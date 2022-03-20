9 أنواع من الأطعمة خالية من البروتين.. تعرف عليها

يعد البروتين جزء أساسي في النظام الغذائي المتوازن ولكن ماذا لو كنت تبحث عن وجبة غنية بالبروتين وقليلة الدهون والسعرات الحرارية أيضًا، هناك مجموعة متنوعة من مصادر البروتين الحيواني والنباتي التي يمكن أن تساعدك في تلبية حصتك، عادةً ما تعتمد احتياجاتك الفردية من السعرات الحرارية والبروتينات في اعتماد الرابط بين العمر والوزن والوطول والجنس كما مستوى النشاط، نقلاً عن موقع “هيلثي لاين”.

بالإضافة إلى الأدوار الأساسية للبروتين في بناء العضلات والأنسجة والحفاظ عليها في الجسم والمساعدة في تنظيم العديد من عمليات الجسم، يساعد البروتين أيضاً في تعزيز الشبع “الامتلاء” وقد يساعد في إدارة الوزن.

تعد الأسماك ذات اللحم الأبيض والدواجن البيضاء الخالية من الجلد من بين البروتينات الحيوانية الخالية من الدهون ومع ذلك ، يمكنك أيضاً العثور على اللحوم الحمراء الخالية من الدهن،

العديد من منتجات الألبان مثل الجبن قليل الدسم، والزبادي “خاصة الزبادي اليوناني”، والحليب قليل الدسم، منخفضة الدهون وهي مصادر جيدة للبروتين، وتوفر البروتينات النباتية مثل الفول والتوفو ومسحوق زبدة الفول السوداني كميات كبيرة من البروتين أيضاً.

فيما يلي 9 أنواع من الأطعمة الخالية من البروتينات التي يجب مراعاتها:

1- تعتبر الأسماك ذات اللحم الأبيض مثل سمك القد والهلبوت مصادر ممتازة للبروتين الذي يرضي الجوع مع القليل من الدهون والسعرات الحرارية القليلة نسبيًا، ولكن الأنواع الأخرى من الأسماك، مثل السلمون، تحتوي على كميات أعلى من دهون أوميغا 3 الصحية.

2- يحتوي الزبادي اليوناني العادي الخالي من الدسم أو قليل الدسم على حوالي ضعف كمية البروتين في كل حصة من الزبادي العادي، كما أنه يحتوي على نسبة أقل من السكر.

3- الفاصوليا والبازلاء والعدس مصادر جيدة للبروتين الخالي من الدهون، كما أنها غنية بالألياف وقد تساعد في خفض نسبة الكوليسترول إذا كنت تتناولها بانتظام.

4- اللحوم البيضاء والدجاج والديك الرومي، وخاصة الصدور، غنية بالبروتين وقليلة الدهون إذا قمت بإزالة الجلد إما قبل الطهي أو بعده.

5- لجبن القريش هو غذاء عالي البروتين ومنخفض الضجة، ويعتبر الجبن قليل الدسم مصدرًا ممتازًا للبروتين وقد أصبح أكثر ملاءمة مع زيادة توافر الحاويات الفردية، كما أنه مصدر جيد للكالسيوم.

6- يشار إلى اللحم البقري الخالي من الدهن عمومًا بكلمة “خاصرة” أو “دائري”، إذا كنت تشتري لحمًا مفرومًا، فحاول العثور على ما لا يقل عن 90٪ من الدهون، يعتبر اللحم البقري الخالي من الدهون مصدرًا ممتازًا للبروتين ويحتوي أيضًا على فيتامينات ب والزنك والسيلينيوم.

7- يعتبر الزيت الطبيعي الموجود في زبدة الفول السوداني مفيدًا للقلب ولكنه يحتوي على الكثير من السعرات الحرارية، زبدة الفول السوداني المجففة هي مصدر بروتين مناسب يحتوي على جزء بسيط من السعرات الحرارية والدهون الموجودة في زبدة الفول السوداني العادية.

8- سواء كنت تشربه أو تطبخ به أو تضيفه إلى الحبوب ، فإن الحليب قليل الدسم طريقة سهلة للحصول على البروتين، يعتبر الحليب قليل الدسم مصدرًا جيدًا للبروتين ويمكن أن يوفر لك كمية كبيرة من الدهون والسعرات الحرارية مقارنة بالحليب كامل الدسم، خاصةً إذا كنت تستهلكه كثيرًا.

9- يمكنك تناول البيض الكامل “الكوليسترول والجميع” كجزء من نظام غذائي صحي للقلب، ولكن إذا كنت تبحث عن شيء أخف قليلاً، يمكنك استخدام البيض فقط، ويأتي نصف البروتين الموجود في البيض من البيض، لكن البيض يحتوي فقط على كميات ضئيلة من الدهون وأقل من ربع السعرات الحرارية في البيض الكامل.