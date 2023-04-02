8 فوائد لإضافة الفحم إلى روتينك اليومي

تم استخدام الفحم لعدة قرون لخصائصه الطبية والتجميلية، ولكن في السنوات الأخيرة فقط أصبح عنصرًا شائعًا في منتجات العناية الشخصية، الفحم المنشط هو شكل من أشكال الفحم المعالج بالأكسجين لجعله مادة ماصة للغاية، هذا يعني أنه يمكن أن يحبس السموم والشوائب، ما يجعله مكونًا فعالًا في العناية بالبشرة والعناية بالأسنان وحتى منتجات العناية بالشعر، وإليك فوائده وفقا لما نشره موقع “doctor.ndtv”.

8 فوائد لإضافة الفحم إلى روتينك:

1. التطهير العميق

يعتبر الفحم النشط ممتازًا في امتصاص الأوساخ والزيوت والملوثات من بشرتك، لقد ثبت أنه فعال في إزالة الشوائب من مسامك، ما يجعله مكونًا رائعًا لأقنعة التنظيف العميق والمنظفات والمقشرات، يمكن أن يساعد الفحم على التخلص من السموم والدهون الزائدة، ما قد يؤدي إلى بشرة أكثر صفاءً وإشراقًا ونعومة.

2. يقلل المسام

يمكن أن يساعد الفحم في تقليل ظهور المسام عن طريق إزالة الأوساخ والزيوت التي يمكن أن تسدها، عندما تنسد مسامك، يمكن أن يساعد الفحم على فتح المسام ما يجعلها أقل وضوحًا.

3. يقلل من حب الشباب

ثبت أن الفحم النباتي فعال في الحد من حب الشباب، لأن الفحم يمكن أن يساعد في استخراج الشوائب والزيوت الزائدة من بشرتك، فإنه يمكن أن يساعد في منع انتشار البثور، أظهرت بعض الدراسات أن الفحم يمكن أن يعمل كعامل مضاد للبكتيريا، والذي يمكن أن يقتل البكتيريا المسببة لحب الشباب على بشرتك.

4. يوازن البشرة الدهنية

إذا كانت بشرتك دهنية، يمكن أن يساعد الفحم على موازنتها عن طريق امتصاص الدهون الزائدة. عندما تفرز بشرتك الكثير من الزيت، يمكن أن يؤدي ذلك إلى ظهور البثور والظهور الدهني، يمكن أن يساعد الفحم على تلطيف بشرتك والتحكم في إنتاج الزيت، ما قد يؤدي إلى بشرة أكثر توازناً.

5. يغذي الشعر

يمكن أن يفيد الفحم أيضًا شعرك، يمكن أن يساعد في إزالة الشوائب والزيوت الزائدة من فروة رأسك، مما قد يؤدي إلى نمو شعر أكثر صحة، يمكن أن يساعد الفحم أيضًا في إزالة المواد المتراكمة من منتجات التصفيف والملوثات البيئية، ما يترك شعرك نظيفًا ومنتعشًا.

6. تبييض الأسنان

الفحم عنصر شائع في منتجات تبييض الأسنان لأنه شديد الامتصاص، يمكن أن يساعد في إزالة البقع من أسنانك الناتجة عن القهوة والشاي والمواد الأخرى، أصبح معجون الأسنان بالفحم بديلاً شائعًا لمعجون الأسنان التقليدي المبيض، حيث يعتبر أكثر طبيعية ولطفًا.

7. ينعش النفس

يمكن أن يساعد الفحم على إنعاش أنفاسك عن طريق امتصاص البكتيريا المسببة للرائحة في فمك، عند استخدام معجون الأسنان أو غسول الفم بالفحم، يمكن أن يساعد ذلك في القضاء على رائحة الفم الكريهة الناتجة عن الطعام والشراب وعوامل أخرى.

8. يزيل السموم

يشتهر الفحم بخصائصه في إزالة السموم عند تناوله، يمكن أن يساعد في إزالة السموم من الجهاز الهضمي، مما قد يؤدي إلى تحسين صحة الأمعاء، أصبحت مكملات الفحم وسيلة شائعة لإزالة السموم من الجسم بشكل طبيعي.