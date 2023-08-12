8 فوائد مميزة لم تكن تعرفها من قبل عن "التفاح المائي"

التفاح المائي، المعروف أيضًا باسم Syzygium aqueum، هو فاكهة استوائية موطنها جنوب شرق آسيا. إنها فاكهة صغيرة ذات قشرة رقيقة يمكن أن تكون حمراء أو خضراء اللون. يكون قالبها عادة أبيض أو وردي، وكثير العصارة وحلو قليلا.

لمساعدتنا على فهم أفضل لمدى جودة تفاح الماء لصحتنا، تشارك أخصائية التغذية لوفنيت باترا الفوائد العديدة لاستهلاك هذه الفاكهة.

ووفقاً لموقع “ndtv”، فإليكم بعض فوائد تناول التفاح المائي:

1 الترطيب

يحتوي التفاح المائي على نسبة عالية من الماء، مما يساعد في الحفاظ على ترطيب الجسم، خاصة أثناء الطقس الحار أو عند ممارسة الأنشطة البدنية.

2 غني بالفيتامينات

تعتبر هذه الفاكهة مصدرًا جيدًا لفيتامينات C و A المهمة للصحة العامة وتقوية جهاز المناعة وتعزيز صحة الجلد.

3 يحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة

إن التفاح المائي غني بمضادات الأكسدة، بما في ذلك مركبات الفلافونويد والفينول، والتي تساعد على حماية الجسم من الإجهاد التأكسدي وتقليل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة.

4 يعزز الهضم

يساعد المحتوى العالي من الألياف في التفاح المائي على الهضم، كما يمنع مشاكل الجهاز الهضمي مثل الإمساك.

5 يدعم صحة القلب

يساعد محتوى البوتاسيوم في التفاح المائي على تنظيم مستويات ضغط الدم والحفاظ على صحة القلب. بالإضافة إلى ذلك، فإن مضادات الأكسدة الموجودة في الفاكهة تقلل من الإجهاد التأكسدي في نظام القلب والأوعية الدموية.

6 إدارة الوزن

نظرًا لاحتوائه على نسبة عالية من الماء والألياف، يمكن أن يساعد تفاح الماء في تعزيز فقدان الوزن، حيث أنه يوفر الشعور بالامتلاء ويحد من الإفراط في تناول الطعام.

7 خصائص مضادة للالتهابات

يحتوي تفاح الماء على مركبات مضادة للالتهابات، مثل كيرسيتين وكايمبفيرول، والتي يمكن أن تساعد في تقليل الالتهاب وتخفيف أعراض الحالات الالتهابية.

8 فوائد صحة الفم

يمكن أن يؤدي مضغ التفاح المائي إلى زيادة إفراز اللعاب، مما يساعد في الحفاظ على صحة الفم وتقليل مخاطر مشاكل الأسنان مثل تسوس الأسنان وأمراض اللثة.