايا.

والجدير بالذكر أن السرطان يتشكل عندما يصبح انقسام الخلايا لا يمكن السيطرة عليه.

صحة القلب

العديد من العناصر الغذائية الموجودة في البطيخ قد تدعم صحة القلب.

وأمراض القلب هي السبب الرئيسي للوفاة في جميع أنحاء العالم.

والجدير بالإشارة أن عوامل نمط الحياة مثل النظام الغذائي قد تقلل من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتة الدماغية عن طريق خفض ضغط الدم ومستويات الكوليسترول.

وتشير الدراسات إلى أن اللايكوبين قد يساعد على خفض الكوليسترول وضغط الدم.

وقد يساعد أيضاً على منع الضرر التأكسدي الناجم عن ارتفاع مستويات الكوليسترول.

وتشمل الفيتامينات والمعادن الأخرى المفيدة للقلب في البطيخ المغنيسيوم والبوتاسيوم والفيتامينات A وB6 وC.

تقليل الالتهابات

الالتهاب هو المحرك الرئيسي للعديد من الأمراض المزمنة، ويساعد مزيج مضادات الأكسدة والليكوبين وفيتامين C في البطيخ على تقليل الالتهاب والأضرار التأكسدية.

تخفيف وجع العضلات

يحتوي البطيخ على السيترولين، وهو حمض أميني قد يحسن من أداء التمارين ويقلل من وجع العضلات.

صحة الجلد

تعتبر الفيتامينات A وC الموجودة في البطيخ مهمة لصحة الجلد.

ويساعد فيتامين ج أو C الجسم على إنتاج الكولاجين، وهو بروتين يحافظ على نضارة البشرة وقوة الشعر.

وتساعد الفيتامينات A وB6 الموجودة في البطيخ على بقاء البشرة ناعمة ونضرة.

تحسين الهضم

يحتوي البطيخ على الكثير من الماء وكمية قليلة من الألياف، وكلاهما ضروريا لعملية الهضم الصحية.

وتساعد الألياف على الحفاظ على انتظام الأمعاء، بينما ينقل الماء الفضلات عبر الجهاز الهضمي بكفاءة أكبر.

صحة العينين

تمنحك شريحة واحدة متوسطة الحجم من البطيخ 9-11٪ من فيتامين أ الذي يحتاجه الجسم كل يوم.

وهذه المغذيات هي أحد مفاتيح الحفاظ على صحة العينين.