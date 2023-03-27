9 أسباب تجعلنا نقاوم الدافع لفرك العين.. ما هي؟

قد يكون الفرك السريع لعينيك بعد يوم طويل من العمل أو كرد فعل على حكة أو شعور وكأن بعض الغبار عالق فيها، فعلا لا إراديا، لكن هذا الفعل قد يكون ضارا في الواقع.

وقد شاركت الدكتورة يبورا لي 9 أسباب تجعلنا نقاوم الدافع لفرك العين:

1. خطر الإصابة بالعدوى:

قالت الدكتورة ديبورا: إذا كنت تقوم بفرك عينيك، فيمكنك نقل العدوى من أصابعك إلى عينيك”. وهذا يمكن أن يسبب التهابات مثل التهاب الجفن والتهاب الملتحمة والتهاب النسيج الخلوي والتهاب القرنية والتهاب القزحية، على سبيل المثال لا الحصر.

والتهاب النسيج الخلوي هو عدوى تجعل بشرتك مؤلمة وساخنة ومنتفخة. ويمكن أن يكون الأمر خطيرا جدا إذا دخلت عينك، كما تقول هيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS)، إذ قد يتحول الجزء الأبيض من عينك إلى اللون الأحمر.

وإذا لم يتم علاج العدوى بسرعة، فقد تنتشر إلى أجزاء أخرى من الجسم، مثل العضلات والعظام. وفي الحالات القصوى، يمكن أن يسبب تسمم الدم، ما يعرف أيضا باسم الإنتان (أو تعفن الدم، أو خمج الدم) والذي يمكن أن يكون قاتلا. والإنتان هو استجابة الجسم القصوى للعدوى وهو حالة طبية طارئة تهدد الحياة.

وأضافت الدكتورة ديبورا أنه إذا كنت ترتدي العدسات اللاصقة، فأنت أيضا أكثر عرضة للإصابة بالتهاب القرنية والعدوى. ويمكن أن يؤدي إعادة استخدام العدسات وارتداءها طوال الليل أو أثناء الاستحمام إلى زيادة خطر الإصابة بالتهاب القرنية الشوكي، والذي يمكن أن يسبب ألما شديدا، وفي ربع الحالات، العمى.

وتشمل بعض أنواع العدوى البكتيرية الشائعة الأخرى التي تحدث نتيجة تلويث اليد للعين: المكورات العنقودية، والعقدية، والسالمونيلا والبكتريا القولونية.

2. يمكنك إتلاف القرنية:

تقول هيئة الخدمات الصحية إن القرنية هي الطبقة الخارجية الصافية في مقدمة مقلة العين وتعمل كنافذة لعينك. ويمكن أن يتسبب الفرك المستمر للقرنية في حدوث خدوش صغيرة تسمى سحجات القرنية. ثم تصبح عينك وردية ومؤلمة وحساسة للضوء.

وإذا كان لديك شيء ما في عينك مثل الحطام الدقيق من الخشب أو المعادن، فتجنب فركها، كما نصحت الدكتورة ديبورا، فقد يؤدي القيام بذلك إلى جعل هذه الأجسام تخدش القرنية أو يمكن جعلها تنغمس بشكل أكبر في عينك، ما قد يكون مؤلما للغاية وقد تحتاج إلى إزالته بواسطة طبيب أو ممرضة.

ويمكن أيضا أن تكون خدوش القرنية، أو السحجات، مؤذية كثيرا بسبب الأعصاب العديدة التي تغذي المنطقة. وقد يستغرق شفاء عينك من 24 إلى 48 ساعة، وفقا لمستشفى مورفيلدز للعيون. وإذا خدشت مركز القرنية، فقد تؤثر أيضا بشكل موقت على رؤيتك.

3. قد تتمزق الأوعية الدموية الصغيرة:

يمكن أن يسبب هذا عيونا محتقنة بالدم، أو الهالات السوداء تحت العينين. ويمكن أن يتسبب فرك عينيك في حدوث هالات سوداء لأن الأنسجة حول العين أرق من أي مكان آخر في الجسم.

وقال خبراء من معهد أتلانتيك للعيون: “الجلد الحساس يحتوي على أوعية دموية حساسة بنفس القدر تحتها مباشرة. وعندما تفرك عينيك، فإن تلك الشعيرات الدموية والأوردة الدقيقة تتمزق بسهولة شديدة، وهذا يسبب كدمات تجعل الهالات السوداء بالعين أسوأ”.

4. تفاقم حالات العين الموجودة مسبقا:

حذرت الدكتورة ديبورا من أنه إذا كنت تعاني بالفعل من قصر النظر، فقد تزيد من سوء رؤيتك عن طريق فرك العين. وإذا كنت تعاني من الغلوكوما، الضغط المرتفع داخل العين، فإن فرك مقلة العين يزيد من الضغط في العين ويمكن أن يتلف العصب البصري. هذا يمكن أن يسبب المزيد من التدهور في رؤيتك.

5. تفاقم أعراض الحساسية:

إذا كانت حمى القش أو حبوب اللقاح تسبب لك حكة في العيون، فغالبا ما يكون كل ما تريد فعله هو فركها سريعا. لكن فرك عينيك الحمراء والمتورمة سيجعلها تنتج المزيد من الدموع، ما يؤدي إلى إفراز المزيد من الهيستامين وتفاقم المشكلة.

6. ترقق القرنية:

فرك العين باستمرار يسبب ترقق القرنية، ما يؤدي إلى ظهور نوع من الانتفاخ المخروطي الشكل المعروف باسم القرنية المخروطية. وهذا يمكن أن يجعلك تفقد رؤيتك ويتطلب أحيانا زرع القرنية.

7. تهيج جفاف عينيك:

جفاف العيون حالة شائعة جدا تحدث عندما لا تنتج العين ما يكفي من الدموع. ولكن يجب أن تقاوم فرك عينيك إذا كنت تعاني من هذه الحالة، وعالجها بالدموع الاصطناعية أو المواد الهلامية المرطبة أو المراهم بدلا من ذلك.

8. شيخوخة الجلد حول عينيك:

يؤدي فرك عينيك إلى زيادة سماكة الجلد حول العينين، وهو ما يُعرف باسم التحزز. لذلك يمكنك جعل الجلد من حولها يبدو أكثر تجعدا.

9. قد تؤثر على رؤيتك:

قالت الدكتورة ديبورا إن فرك العين يعطل تدفق الدم في العين، ويزيد الضغط داخل العين على شبكية العين والعصب البصري، وبالتالي يمكن أن يتلف العصب البصري، ويقلل من الرؤية.

هل هناك فوائد لفرك عينيك؟

اعترفت الدكتورة ديبوراه بأن هناك فوائد قليلة للقيام بفرك العين. موضحة: “إن الضغط على عينيك هو وسيلة فعالة لتخفيف التوتر، لأن الضغط على مقل العيون يحفز العصب المبهم (وهو العصب الوحيد الذي ينشأ في الدماغ وينتهي بعيدا في الجهاز الهضمي).

وقالت إنه يمكنك أيضا فرك عينيك بلطف بعد وضع القطرات للمساعدة في توزيع القطرات في عينيك. ولكن إذا كنت تشعر بالحاجة المستمرة لفرك عينيك، فهذا دليل على وجود مشكلة ما، ويجب طلب المساعدة الطبية.

ما يجب فعله بدلا من فرك عينيك:

قالت الدكتورة ديبورا إنه يمكن تنظيف عينيك باستخدام بعض القطن المنقوع في الماء الدافئ بدلا من فركها، لإزالة أي غبار أو أوساخ من الجفون أو الرموش. وأضافت: “ضع بعض الدموع الاصطناعية أو قطرات الترطيب الطبيعية على العين. حاول ألا تفرك أو تخدش العينين. ارتد القفازات إذا لزم الأمر”.

وبصرف النظر عن فرك عينيك، هناك أنشطة يومية أخرى يمكن أن تضر بصرك، بما في ذلك شرب الكثير من القهوة أو عدم الحصول على قسط كافٍ من النوم.